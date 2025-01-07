ASUS toont ROG Swift-4k-monitor met 240Hz-refreshrate en 1440p-monitor met 500Hz

ASUS introduceert twee nieuwe monitors in zijn ROG Swift- en Strix-series. Beide varianten krijgen een QD-oledscherm van 27". De twee schermen krijgen ook een aanwezigheidssensor, waarmee het scherm automatisch op zwart wordt gezet als niemand erachter zit.

De ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM biedt een resolutie van 3840x2160 pixels en haalt daarbij een refreshrate van 240Hz. Het scherm heeft de DisplayHDR 400 True Black-certificering en ondersteunt HDR10- en Dolby Vision-standaarden voor hdr. ASUS voorziet de monitor daarnaast van een DisplayPort 2.1a UHBR20-aansluiting met een bandbreedte van maximaal 80Gbit/s, een HDMI 2.1-poort en een USB-C-connector met ondersteuning voor powerdelivery op 90W.

De ROG Strix OLED XG27AQDPG krijgt op zijn beurt een resolutie van 2560x1440 pixels. Dit scherm heeft echter een hogere refreshrate van 500Hz. Ook dit scherm ondersteunt 10bit-kleuren, hdr-weergave en 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte. De ROG Strix-variant krijgt daarbij een DisplayPort 1.4-connector met dsc en HDMI 2.1.

Beide monitors kunnen volgens de fabrikant 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte tonen en ondersteunen 10bit-kleuren. Ook krijgen beide schermen ondersteuning voor de DisplayWidget Center-software, waarmee gebruikers met een muis de scherminstellingen en oledonderhoudsfeatures kunnen instellen.

Verder hebben beide monitors een techniek die de pixelhelderheid verhoogt wanneer de refreshrates fluctueren, wat moet zorgen voor minder flikkeringen in beeld. Ook voorziet ASUS beide schermen van een aanwezigheidssensor, die kan zien hoever gebruikers van het scherm af zijn. Als gebruikers niet achter hun scherm zitten, wordt het QD-oledpaneel automatisch op zwart gezet om inbranden te voorkomen. Het scherm gaat weer aan zodra de gebruiker wordt gedetecteerd. De detectieafstand kan door de gebruiker worden aangepast.

De monitors kunnen vanaf 21 januari vooruitbesteld worden. De adviesprijzen zijn vooralsnog niet bekend; Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij ASUS.

De ROG Strix OLED-monitor (linkerplaatje) en de ROG Swift OLED.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 19:30 25

07-01-2025 • 19:30

25

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ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG

vanaf € 767,62

4 van 5 sterren

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ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM

vanaf € 894,62

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Alles over dit product

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Reacties (25)

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SmokingCrop
7 januari 2025 19:47
De PG27UCDM staat al met een full review op tftcentral: https://tftcentral.co.uk/reviews/asus-rog-swift-pg27ucdm
Bellinkx @SmokingCrop7 januari 2025 20:12
Monitors Unboxed (van Tim van Hardware Unboxed) heeft zijn recensie ook gepubliceerd op YouTube.

[Reactie gewijzigd door Bellinkx op 7 januari 2025 20:13]

Sevada 7 januari 2025 23:33
Waar heb je in godsnaam 500Hz voor nodig?
Vlizzjeffrey @Sevada8 januari 2025 00:43
lagere inputlag en betere motion clarity, deze monitors hebben vooral nut voor competitive gamers.
StGermain @Vlizzjeffrey8 januari 2025 07:56
Maar om zoveel fps te halen moet je dlss (4) toepassen en dat geeft dan weer extra input lag…
TheGraphic @StGermain8 januari 2025 10:45
Niet bij spellen zoals Counter Strike
pakkiwakki @TheGraphic8 januari 2025 11:47
Als ik persoonlijk de test deed om te snipen op double doors op dd2.
Dan kan ik dat vrijwel nooit op 60hz, als ik in de zone was 120hz/144hz.
Na mijn 240hz te kopen en de test de doen was het van de 1ste x raak en 8/10 hit ik het.

Bij 500hz zou je de enemy gewoon bij wijze van spreken in schokjes van 50x zou over springen.
Waarbij de enemy op 60 hz letterlijk 2x voorbij knippert.

Nu het nadeel aan dit soort schermen is alleen voor games als overwatch, valorant, cs en LoL ofzo zouden zijn. Waarbij singleplayers duidelijk geen nut gaan hebben voor meer als 240hz, en dat is al overkill denk ik.

[Reactie gewijzigd door pakkiwakki op 8 januari 2025 11:48]

Vlizzjeffrey @StGermain8 januari 2025 14:34
Nee hoor, e-sport games draai je tegenwoordig over de 500 fps native met mid tot high end hardware. Ik zit met mijn oudere mid end gaming pc al tegen de 500 fps in veel e-sport games als CS2 en OW2.
GreasyAce @Sevada8 januari 2025 10:54
Dit vraag ik me dus ook altijd af. Ik ben onlangs van 165Hz naar 240Hz gegaan, maar ik zie het verschil niet echt en merk ook weinig verschil in snelheid tijdens online gamen. Misschien heeft het met mijn leeftijd te maken 😉.

Maar zonder gekheid: ik denk dat het voor pro-gamers wel echt uitmaakt. Voor de gemiddelde gamer is het volgens mij gewoon een marketing-buzzword om weer iets nieuws te verkopen. Zelf ben ik trouwens niet van 165Hz naar 240Hz gegaan vanwege de hogere refresh rate, maar omdat ik van IPS naar OLED ben overgestapt. Vaak zet ik de fps-limiter op 120 of 144, omdat de GPU anders te luid wordt. En dat is voor mij meer dan genoeg.
Termy @GreasyAce8 januari 2025 11:03
Als je de fps limiteert is het niet gek dat je geen verschil ziet..
GreasyAce @Termy8 januari 2025 12:57
Oke, zal het nog even uitleggen, ik zet het aan en kijk even of ik het wat vind, maar ik merk zelf geen verschil dus verlaag ik de FPS en stel een limiet in, dat betekent niet automatisch dat ik het nooit gebruik. Bij games waar ik makkelijk de FPS kan halen die de monitor kan weergeven dan zet ik 240hz gewoon aan, maar bij zware games stel ik een limiet in zodat mijn GPU niet gaat zitten blazen. Hopelijk is dit nu duidelijker. En niet zomaar dingen aannemen, ik stel onder dat ik vaak (dat is dus niet altijd) een limit instel. |:(
Termy @Sevada8 januari 2025 00:43
Snelle beweging.
Shadowbox @Sevada8 januari 2025 15:43
Wat eerder de vraag is, waar heb je in godsnaam 500hz voor nodig met een displayport 1.4 interface terwijl DPP 2.1 net gelanceerd is, dit is echt een gemiste kans want nu is er nog steeds compression nodig om de frames naar de monitor te sturen :( en de concurrentie loopt gewoon voor met 480hz DPP 2.1 geen compressie, die 20hz is wel te overzien.
CriticalHit_NL
7 januari 2025 22:37
VRR range is 48-240Hz, nah dan laat maar m'n PG279Q met G-sync module werkt t/m 30Hz en dat is toch wel erg prettig in spellen die met enige regelmaat naar de 35-45 droppen zonder echt schokkerig te worden, dan wel ingame video's e.d. van cutscenes af te spelen op 30fps zonder tearing.

Zie ook liever VA dat daargelaten, de rest lijkt me prima.
Leuk geprobeerd maar toch niet.
DieMitchell @CriticalHit_NL8 januari 2025 09:17
als je al zo erge frame drops hebt wil je uberhaupt al geen qd oled. vrr flicker is een te groot probleem daarvoor. Al had ik het zelf wel liever tot 24hz gezien voor video content.
CriticalHit_NL
@DieMitchell8 januari 2025 10:18
Wist niet dat flickering op OLED nog een groter issue was, weer iets om voor uit te kijken.

Voor mij zou het ideale zijn:
  • 32 inch
  • 3840x2160
  • 240Hz
  • DisplayPort 2.1a
  • VA paneel
  • G-sync ultimate module
Durf haast te stellen dat dat als zoete broodjes zou gaan.
DieMitchell @CriticalHit_NL8 januari 2025 10:20
Moet zeggen dat het opzich redelijk te vermijden is als je framerate limieten aanzet. Maar het is zeker wel een probleen. OLED is leuk maar het heeft zeker problemen.
jellybrah 7 januari 2025 19:53
Wel.. klein. En liever curved :P
addictive @jellybrah7 januari 2025 20:24
Grappig, ik vind 27" juist perfect en zou geen curved scherm willen :D
GreasyAce @addictive8 januari 2025 10:55
Eens, curved vind ik zo lelijk!
callofduty 7 januari 2025 20:44
27inch is toch wel klein, liever gezien in 34inch wide screen.
DieMitchell @callofduty8 januari 2025 09:16
Die zijn er al. 27 inch is voor mensen die behoefte hebben aan hoge ppi aangezien 4k240hz er alleen was in 32 inch tot nu toe.
Hectormeterpaal 7 januari 2025 20:48
Vraag me dan toch wel af wat het verschil is tussen de XG27AQDPG en de PG27AQDP?
HeldereM 7 januari 2025 21:42
Jammer dat het 4K scherm geen usb-c video input ondersteunt zo te zien?

Edit: volgens de review van tftcentral wel.

[Reactie gewijzigd door HeldereM op 7 januari 2025 21:51]

TheProst 8 januari 2025 08:40
Worlds first? had samsung gisteren niet ook een 500hz OLED laten zien?

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