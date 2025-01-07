ASUS toont ROG Swift-4k-monitor met 240Hz-refreshrate en 1440p-monitor met 500Hz

ASUS introduceert twee nieuwe monitors in zijn ROG Swift- en Strix-series. Beide varianten krijgen een QD-oledscherm van 27". De twee schermen krijgen ook een aanwezigheidssensor, waarmee het scherm automatisch op zwart wordt gezet als niemand erachter zit.

De ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM biedt een resolutie van 3840x2160 pixels en haalt daarbij een refreshrate van 240Hz. Het scherm heeft de DisplayHDR 400 True Black-certificering en ondersteunt HDR10- en Dolby Vision-standaarden voor hdr. ASUS voorziet de monitor daarnaast van een DisplayPort 2.1a UHBR20-aansluiting met een bandbreedte van maximaal 80Gbit/s, een HDMI 2.1-poort en een USB-C-connector met ondersteuning voor powerdelivery op 90W.

De ROG Strix OLED XG27AQDPG krijgt op zijn beurt een resolutie van 2560x1440 pixels. Dit scherm heeft echter een hogere refreshrate van 500Hz. Ook dit scherm ondersteunt 10bit-kleuren, hdr-weergave en 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte. De ROG Strix-variant krijgt daarbij een DisplayPort 1.4-connector met dsc en HDMI 2.1.

Beide monitors kunnen volgens de fabrikant 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte tonen en ondersteunen 10bit-kleuren. Ook krijgen beide schermen ondersteuning voor de DisplayWidget Center-software, waarmee gebruikers met een muis de scherminstellingen en oledonderhoudsfeatures kunnen instellen.

Verder hebben beide monitors een techniek die de pixelhelderheid verhoogt wanneer de refreshrates fluctueren, wat moet zorgen voor minder flikkeringen in beeld. Ook voorziet ASUS beide schermen van een aanwezigheidssensor, die kan zien hoever gebruikers van het scherm af zijn. Als gebruikers niet achter hun scherm zitten, wordt het QD-oledpaneel automatisch op zwart gezet om inbranden te voorkomen. Het scherm gaat weer aan zodra de gebruiker wordt gedetecteerd. De detectieafstand kan door de gebruiker worden aangepast.

De monitors kunnen vanaf 21 januari vooruitbesteld worden. De adviesprijzen zijn vooralsnog niet bekend; Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij ASUS.

De ROG Strix OLED-monitor (linkerplaatje) en de ROG Swift OLED.