ROG Strix-laptops krijgen Intel Arrow Lake en AMD X3D-processor en RTX 50-gpu

ASUS introduceert het topmodel in zijn Strix-gamelaptopreeks, de SCAR 16 en 18, die van nieuwe Intel-processors worden voorzien. De laptops hebben rgb-verlichting rondom en een ontwerp waardoor je de ssd en het geheugen zonder schroevendraaier kunt vervangen.

De SCAR-laptops zijn ASUS' duurste gaminglaptops en de fabrikant brengt een 16"- en een 18"-model uit: de G635 en de G835. Beide modellen krijgen de beschikking over 'maximaal' een Intel Core Ultra 9 275HX en RTX 50-videokaarten. ASUS specificeert niet om welke videokaart het gaat, maar gezien dit ASUS' duurste gamelaptops zijn, gaat het vermoedelijk om RTX 5080- en 5090-kaarten.

ASUS specificeert wel maximale vermogens. De Intel-processor in de SCAR-laptops krijgt een tdp van maximaal 65W, terwijl de videokaart een maximale tgp van 175W krijgt. Dit is waarschijnlijk inclusief dynamic boost, want de normale tgp van een RTX 5090 is 150W. De laptops krijgen maximaal 64GB DDR5-geheugen op 5600MT/s en 4TB opslag, verdeeld over twee PCIe 4.0-ssd's. De laptops beschikken wel over PCIe 5.0, maar ASUS ziet weinig voordeel in de extra snelheid die dergelijke ssd's bieden en vindt bovendien dat ze te veel warmte produceren.

Daarmee maakt ASUS een andere keuze dan concurrenten MSI en Acer, die tijdens CES pronken met laptops met PCIe 5.0-ssd's. MSI koelt die ssd's wel met behulp van een heatpipe. Het is niet bekend of en hoe Acer de PCIe 5.0-ssd's koelt.

ASUS Strix SCAR 18 AnimeVision

De achterkant van het scherm bij de SCAR-laptops is optioneel voorzien van AniMe-vision, waarbij de gebruikers met behulp van 810 leds hun laptop kunnen personaliseren.

De SCARs krijgen ook een systeem dat ASUS 'Q-latch' noemt, waarbij de onderkant van de laptop zonder schroevendraaier verwijderd kan worden. Het werkgeheugen en de ssd('s) kan de gebruiker ook zonder extra gereedschap vervangen.

Zowel de SCAR 16 als SCAR 18 zijn voorzien van een scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz. De schermen hebben miniledbacklights, waarmee ze hdr-beelden kunnen weergeven met pieken tot 1200cd/m².

Strix G16 en G18

Een stapje onder de SCAR-modellen staan de 'gewone' Strix G16 en G18. ASUS zal die ook leveren met Intel Core Ultra 9 275HX-chips, maar er komen eveneens versies met AMD-processors. In de 18"-uitvoering komt de Ryzen 9 9955HX en in het 16"-model de Ryzen 9 9955HX3D. De gewone Strix G-laptops krijgen geen AnimeVision-scherm, maar hebben een simpelere schermachterkant, eventueel voorzien van een verlicht ROG-logo.

De versie met AMD-processors krijgen de beschikking over maximaal 32GB DDR5-5600-geheugen en 2TB opslag, terwijl de videokaart een maximale tgp van 140W krijgt. De 16"- en 18"-schermen hebben een gelijke resolutie van 2560x1600 pixels en helderheid van 500cd/m², maar geen miniledbacklight zoals de SCAR-modellen. Wat de geheugen- en ssd-configuratie van de Intel-versie precies is, is nog niet bekend.

Alle Strix-laptops van de 2025-generatie krijgen rgb-verlichting rondom de onderkant van de laptop, waardoor de ondergrond wordt verlicht. De rgb-verlichting kan uiteraard ook uitgeschakeld worden. Welke configuraties ASUS in Nederland en België zal gaan leveren is nog niet bekend, net als de prijzen.