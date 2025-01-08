MSI toont concept GeForce RTX 5090-videokaart met vijf fans

MSI toont renders van een GeForce RTX 5090 32G Special Edition-videokaart met vijf Stormforce-fans. Dit zou voor een betere airflow zorgen. Het is niet bekend of het concept ooit daadwerkelijk op de markt gebracht wordt en wat de prijs dan zou zijn.

Vooralsnog heeft MSI alleen een render van het concept getoond; Tweakers heeft op de CES 2025-beurs geen fysiek prototype gezien. Op basis van de afbeelding lijkt MSI de fans aan beide kanten van de videokaart te willen plaatsen, twee aan de ene kant en drie aan de andere. Waarschijnlijk zorgen de drie ventilators voor het aanzuigen van lucht terwijl de twee overige fans lucht uitblazen, maar MSI geeft hier geen informatie over prijs. Wel laat het merk weten dat ieder van de vijf Stormforce-fans gebogen ventilatorbladen op basis van FiveFrozr-technologie heeft.

Het is zoals vermeld niet duidelijk of de videokaart met vijf ventilators daadwerkelijk uitkomt. Tot dusver heeft MSI uiteenlopende GeForce RTX 5090-modellen aangekondigd, allemaal met maximaal drie fans. Zo toonde het merk de RTX 5090 en 5080 Suprim Liquid met een 360mm-aio-waterkoelers, Gaming Trio- en Gaming Ventus-varianten en een nieuwe Inspire-uitvoering die bedoeld is als 'instapniveau AI-prestaties'.

MSI is overigens niet de enige die werkt aan een versie van de GeForce RTX 5090 met meer dan drie fans. Zo kondigde ASUS ROG Astral-modellen met drie intake- en een outputfan aan. Gigabyte hanteert een vergelijkbaar ontwerp voor de Aorus GeForce RTX 5090 Master ICE 32G. Het bedrijf MaxSun bracht eerder een RTX 40-serie videokaart met drie normale en twee extra kleine fans uit.