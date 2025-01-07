Fabrikanten introduceren goedkopere moederborden voor Intel Core Ultra 200-cpu's

Moederbordmakers hebben goedkopere LGA1851-moederborden aangekondigd voor Intels Core Ultra 200-desktop-cpu's. Deze maken gebruik van twee nieuw aangekondigde chipsets: B860 en H810, met lagere specificaties en minder features dan de bestaande Z890-borden.

Intel heeft tijdens de CES twee nieuwe chipsets aangekondigd: B860 en H810. Beide zijn bedoeld voor cpu's met socket LGA1851 en zijn respectievelijk gericht op mainstream- en instapmoederborden. Fabrikanten hebben ook met deze chipsets verschillende moederborden aangekondigd en uitgebracht. Daaronder vallen ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI.

De B860-chipset beschikt over veertien PCIe 4.0-lanes en maximaal vier SATA 3.0-poorten, zestien USB 3.2-poorten en twaalf USB 2.0-aansluitingen. Dat zijn er in alle gevallen minder dan op Z890, de topchipset van Intel. De verbinding tussen de chipset zelf en de cpu loopt via minder PCIe-lanes en heeft daarmee een lagere bandbreedte. Het is niet mogelijk om cpu's te overklokken op een B860-moederbord, hoewel dat wel mogelijk is voor DDR5-geheugen. Officieel spreekt Intel van DDR5-6400-ondersteuning.

H810 krijgt als instapchipset eveneens vier SATA 3.0-poorten, maar beschikt over acht PCIe 4.0-lanes en maximaal vier USB 3.2- en tien USB 2.0-poorten. Ondersteuning voor DDR5-6400-geheugen blijft hetzelfde, hoewel H810 slechts één geheugenmodule per kanaal ondersteunt. Dat betekent dat moederborden met deze chipset maximaal twee DDR5-DIMM's zullen ondersteunen.

Moederborden met B860- en H810-chipsets zullen binnenkort uitkomen. Intel introduceerde deze week ook enkele nieuwe Core Ultra 200-cpu's voor desktops. Daaronder vallen processors met lagere tdp's, die niet overklokbaar zijn. Tot op heden bood het bedrijf alleen Core Ultra 200K-cpu's aan. Die cpu's verschijnen op 13 januari; vermoedelijk verschijnen de goedkopere moederborden dan ook. Intel zegt dat H810-moederborden vanaf 99 dollar beschikbaar komen, terwijl het goedkoopste B860-moederbord 129 dollar moet gaan kosten.

Intel B860 en H810 - CES 2025Intel B860 en H810 - CES 2025

De specificaties van Intel B860- en H810-chipsets (aangemerkt als 'PCH'), naast de specificaties van afzonderlijke Core Ultra 200-cpu's (Chip).
Bron: Intel

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 14:27 2

07-01-2025 • 14:27

2

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Reacties (2)

-Moderatie-faq
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MPIU8686
7 januari 2025 15:45
Deze informatie kan aangevuld worden ..
De B860-chipset beschikt over veertien PCIe 4.0-lanes en maximaal vier SATA 3.0-poorten, zestien USB 3.2-poorten (zestien ?? Zes in totaal dus ..!!) en twaalf USB 2.0-aansluitingen. Dat zijn er in alle gevallen minder dan op Z890, de topchipset van Intel. De verbinding tussen de chipset zelf en de cpu loopt via minder PCIe-lanes en heeft daarmee een lagere bandbreedte. Het is niet mogelijk om cpu's te overklokken op een B860-moederbord, hoewel dat wel mogelijk is voor DDR5-geheugen. Officieel spreekt Intel van DDR5-6400-ondersteuning.

H810 krijgt als instapchipset eveneens vier SATA 3.0-poorten, maar beschikt over acht PCIe 4.0-lanes en maximaal vier USB 3.2- en tien USB 2.0-poorten. Ondersteuning voor DDR5-6400-geheugen blijft hetzelfde, hoewel H810 slechts één geheugenmodule per kanaal ondersteunt. Dat betekent dat moederborden met deze chipset maximaal twee DDR5-DIMM's zullen ondersteunen.
.
Wel een lage prijs voor deze mobo's, maar de tekortkomingen zijn ook niet min.

B860- en H810-chipset

https://www.hwcooling.net...ke-specs-and-differences/

B860 :
CPU-overklokken is niet beschikbaar, deze chipset laat je alleen het geheugen overklokken (handmatig of via een XMP-profiel). Deze goedkopere chipsets hebben een minder krachtige uplink naar de CPU die slechts gelijk is aan PCIe 4.0×4.

Deze chipset ondersteund helemaal GEEN PCIe 5.0 ×16 lane voor een grafische kaart. B860-gebaseerde mobo's gebruiken de PCIe 5.0 ×4-interface die door de CPU wordt geboden voor SSD M.2

Ondersteuning voor Gen5 SSD's, maar Intel heeft iets anders weggehaald. B860-borden kunnen de tweede PCIe 4.0×4 SSD-interface die van de CPU komt niet gebruiken, dus er zal altijd maar één M.2-slot op de CPU worden aangesloten. De chipset-gekoppelde M.2-slots betekenen slechtere prestaties en latentie. De B860 mag in tegenstelling tot de duurdere chipsets, geen RAID-array maken van NVMe SSD-modules.

De B860 heeft de mogelijkheid om 40Gb/s Thunderbolt 4-poorten rechtstreeks vanaf de processor te gebruiken, maar B860-borden mogen maximaal één poort hebben (mogelijk dat veel fabrikanten van mobo's deze weglaten vanwege de kosten). De chipset zelf biedt ook maximaal twee 20Gb/s USBpoorten of vier 10Gb/s of maximaal zes 5.0Gb/s USBpoorten, met maximaal vier SATA-poorten.

H810 :
H810 boards gaan slechts één DDR5 geheugenmodule per kanaal ondersteunen, dus ze hebben altijd maximaal twee RAM-slots. Ze staan ​​ook geen CPU-overklokken toe, noch geheugenoverklokken (wat betekent dat er geen kloksnelheidsverhogingen mogelijk zijn boven de officieel ondersteunde geheugensnelheid), noch geheugenoverklokken via XMP-profielen.

Intel heeft bij de H810 één Thunderbolt-poort aan de CPU en een PCIe 5.0×16-slot voor een grafische kaart.

Je verliest echter zowel de door de CPU geleverde PCIe 4.0×4 en PCIe 5.0×4 SSD-interfaces met deze boards. Dit kan leiden tot slots met slechts twee lanes. De prestaties van NVMe-opslag wordt ook verslechterd, omdat alle lees- en schrijfbewerkingen via de chipset moeten worden geleid, waardoor de lees- en schrijflatentie veel slechter wordt.

De H810-chipset ondersteunt slechts slechts twee 10 Gb/s-USBpoorten of vier 5,0 Gb/s-USBpoorten en GEEN 20 Gb/s-USBpoorten. De Thunderbolt 4/USB4-poort van de processor blijft behouden.
Komt met maximaal vier SATA-poorten.
AtariXLfanboy 7 januari 2025 15:44
Ook bij deze zie ik liever een vergelijk met de vorige generatie. 99 euro is ca 20 euro meer dan het goedkoopste DDR5 moederbord en die was al 20 euro duurder dan de DDR4 generatie ervoor. Wat krijgt de koper er extra voor?

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