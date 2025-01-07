MSI kondigt laptops met RTX50-videokaarten, X3D-cpu's en PCIe 5.0 aan

MSI kondigt tijdens de CES een reeks nieuwe gamelaptops met RTX 50-videokaarten aan. Opvallend is dat een groot deel daarvan een 18"-schermdiagonaal heeft. De laptops zijn van nieuwe Intel Arrow Lake-cpu's en onder andere AMD's 9955HX3D-processor voorzien.

MSI's topmodel is de Titan 18 Dragon Edition, waarvan het bedrijf ook een speciale Norse Myth-versie uitbrengt, die van handgetekende draken en Noorse runen voorzien is. De laptop is voorzien van een Intel Core Ultra 9 275HX-processor van de Arrow Lake-generatie. De videokaart is een RTX 5080 of RTX 5090, afhankelijk van de versie die je aanschaft. MSI specificeert geen tgp van de videokaarten, maar spreekt wel van een total system power van 270W, zonder te specificeren wat er precies binnen dat verbruik valt.

De Titan 18 is een van de eerste laptops die voorzien is van een PCIe 5.0-slot met vier lanes. De ssd in dat slot wordt gekoeld met behulp van een heatpipe. Om de snelheden nog verder op te voeren kan de PCIe 5.0-ssd in raid worden gezet met een ssd in een van de drie PCIe 4.0-slots. MSI spreekt van leessnelheden tot 18GB/s. De laptop heeft verder twee DDR5-slots, met ondersteuning voor maximaal 96GB DDR5-6400. Het 18"-scherm heeft een resolutie van 3840x2400 pixels, een verversingssnelheid van 120Hz en een miniledbacklight. Het scherm heeft een HDR1000-certificering van de VESA. De Titan 18 weegt 3,6 kilogram, exclusief de 400W-adapter.

De Raider 18 staat een stapje onder de Titan, maar is van een 18"-scherm met dezelfde eigenschappen voorzien als de Titan. Deze laptop levert MSI met Intel Core Ultra 9 275HX- of AMD Ryzen 9 9955HX3D-processor. De videokaart is ook bij deze laptop een RTX 5080 of 5090, maar de total system power ligt met 260W 10W lager dan bij de Titan.

Ook dit model heeft een PCIe 5.0-slot voor de ssd, met daarnaast een tweede PCIe 4.0-slot. Er is ruimte voor maximaal 96GB DDR5-6400. De Intel-versie is van Thunderbolt 5-aansluitingen voorzien, terwijl de AMD-uitvoering het bij USB4 houdt. Beide laptops hebben ook Wi-Fi 7 en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting. Hoewel het uiterlijk wat minder uitbundig is dan bij de Titan, is de Raider even zwaar en beide modellen worden voorzien van een 400W-adapter.

De Vector 18 zal MSI enkel met een AMD-processor leveren. Dat is alleen daarbij is de keuze tussen een Ryzen 9 9955HX. Deze modellen krijgen een RTX 5070 Ti- of RTX 5080-videokaart. Alle Vector-laptops hebben, net als de Raider 18, een total system power van 260W. Er is ook hier ruimte voor maximaal 96GB DDR5 en er zijn een PCIe 5.0- en een PCIe 4.0-slot voor ssd's aanwezig.

Het scherm heeft, zoals de productnaam al aangeeft, een diagonaal van 18", maar een lagere resolutie van 2560x1600 pixels ten opzichte van de Raider en de Titan. De verversingssnelheid is met 240Hz wel een stuk hoger, terwijl het gewicht en het vermogen van de adapter gelijk is aan zijn grotere broers.

MSI introduceert ook de Vector 16 en 17, met respectievelijk 16"- en 17"-schermen. Deze laptops krijgen enkel Intel-processors en bij het 16"-model is er de keuze uit een Core Ultra 7 255HX of een Core Ultra 9 275HX. Het 17"-model wordt alleen met de 275HX geleverd. Opvallend genoeg zal MSI de 17"-versie ook kunnen leveren met RTX 5090-videokaart, terwijl het eerdergenoemde 18"-model en de 16"-versie alleen de RTX 5080 en RTX 5070 Ti als opties hebben. De Vector 16 weegt 2,7 kilogram, terwijl de Vector 17 3 kilogram weegt.

De lichtere gamelaptops vind je over het algemeen terug in MSI's Stealth-serie, waar ook de keuze is voor een 18"- en een 16"-model. Deze laptops worden voorzien van AMD's Ryzen AI 9 HX 370-processor, die AMD in de zomer van 2024 introduceerde. Voor de videokaarten is er de keuze uit Nvidia's 5070Ti, 5080, of 5090. Het 18"-model krijgt een scherm met resolutie van 3840x2400 pixels, met dezelfde eigenschappen als de Titan en Raider 18, of een resolutie van 2560x1600 pixels, met 240Hz verversingssnelheid. Het 16"-model van de Stealth is enkel met een 2560x1600-scherm op 240Hz te krijgen.

De genoemde modellen en specificaties zijn zoals MSI ze wereldwijd aankondigt. Het is nog niet bekend welke modellen en configuraties het bedrijf in Nederland en België wil gaan verkopen en prijzen zijn daarom ook nog niet bekend.

Update, 15.58 - Aanvankelijk stond in het artikel dat de Vector 18 ook met een Ryzen 9 8945HX kan worden geleverd, maar MSI stuurt daar nu een correctie over. De Vector 18 komt alleen beschikbaar met een Ryzen 9 9955HX-cpu.