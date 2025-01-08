Shelly kondigt vierde generatie smarthomestekkers met Zigbee en Matter aan

Shelly kondigt de vierde generatie smarthomestekkers aan. De Gen4-serie ondersteunt meerdere verbindingsprotocols en -technieken, waaronder wifi, Zigbee, Matter en bluetooth. Het bedrijf belooft in de loop van Q1 2025 de eerste 'golf' van producten beschikbaar te maken.

Tijdens CES 2025 kondigt Shelly onder meer de PM Gen4 Relays en de 1PM Mini Gen4 aan. De vierde generatie relays kunnen aangesloten worden op uiteenlopende apparaten en aansluitingen om deze 'slim' te maken en bijvoorbeeld stroomverbruik te monitoren of apparaten op een smarthomenetwerk aan te sluiten. De 1PM Mini Gen4 is een vergelijkbaar apparaatje, maar dan 35 procent kleiner.

Verder kondigt het merk specifieke Shelly-stekkers aan. De Flood Sensor Gen4 kan zoals voorgaande modellen lekkages detecteren en werkt nu evenals de nieuwe Shelly 1-smartswitch en EM Mini-energiemeter ook via de vermelde protocols. Met de vierde generatie introduceert Shelly voor het eerst een bredere interoperabiliteit met de ondersteuning van Zigbee en Matter, waardoor de producten van het merk dus ook kunnen worden aangesloten op bestaande smarthomenetwerken op basis van die respectievelijke communicatie- en verbindingsprotocols.

Tot slot kondigt het merk de Dimmer Gen3 aan, die dimbare lampen slim kan maken. De dimmer ondersteunt net als de meeste Gen3-producten wifi en bluetooth. Shelly kondigde overigens onlangs nog de Plug S Gen3 aan, die wel Matter-ondersteuning heeft.