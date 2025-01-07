Fabrikanten introduceren goedkopere moederborden voor Intel Core Ultra 200-cpu's

Moederbordmakers hebben goedkopere LGA1851-moederborden aangekondigd voor Intels Core Ultra 200-desktop-cpu's. Deze maken gebruik van twee nieuw aangekondigde chipsets: B860 en H810, met lagere specificaties en minder features dan de bestaande Z890-borden.

Intel heeft tijdens de CES twee nieuwe chipsets aangekondigd: B860 en H810. Beide zijn bedoeld voor cpu's met socket LGA1851 en zijn respectievelijk gericht op mainstream- en instapmoederborden. Fabrikanten hebben ook met deze chipsets verschillende moederborden aangekondigd en uitgebracht. Daaronder vallen ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI.

De B860-chipset beschikt over veertien PCIe 4.0-lanes en maximaal vier SATA 3.0-poorten, zestien USB 3.2-poorten en twaalf USB 2.0-aansluitingen. Dat zijn er in alle gevallen minder dan op Z890, de topchipset van Intel. De verbinding tussen de chipset zelf en de cpu loopt via minder PCIe-lanes en heeft daarmee een lagere bandbreedte. Het is niet mogelijk om cpu's te overklokken op een B860-moederbord, hoewel dat wel mogelijk is voor DDR5-geheugen. Officieel spreekt Intel van DDR5-6400-ondersteuning.

H810 krijgt als instapchipset eveneens vier SATA 3.0-poorten, maar beschikt over acht PCIe 4.0-lanes en maximaal vier USB 3.2- en tien USB 2.0-poorten. Ondersteuning voor DDR5-6400-geheugen blijft hetzelfde, hoewel H810 slechts één geheugenmodule per kanaal ondersteunt. Dat betekent dat moederborden met deze chipset maximaal twee DDR5-DIMM's zullen ondersteunen.

Moederborden met B860- en H810-chipsets zullen binnenkort uitkomen. Intel introduceerde deze week ook enkele nieuwe Core Ultra 200-cpu's voor desktops. Daaronder vallen processors met lagere tdp's, die niet overklokbaar zijn. Tot op heden bood het bedrijf alleen Core Ultra 200K-cpu's aan. Die cpu's verschijnen op 13 januari; vermoedelijk verschijnen de goedkopere moederborden dan ook. Intel zegt dat H810-moederborden vanaf 99 dollar beschikbaar komen, terwijl het goedkoopste B860-moederbord 129 dollar moet gaan kosten.

De specificaties van Intel B860- en H810-chipsets (aangemerkt als 'PCH'), naast de specificaties van afzonderlijke Core Ultra 200-cpu's (Chip).

Bron: Intel