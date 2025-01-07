ROG Strix-laptops krijgen Intel Arrow Lake en AMD X3D-processor en RTX 50-gpu

ASUS introduceert het topmodel in zijn Strix-gamelaptopreeks, de SCAR 16 en 18, die van nieuwe Intel-processors worden voorzien. De laptops hebben rgb-verlichting rondom en een ontwerp waardoor je de ssd en het geheugen zonder schroevendraaier kunt vervangen.

ASUS StrixDe SCAR-laptops zijn ASUS' duurste gaminglaptops en de fabrikant brengt een 16"- en een 18"-model uit: de G635 en de G835. Beide modellen krijgen de beschikking over 'maximaal' een Intel Core Ultra 9 275HX en RTX 50-videokaarten. ASUS specificeert niet om welke videokaart het gaat, maar gezien dit ASUS' duurste gamelaptops zijn, gaat het vermoedelijk om RTX 5080- en 5090-kaarten.

ASUS specificeert wel maximale vermogens. De Intel-processor in de SCAR-laptops krijgt een tdp van maximaal 65W, terwijl de videokaart een maximale tgp van 175W krijgt. Dit is waarschijnlijk inclusief dynamic boost, want de normale tgp van een RTX 5090 is 150W. De laptops krijgen maximaal 64GB DDR5-geheugen op 5600MT/s en 4TB opslag, verdeeld over twee PCIe 4.0-ssd's. De laptops beschikken wel over PCIe 5.0, maar ASUS ziet weinig voordeel in de extra snelheid die dergelijke ssd's bieden en vindt bovendien dat ze te veel warmte produceren.

Daarmee maakt ASUS een andere keuze dan concurrenten MSI en Acer, die tijdens CES pronken met laptops met PCIe 5.0-ssd's. MSI koelt die ssd's wel met behulp van een heatpipe. Het is niet bekend of en hoe Acer de PCIe 5.0-ssd's koelt.

ASUS SCAR 18 animevision

ASUS Strix SCAR 18 AnimeVision

De achterkant van het scherm bij de SCAR-laptops is optioneel voorzien van AniMe-vision, waarbij de gebruikers met behulp van 810 leds hun laptop kunnen personaliseren.

De SCARs krijgen ook een systeem dat ASUS 'Q-latch' noemt, waarbij de onderkant van de laptop zonder schroevendraaier verwijderd kan worden. Het werkgeheugen en de ssd('s) kan de gebruiker ook zonder extra gereedschap vervangen.

ASUS Q-latchASUS Q-latch

Zowel de SCAR 16 als SCAR 18 zijn voorzien van een scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz. De schermen hebben miniledbacklights, waarmee ze hdr-beelden kunnen weergeven met pieken tot 1200cd/m².

Strix G16 en G18

Een stapje onder de SCAR-modellen staan de 'gewone' Strix G16 en G18. ASUS zal die ook leveren met Intel Core Ultra 9 275HX-chips, maar er komen eveneens versies met AMD-processors. In de 18"-uitvoering komt de Ryzen 9 9955HX en in het 16"-model de Ryzen 9 9955HX3D. De gewone Strix G-laptops krijgen geen AnimeVision-scherm, maar hebben een simpelere schermachterkant, eventueel voorzien van een verlicht ROG-logo.

De versie met AMD-processors krijgen de beschikking over maximaal 32GB DDR5-5600-geheugen en 2TB opslag, terwijl de videokaart een maximale tgp van 140W krijgt. De 16"- en 18"-schermen hebben een gelijke resolutie van 2560x1600 pixels en helderheid van 500cd/m², maar geen miniledbacklight zoals de SCAR-modellen. Wat de geheugen- en ssd-configuratie van de Intel-versie precies is, is nog niet bekend.

Alle Strix-laptops van de 2025-generatie krijgen rgb-verlichting rondom de onderkant van de laptop, waardoor de ondergrond wordt verlicht. De rgb-verlichting kan uiteraard ook uitgeschakeld worden. Welke configuraties ASUS in Nederland en België zal gaan leveren is nog niet bekend, net als de prijzen.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 14:04 18

07-01-2025 • 14:04

18

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Reacties (18)

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3dmaster 7 januari 2025 14:54
En wederom zie je weer dat AMD niet een het meest high end product komt terwijl voor gaming laptops die 9955HX3D de beste keuze zal blijken. In Intel toch weer stiekem met geld aan het strooien zoals in het Athlon 64 tijdperk.
derikkert @3dmaster7 januari 2025 15:16
Ik heb gehoord dat Intel veel betere supply heeft en betere support biedt. Of dat waar is, geen idee, maar het lijkt best logisch.
AtariXLfanboy @3dmaster7 januari 2025 15:18
Het kan ook zijn dat Intel bv meer garanties geeft over de beschikbaarheid van de chips over een langere periode. Itt eenvoudige Tweakers hebben fabrikanten hebben meerdere bedrijfskundige overwegingen te maken dan alleen prijs&prestaties. (En waarschijnlijk kortingen op grotere partijen spelen daar ook een rol in)

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 7 januari 2025 15:20]

youridv1 @3dmaster7 januari 2025 15:47
Bij mijn weten is het probleem gewoon dat AMD bij lange na niet genoeg laptop chips produceert voor de aantallen die deze fabrikanten verkopen. Dat schijnt de hoofdreden te zijn.
Blijkbaar koopt AMD simpelweg niet genoeg fab capaciteit in. Maarja kan zijn dat ze dat niet doen omdat ze bang zijn met overstock te zitten en dan krijg je kip ei.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 7 januari 2025 15:48]

sebastienbo @3dmaster7 januari 2025 15:57
Wat is het beste, die intel cpu of AMD cpu?
3dmaster @sebastienbo7 januari 2025 16:20
Ze doen an sich niet echt voor elkaar onder, alleen bij gaming zie je duidelijk dat de X3D chips een flink voordeel hebben en een lager stroomverbruik.
sebastienbo @3dmaster7 januari 2025 19:12
Dank u wel
Alxndr 7 januari 2025 15:35
Waarom kiezen ze voor max 32 GB RAM? Als ik in dit segment zou shoppen zou ik tegenwoordig 64 GB willen (ik overspec mijn RAM nog altijd). Bovendien ondersteunt de 9955HX3D tot 96 GB?
sebastienbo @Alxndr7 januari 2025 15:56
Dat is de geleverde capaciteiten, maar ik denk wel dat je kan upgraden. Maar het is wel een money waist voor de ram die je er dan uithaalt. ze hadden beter gewoon een 64gb config aangeboden.
Dekar @Alxndr7 januari 2025 16:15
Omdat consumenten niet meer RAM nodig hebben
sebastienbo @Dekar7 januari 2025 19:14
Hadden. In ai wereld heb je veel meer nodig. Bij arrow lake word zelf 50% van je ram gereserveerd voor de gpu. Er blijft dus maar 16 over
Dekar @sebastienbo7 januari 2025 22:28
Als je AI serieus wil doen neem je een desktop of remote compute.

Niemand wil een laptop met 64GB ram, en daarom zijn ze er niet.
sebastienbo @Dekar7 januari 2025 23:53
Jij hebt gereageerd op een post dat zei dat 32GB ram voldoende is, en ik heb gezegd dat de IGPU's daarvan 50% reserveren. Je zit dus met 16GB ram over voor een windows 11 AI pc te kunnen draaien en jij vind dat de meeste consumenten daarmee genoeg hebben?
Dekar @sebastienbo8 januari 2025 09:48
Deze laptops hebben een RTX 50 serie met dedicated vram.
sebastienbo @Dekar9 januari 2025 10:28
Dat doet er niet toe. De iGPU ARC blijft ook actief, je kan dat niet uitzetten.
Je hebt dus 2 kaarten actief. Het verschil is dat de ram vroeger niet gereserveerd werd (on demand).
Dat moet waarschijnlijk gedaan worden, omdat de nieuwe ARC igpus plotseling wel bruikbaar beginnen te worden voor games. En dan is er ook nog de NPU, die waarschijnlijk ook nog een deel opeist.
sebastienbo 7 januari 2025 15:55
Wat is het beste, die intel cpu of AMD cpu?
kiddingguy @sebastienbo7 januari 2025 21:37
dubbele post...
yor111 9 januari 2025 19:14
En de behuizing materiaal? weer plastic? Dat zou wel echt jammer zijn. Op de afbeelding ziet het er heel strak uit.

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