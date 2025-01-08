Shelly kondigt vierde generatie smarthomestekkers met Zigbee en Matter aan

Shelly kondigt de vierde generatie smarthomestekkers aan. De Gen4-serie ondersteunt meerdere verbindingsprotocols en -technieken, waaronder wifi, Zigbee, Matter en bluetooth. Het bedrijf belooft in de loop van Q1 2025 de eerste 'golf' van producten beschikbaar te maken.

Tijdens CES 2025 kondigt Shelly onder meer de PM Gen4 Relays en de 1PM Mini Gen4 aan. De vierde generatie relays kunnen aangesloten worden op uiteenlopende apparaten en aansluitingen om deze 'slim' te maken en bijvoorbeeld stroomverbruik te monitoren of apparaten op een smarthomenetwerk aan te sluiten. De 1PM Mini Gen4 is een vergelijkbaar apparaatje, maar dan 35 procent kleiner.

Verder kondigt het merk specifieke Shelly-stekkers aan. De Flood Sensor Gen4 kan zoals voorgaande modellen lekkages detecteren en werkt nu evenals de nieuwe Shelly 1-smartswitch en EM Mini-energiemeter ook via de vermelde protocols. Met de vierde generatie introduceert Shelly voor het eerst een bredere interoperabiliteit met de ondersteuning van Zigbee en Matter, waardoor de producten van het merk dus ook kunnen worden aangesloten op bestaande smarthomenetwerken op basis van die respectievelijke communicatie- en verbindingsprotocols.

Tot slot kondigt het merk de Dimmer Gen3 aan, die dimbare lampen slim kan maken. De dimmer ondersteunt net als de meeste Gen3-producten wifi en bluetooth. Shelly kondigde overigens onlangs nog de Plug S Gen3 aan, die wel Matter-ondersteuning heeft.

Shelly Gen4-producten

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 12:46
128 • submitter: bes-r

08-01-2025 • 12:46

128

Submitter: bes-r

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Reacties (128)

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Havocnl 8 januari 2025 13:40
Ik mis in het artikel een paar mooie nieuwe producten nodules die zonder nul-draad kunnen werken of gebruik maken van LoRa:
- Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3
- Shelly LoRa addon
Ooit hebben ze de 1L al gehad, maar nooit een gevolg op gegeven, nu is er dus weer een actueel gemaakt versie die je in situaties kunt gebruiken waar een nul-draad gebruiken geen optie is.

[Reactie gewijzigd door Havocnl op 8 januari 2025 13:41]

Stekeltje @Havocnl8 januari 2025 14:36
Heb je ook een link? Als ik op de website zoek naar de product codes die je benoemt kan ik ze namelijk niet vinden. Als de Shelly 2L Gen 3 daadwerkelijk een dubbel schakelaar, dubbel output unit kan zijn zonder Neutraal draad wil ik die graag kopen.
Jelmer @Stekeltje8 januari 2025 15:52
https://us.shelly.com/blo...-connectivity-at-ces-2025
BabyRattle @Jelmer8 januari 2025 16:25
Veel te duur. Ik haal dit soort dingen van AliExpress voor 3 euro p.s. Draait al langere tijd
Nark0tiX @BabyRattle8 januari 2025 18:38
Welke?
Antiloop @BabyRattle8 januari 2025 20:16
De vraag is alleen wat verzekeraars er van vinden bij mensen waar brand is ontstaan door dat soort spul van desbetreffende origine

Ik begin er in ieder geval niet aan
monkyo @Antiloop9 januari 2025 07:57
Schuldspraak doet er niet toe bij inboedel of opstal verzekeringen. Met andere woorden; eigen schuld is ook gedekt.
Antiloop @monkyo9 januari 2025 09:16
goed punt, dan blijft alleen nog over of je dat risico zelf (en vooral je eventuele familie die er woont) wil lopen
gysman11 @monkyo9 januari 2025 09:24
Oh dan is het niet zo erg als je huis afbrandt.
Geen Ali 230V spul hier in huis.
monkyo @gysman119 januari 2025 19:24
Dat suggereer ik niet. @Antiloop stelt letterlijk een vraag ik antwoord op geef.
Jeroenk1987 @BabyRattle9 januari 2025 10:55
Lekker verstandig ook, om apparatuur aan te schaffen waar electriciteit bij komt kijken vaak niet gekeurd worden! Ik zou je hele huis er mee vol stoppen (Sarcasme)!
Havocnl @Stekeltje8 januari 2025 19:54
Klik op de tweede link uit het artikel (https://www.shelly.com/pages/new-products-january-2025) en scroll naar beneden. Daar staan ook de artikelen welke hier niet genoemd zijn.

[Reactie gewijzigd door Havocnl op 8 januari 2025 20:00]

klakkie.57th 8 januari 2025 13:06
Hoe open is dat shelly ecosysteem ?
Wat is het gevolg als morgen het bedrijf op de fles gaat ?
Hoe zit het met firmware ugrades ?

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 8 januari 2025 13:07]

ys8574 @klakkie.57th8 januari 2025 13:18
Zeer open en makkelijk toegankelijk
Staat firmware op hun toestel zelf, niet zozeer de cloud nodig. Hier draaien ze zonder de cloud actief en het werkt prima, aangestuurd door Loxone (via MQTT (loxberry) of http commando's).
Updates heb ik wat links laten liggen, maar er zijn er zeker als ik kijk naar de nieuwere die worden toegevoegd, daavoor moet je wel even connecten op het toestel zelf indien ze "offline" draaien.

Enige nadeel is soms de kwaliteit, al zeker 2x stukke 1PM gehad - kan ook aan mijn eigen onhandigheid gelegen hebben.

[Reactie gewijzigd door ys8574 op 8 januari 2025 13:19]

klakkie.57th @ys85748 januari 2025 13:25
Dus je kan je eigen mqtt broker gebruiken ??
Christoxz @klakkie.57th8 januari 2025 13:40
Ja.
https://shelly-api-docs.s...mponentsAndServices/Mqtt/
TD-er
@ys85748 januari 2025 13:33
[...]

Enige nadeel is soms de kwaliteit, al zeker 2x stukke 1PM gehad - kan ook aan mijn eigen onhandigheid gelegen hebben.
Wat voor verbruiker zit erop aangesloten?
Bijvoorbeeld een inductieve of capacitieve last zoals een motor of een TL-buis is echt funest voor dit soort schakelaars.
keranoz @TD-er8 januari 2025 22:45
Je kan in de Shelly in ieder geval wel instellen wat voor type last het is.

Edit: toevoeging over kwaliteit. Bij de oude generaties valt me op dat er een ander type schroef in zit om de aders aan te draaien, namelijk eentje die met een platkop schroevendraaier aangedraaid moet worden. Dezs schroeven gaan uit mijn ervaring snel kapot als je de schroef te strak aandraaid. Bij de nieuwe Shelly's, en ook de mini's, zit er een andere schroef in, deze moet je met een kruiskop vastzetten, en deze gaan minder snel kapot.

Voor de rest nooit geen problemen mee gehad en doen ze het perfect, heb er nu een stuk of 20 in huis. Heb in de firewall internettoegang voor de Shelly's uitgezet, just to be sure. Ik stuur ze aan met Home Assistant en dat is ook het enige waar ze mee kunnen praten.

[Reactie gewijzigd door keranoz op 8 januari 2025 22:51]

GorgeousMetal @ys85748 januari 2025 15:12
Ik heb op al mijn verschillende Shelly devices Tasmota firmware gezet en beheer alles lokaal. Hopelijk is dat straks nog steeds mogelijk.
haraldstoll @GorgeousMetal9 januari 2025 16:21
heb ik ook een tijd lang gedaan, inmiddels voegt het tasmotizen niet zo veel meer toe.
de shelly ecosystem is kompleet, werkt met mqtt OOTB, kan nog een boel andere dingen en is stabiel
cloud kun je uitzetten, firmware updates gaan goed
OOTB HA integratie is goed

flashen vindt ik zelf al lang niet meer nodig
Mit-46 @ys85748 januari 2025 13:49
Ik ben juist onder de indruk van de bouwkwaliteit. Ik heb dat juist gehad met een Tuya switch en vind de Shelly switch degelijker als het gaat om de materialen (gevoelsmatig).

Maar ook ik denk hetzelfde. Dit kan ook komen door mijn eigen toedoen met het installeren waardoor de Tuya het niet lang heeft uitgehouden. Het blijven toch elektrische apparaatjes.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 8 januari 2025 13:50]

Gizz @klakkie.57th8 januari 2025 13:15
Vrij open, je kunt alles via een lokale API benaderen. Dus geen afhankelijkheid van de cloud.
Verder zijn alle wifi-producten op basis van ESP (vroeger de ESP8266, nu de ESP32) waardoor je ook zelf firmware kan flashen. De ESP van een Shelly kun je daardoor van ESPEasy, Tasmota, ESPhome of zelfgemaakte firmware voorzien.

Met bluetooth en zigbee ben je natuurlijk sowieso onafhankelijk van de cloud. Daar zelf firmware-updates voor maken is wel lastig.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 8 januari 2025 13:49]

perryp @Gizz8 januari 2025 13:58
Ik ben eigenlijk niet zo blij met de matter ondersteuning, voor matter gecertificeerde apparatuur moet het flash geheugen microcontroller onaantastbaar zijn. (Oftewel niet open voor andere firmwares). Eigenlijk hoop ik dat iemand anders hier meer informatie over kan geven. Ik kwam er zelf achter bij de nieuwe sonoff extreme mini r4 met matter ondersteuning welke niet met Tasmota geflashed kan worden.
TrekVogel @perryp8 januari 2025 17:52
Dat van die firmware wist ik niet. Ik gebruik ook (nog) geen Matter apparaten. In het geval van een Shelly vind ik het nog niet zo'n issue aangezien die wel zonder cloud werken en vrij open zijn. Bij andere fabrikanten zou het best wel eens vervelend kunnen zijn.
Teun! @perryp8 januari 2025 19:15
Bedankt voor de tip, deze zat nog in mijn karretje! Nu niet meer dus.
r03n_d @Gizz8 januari 2025 13:39
[quote]
Met bluetooth en zigbee ben je natuurlijk sowieso onafhankelijk van de cloud
[/quote]Hoezo dan? Ik heb al mijn zigbee lokaal in Home Assistant via Zigbee2MQTT. Daar komt geen cloud aan te pas.

Lezen is ook een kunst, sorry!

[Reactie gewijzigd door r03n_d op 8 januari 2025 19:47]

bramv101 @r03n_d8 januari 2025 13:42
vandaar ook ONafhankelijk in zijn betoog ...
r03n_d @bramv1018 januari 2025 19:46
Jemig. Brilletje nodig hier..
ThaStealth @r03n_d8 januari 2025 13:43
Dat zet @Gizz ook, met die protocollen gaat je data niet langs een cloud :)
r03n_d @ThaStealth8 januari 2025 19:47
Ik blijk niet te kunnen lezen. Oeps..
TD-er
@Gizz8 januari 2025 13:31
[...] De ESP van een Shelly kun je daardoor van Tasmota, ESPhome of zelfgemaakte firmware voorzien.
[...]
Je vergeet nog een hele belangrijke ;)
3raser @klakkie.57th8 januari 2025 13:14
Voor zover ik weet kun je al hun apparaten lokaal aanspreken. Je hebt dus geen Shelly cloud nodig om ze te gebruiken. Als het bedrijf op de fles gaat zal alles dus blijven functioneren.

Firmware upgrades installeer je via het device zelf. De schakelaars die ik heb bevatten allemaal een eigen webinterface. Binnen die interface kun je met een enkele klik de firmware upgraden.

[edit] Net even in Home Assistent gekeken en er is een entiteit waarmee je via HA de firmware kan controleren. Mogelijk kun je hem ook via HA updaten, maar dat kan ik niet testen want mijn devices zijn up-to-date.

[Reactie gewijzigd door 3raser op 8 januari 2025 13:17]

Tortelli @3raser8 januari 2025 13:19
Updates kun je ook via HA doorvoeren inderdaad!
The Zep Man
@3raser8 januari 2025 13:22
Voor zover ik weet kun je al hun apparaten lokaal aanspreken. Je hebt dus geen Shelly cloud nodig om ze te gebruiken. Als het bedrijf op de fles gaat zal alles dus blijven functioneren.
Dit kan ik bevestigen. Ik gebruik Shelly zelf niet, maar heb ermee gespeeld. Er is gewoon een lokale API voor hun (Wi-Fi) schakelaars. Je kan ze volledig (opnieuw) instellen en gebruiken zonder internetverbinding, via een webinterface. Er zijn dus geen (onderhoudsgevoelige) applicaties nodig om ze te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 13:26]

haraldstoll @3raser9 januari 2025 16:22
klopt, shellysupdaten doe ik altjd via HA
heb er circa 15 rondhangen.
Tortelli @klakkie.57th8 januari 2025 13:17
Je kunt Shelly's volledig in je eigen wifi VLAN draaien zonder internet toegang. Afhankelijkheid van de cloud is optioneel en niet nodig.
grote_oever @Tortelli8 januari 2025 13:31
Het valt me wel op dat de plugs, ondanks het uitzetten van de cloud nog steeds praten met het internet. Ik heb alle cloud functionaliteiten uitgezet, maar mijn pihole heeft dagelijks deze URL als top blocked domain: api.shelly.cloud.
Tr1pke @grote_oever8 januari 2025 13:41
Daarvoor zijn vlans en firewall rules
Teun! @Tr1pke8 januari 2025 19:23
Inderdaad, maar VLANs opzetten is afhankelijk van je soft- en hardware, je ervaring, en je huidige set up mogelijk wel een flinke klus. Zit hier nu zelf naar te kijken maar eigenlijk moet ik dan een factory reset van mijn firewall doen om dit fatsoenlijk op te zetten (met LAGG bijv), met alle gevolgen vandien ("tijdelijk" geen intern netwerk, ik wacht hier in elk geval mee tot een vakantie oid zodat ik hier echt even tijd aan kan besteden).

Overigens werkt fysieke interfaces met firewall rules ook prima voor deze situatie in mijn ervaring.
Tortelli @grote_oever8 januari 2025 13:35
Denk dat dit het checken van updates (en timeserver) is? Wil je dit voorkomen moet je ze in een VLAN zetten zonder internet toegang denk ik.
Moet er eerlijk bijzeggen dat ik mij dit ook te laat bedacht heb, en te lui ben om alles opnieuw in te richten (lees aan ander wifi netwerk te koppelen met al het geklooi met ip adressen vandien).
haraldstoll @grote_oever9 januari 2025 16:23
dat is gek
bij mij staat alles uit en mijn adguard (openwrt) ziet geen shelly aanroepen
Barsonax @klakkie.57th8 januari 2025 13:24
Werkt volledig lokaal als je dat wilt. Zit ook een http api op voor als je zelf bepaalde zaken wilt automatiseren.
Mit-46 @klakkie.57th8 januari 2025 13:47
Ik gebruik zo'n switch met Home Assistant en doe verder niets met Shelly zelf. Dat werkt super goed en updates gaan automatisch.

Gebruikte hiervoor een switch van Tuya en die ding vrij gauw kapot (binnen 6 maanden). Kan uiteraard pech zijn geweest of een "user error" met het aansluiten. Toen maar overgestapt naar Shelly en dat werkt super goed en eigenlijk voelt het "algehele pakketje" kwalitatief ook beter aan.
De bouwkwaliteit van de switch zelf, maar ook een prima webinterface op basis van IP adres (wifi). Alles werkt gewoon goed en voelt degelijk aan. Vooralsnog probleemloos (bijna 1 jaar).
I5413 @klakkie.57th8 januari 2025 14:06
Ik draai alles op een afgesloten netwerk, zonder internet toegang, praat via mqtt met home assistent. Ja er zijn firmware updates soms, maar als je ze niet aan het internet blootstelt heb je daar geen last van. Als je dat wel doet ben je inderdaad afhankelijk van hun (beveiligings) updates.

Het grappige is wel je kan zelfs scripts draaien op die shellys en ze onderling laten babbelen/automatiseren, maar daar doe ik niets mee.
lubbertkramer
@klakkie.57th8 januari 2025 14:17
Zoals hierboven gezegd open, hier heb ik de Shelly's achter de schakelaars zitten maar heb ik er esphome op gezet om nog wat meer in eigen beheer te kunnen doen. Nu heb ik de schakelaars zo ingesteld dmv esphome dat als er verbinding is met Home Assistant hij een slimme actie doet via Home Assistant, bij geen verbinding gaat hij ouderwets stroom erop/eraf doen zodat de WAF (en voor bezoek en ik ben er niet en de server gaat offline) alles blijft werken.
haraldstoll @lubbertkramer9 januari 2025 16:24
dit had toch ook met de shelly firmware gekunt?
lubbertkramer
@haraldstoll9 januari 2025 17:48
Niet op deze manier naar mijn idee, je kunt in de shelly software hem dom of slim maken maar niet in dezelfde code afhankelijkheden meegeven.

Ik heb het nu zo staan (naast nog meer code eromheen) waarbij api.connected de status voor het apparaat is of deze wel/niet verbonden is met HA.

# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: !secret api_key
on_client_connected:
- logger.log:
format: "Client %s connected to API with IP %s"
args: ["client_info.c_str()", "client_address.c_str()"]
- lambda: |-
id(api_available).publish_state(true);

on_client_disconnected:
- logger.log:
format: "Client %s disconnected from API with IP %s"
args: ["client_info.c_str()", "client_address.c_str()"]
- lambda: |-
id(api_available).publish_state(false);
reboot_timeout: 3600s

on_state:
then:
- if:
condition:
and:
- api.connected:
- switch.is_on: "relay_1"
- lambda: 'return (id(ha_bulb_1).state == "on" || id(ha_bulb_1).state == "off");'
then:
- logger.log: "Home Assistant available - ${devicename1}"
- homeassistant.service:
service: light.toggle
data:
entity_id: "${bulb_name_1}"
else:
- switch.toggle: "relay_1"
- logger.log: "Home Assistant not available - ${devicename1}"

[Reactie gewijzigd door lubbertkramer op 9 januari 2025 17:49]

sroebert @lubbertkramer10 januari 2025 08:01
Kan wel met scripts in Shelly’s eigen firmware, maar is een stuk ingewikkelder. Ik merkte zelf ook dat Shelly scripts vele malen langzamer zijn dan esphome.
Epiecs @klakkie.57th8 januari 2025 15:14
Je kan er ook gewoon tasmota op flashen als je wil :)

https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-1/
m-a-r-t-1 @klakkie.57th8 januari 2025 14:56
Ik heb de cloud functionaliteit van Shelly uit staan en alles werkt via Home Assistant.
lasharor 8 januari 2025 13:00
Ondersteunt die Mini ook Wifi, Zigbee en Bluetooth. Dat zou denk ik best wel mooi zijn in combinatie met HA. Zeker als je kan schakelen met Zigbee en de bluetooth proxy over WIFI kan gebruiken.

Daarnaast, blijf ik deze zin "De Gen4-serie ondersteunt meerdere verbindingsprotocols en -technieken, waaronder wifi, Zigbee, Matter en bluetooth." erg onduidelijk vinden. Het is voor de consument helemaal niet meer duidelijk wat een protocol is (Matter) en wat een techniek is (de rest).
Mr_gadget @lasharor8 januari 2025 13:19
Meer info op de US pagina van Shelly:
https://us.shelly.com/pages/new-products-january-2025
Zigbee lijkt voor alle gen4 devices te gelden.
zenlord @lasharor8 januari 2025 13:56
Daarnaast, blijf ik deze zin "De Gen4-serie ondersteunt meerdere verbindingsprotocols en -technieken, waaronder wifi, Zigbee, Matter en bluetooth." erg onduidelijk vinden. Het is voor de consument helemaal niet meer duidelijk wat een protocol is (Matter) en wat een techniek is (de rest).
Ik versta wat je bedoelt, maar "de consument" kan ook niet het protocol van de rest onderscheiden, en dus willen de marketeers de situatie vermijden waarbij een consument op zoek gaat naar een "toestel dat werkt met Matter" en dan vervolgens dat woordje niet op de doos ziet staan...
Gizz 8 januari 2025 13:17
Na een korte uitstap naar z-wave lijken ze dat dus alweer te laten vallen. Vond het al een gekke move om na jaren van wifi-modules opeens ook z-wave aan te bieden in een tijd dat eigenlijk al het nieuwe spul zigbee (of thread) is.
Havocnl @Gizz8 januari 2025 13:34
Volgens mij laten ze dat totaal niet varen. Het mooie aan Shelly vind ik persoonlijk dat ze juist een portfolio over zoveel verschillen technieken hebben (Wifi, Bluetooth, Ethernet, Z-wave, Dali en nu ook Zigbee en LoRa). Altijd eigenlijk wel een product dat je kan kiezen.

Ze hebben hun Z-wave producten in losse een Shelly Wave reeks geplaatst, daar zijn laatst dacht ik nog toevoegingen op gedaan. Qua features vaak een 1op1 link met de "normale" Shelly's.
Hun Gen4 producten draaien waarschijnlijk op een nieuwe ESP32 die op 2.4Ghz alles van Wifi, Zigbee en wie weet Thread kan draaien. Vandaar dat al die protocollen in een product zitten. Z-Wave werkt op een totaal andere frequentie en heeft dus ook hele andere hardware nodig.
Gwaihir @Havocnl8 januari 2025 14:55
Een nadeel van Shelly's WiFi aanpak is altijd het eigen stroomverbruik geweest. Bij Dali spits ik wel m'n oren - dat had ik even gemist - maar kan ik dan alle protocollen die ik niet gebruik ook zo effectief uitzetten dat ik er ook geen verbruik meer voor betaal?
Havocnl @Gwaihir8 januari 2025 20:00
Kijk eens in hun product portfolio dan zie je de verschillen. Je kiest (voor een switch module) voor een versie met of ethernet(pro), wifi, of zwave. Je hoeft dus verder niks uit te zetten.
Als je de Wifi versie neemt, kun je op dit moment de Bluetooth, Wifi AP en Cloud functies netjes uitzetten. Hun software geeft je echt alle opties om het device te configuren hoe je wilt.
Qua stroomverbruik zit er trouwens ook een Eco stand op. Ik merk dan vooral dat het Wifi ontvangst iets minder is, maar blijkbaar gaat de klokfrequentie ook iets omlaag.
AJediIAm @Havocnl8 januari 2025 15:11
Zo zie ik het ook.

Shelly heeft een mooie consistente product portfolio met hun reguliere Wifi serie, Pro serie, Wave en KNX.
De series delen stukken van software en hardware waardoor het een consistent ecosysteem van hoogwaardige kwaliteit is.
Antiloop @Gizz9 januari 2025 21:53
Ze hebben in 2023 Qubino overgenomen, en daarmee dus z-wave apparatuur mee binnengehaald (dacht dat qubino alleen z-wave apparatuur had tenminste)
Maar wellicht willen ze gewoon het volledige assortiment aanbieden in de markt, Wifi/BLE/zigbee en z-wave (en matter als dat ooit nog iets wordt)
jaro431 8 januari 2025 12:56
Als er maar een chip in zit waarmee je tasmota er op los kan laten!
DrPoncho @jaro4318 januari 2025 13:04
Wat biedt tasmota over hun eigen firmware?
TD-er
@DrPoncho8 januari 2025 13:29
Complete vrijheid om ermee te doen wat je wilt.
Ikzelf heb weinig ervaring met Tasmota, daar ik meer van ESPEasy ben :)
Maar het principe van zelf alles kunnen beheren en zelf lokale scripts kunnen draaien die ook werken als je netwerk even niet beschikbaar is is zeker een belangrijk voordeel.

Tegenwoordig met de Extreem uitgebreide support vanuit HomeAssistant is het voor velen misschien iets minder belangrijk om een eigen firmware te kunnen draaien en je los te maken van eventuele vendor-lockin.
Maar IMHO is het steeds belangrijker aan het worden om je niet in te laten sluiten door vendor-lockin, zodat je niet een nutteloos apparaat hebt als de fabrikant er letterlijk en figuurlijk de stekker uit trekt.

Matter support is zeker wel een leuke feature, maar dit zou mogelijkerwijs wel problemen kunnen geven om je eigen firmware te draaien.
Voor Matter support moeten fabrikanten namelijk keys opslaan en dan is de kans groot/groter dat ze de bootloader en flash encrypten.
Dan kan je in principe je device alleen maar flashen met een firmware die ondertekend is met dezelfde key.
Nu is dat tot op zekere hoogte wel te omzeilen, maar dan moet je het device flashen via serial port en werkt de Tasmota OTA updater niet.

Ik vermoed dat hier een ESP32-C6 in zit, aangezien dat de enige variant is op dit moment met WiFi en Thread/Zigbee support.
DrPoncho @TD-er8 januari 2025 15:01
Helder en ik snap wat je bedoelt, maar Shelly heeft out of the box mqtt en rpc ondersteuning. Als je via wifi ap configureert staat hun cloud zelfs default uit.

Verder is zelf beheerde firmware natuurlijk wel het beste.
jaro431 @DrPoncho8 januari 2025 13:25
Vooral meer vrijheid en onafhankelijk van clouddienst. En voor diegene die zich zorgen maken over Chinese spionage, is Tasmota gewoon een goed alternatief.

(ja, shelly kan van huis uit ook mqtt gebruiken zonder cloud, maar toch..)
Horla @jaro4318 januari 2025 13:55
Buiten dat Shelly niet Chinees maar Europees is, klopt de rest wel van wat je zegt.
DrPoncho @jaro4318 januari 2025 15:02
Chinese spionage van een bedrijf uit Bulgarije juist ja
Leon-B @DrPoncho8 januari 2025 13:26
Total local control with quick setup and updates. Control using MQTT, Web UI, HTTP or serial. Automate using timers, rules or scripts. Integration with home automation solutions. Incredibly expandable and flexible.
Neus @DrPoncho8 januari 2025 13:31
Voor mijn oudere Shelly's gebruikte ik Tasmota omdat die de schakelaar als een Philips Hue device gezien liet worden - een stuk makkelijker te configureren in een huis zonder HA maar wel bijv. Alexa. Voor mij was dat de beste manier om de koudwaterpomp aan en uit te zetten ("Alexa, zet de waterpomp aan").
AJediIAm @jaro4318 januari 2025 15:21
Shelly ondersteunt flashen van eigen firmware zoals ESPHome of Tasmota via de web interface. Beter als dat wordt het volgens mij niet...
sroebert @AJediIAm10 januari 2025 08:04
Dit is niet meer zo met de laatste gen devices. ESPHome moet al via een omweg via Tasmota, maar zelfs dat lijkt niet altijd meer te werken. Vaak zal je het met een kabel moeten flashen.
AJediIAm @sroebert10 januari 2025 12:53
Bedankt voor de correctie. Gelukkig zijn de pins goed toegankelijk.
CycloneCleaver 8 januari 2025 12:57
Ik ben er al een tijdje naar op zoek. Hebben ze geen koolstofmonoxide sensoren? Ik vind het een prachtig systeem, in de app, en ik heb nogal wat stekkers van ze. Een slimme melder zou wel fijn zijn. Nu weet ik dat er wel meerdere merken zijn die zoiets hebben, maar dan heb ik alweer de zoveelste app. Alternatieven die direct op Apple werken zouden ook kunnen. Iemand tips?

[Reactie gewijzigd door CycloneCleaver op 8 januari 2025 13:43]

TD-er
@CycloneCleaver8 januari 2025 13:36
CO-sensoren hebben nogal specifieke eisen qua plaatsing, aangezien die echt al zouden moeten aanslaan bij hele lage concentraties.
Wellicht bedoel je CO2 sensoren?
Die zou ik trouwens ook niet zomaar inbouwen in een lasdoos achter een kapje.
CycloneCleaver @TD-er8 januari 2025 13:44
Ik bedoel de koolstofmonoxide sensoren die je typisch plaats naast de ketel, voor wat extra veiligheid, mocht er zich toch een slechte verbranding voordoen.
TD-er
@CycloneCleaver8 januari 2025 13:53
Persoonlijk zie ik dat soort sensoren toch liever dat ze meteen een luid alarm geven ipv. het in een domotica-systeem op te nemen.
Gizz @TD-er8 januari 2025 14:18
Maar de herrie en smartfunctionaliteit gaat toch hand in hand? Mijn CO/rook/hitte-melders maken herrie en sturen via zigbee een seintje naar HA :)
TD-er
@Gizz8 januari 2025 14:51
Tsja bij CO-metingen is het meer dat elke concentratie hoger dan 0 eigenlijk al teveel is.
Ik vraag me dus serieus af of je in het specifieke geval van CO uberhaupt iets anders dan 0 zal terugzien in de logs.

Als het wel mogelijk is dat je toch CO meet wat in principe dan snel genoeg afgevoerd kan worden dat het wel meetbaar is en niet gelijk tot een hoop herrie zal leiden, dan heeft het zeker wel meerwaarde omdat je dan duidelijk wel een defecte installatie hebt wat bij het minste of geringste aan gebrekkige ventilatie zal leiden tot gevaarlijke situaties.
Maar persoonlijk verwacht ik niet dat je in het geval van CO zinvolle metingen zult zien die net onder de alarm-grens blijven.

Enige wat nog wel (zeer) nuttig zou kunnen zijn is dat je een notificatie kunt krijgen voor het geval je zelf niet thuis bent.
Gizz @TD-er8 januari 2025 14:57
Ik heb het specifiek over een CO-melder, waarschijnlijk zit daar de verwarring in. Net als bij een rookmelder is het binair: rook/CO waargenomen = alarm, geen waarneming = veilig. Zo'n ding.

Ik ben niet geïnteresseerd in een precies CO-niveau, maar vind het wel fijn om op mijn telefoon een melding te ontvangen dat ik een CO-probleem heb thuis. In die notificatie (krijgen mijn vriendin en ik beiden) heb ik ook opgenomen wat iemand moet doen (raam open, iedereen naar buiten, verwarming uitschakelen). Ook om te voorkomen dat als ik niet thuis ben dat ding gaat piepen en mijn vriendin denkt dat het een verwarde rookmelder is die , want er is toch geen rook :P

[Reactie gewijzigd door Gizz op 8 januari 2025 15:00]

I5413 @TD-er8 januari 2025 14:25
Waarom niet en en, luid alarm zoals normaal. (Ik denk dat zonder luid alarm op het apparaat zelf, het ook niet zal voldoende als melder conform EU regels Enzo :+)

Maar ook actual levels zowel co als andere sensoren die er op zitten, ook huidige batterij level. Leuk om op me dashboard te bouwen, maar ook automatisch luchtroosters te openen bij licht vehoogde waardes, en deur van het slot halen als ik thuis ben en levels gevaarlijk hoog zijn, ben ik sneller het huis uit.

[Reactie gewijzigd door I5413 op 8 januari 2025 14:26]

thunder8 @CycloneCleaver8 januari 2025 13:33
Netatmo heeft er wel 1 die homekit compatible is. Ik heb hun rookmelder. Zover ik mij kan herinneren heb je de app van Netatmo niet nodig of alleen om te installeren, daarna is de melder via homekit bereikbaar.
CycloneCleaver @thunder88 januari 2025 13:45
Die heb ik inderdaad zien langskomen. Ik kon toen inderdaad niet vinden of de app verplicht was. Ik had geen zin in weer een extra app op dat moment. Bedankt!
Gizz @CycloneCleaver8 januari 2025 13:54
Ik ben er al een tijdje naar op zoek.
Naar wat precies? CO-melders met zigbee zijn er bijvoorbeeld gewoon. Bijvoorbeeld deze of deze.
klakkie.57th 8 januari 2025 13:24
Maar heeft iedereen dan zo’n goede ervaring let zigbee … ik heb bv philips Hue spul en dat is toch wel redelijk … wisselvalig en dan ben ik nog erg “vriendelijk”. Het is traag en de ene keer reageert de sensor/lamp wel en de andere keer weer niet.

Gebruiken jullie shelly centraal in de zekeringenkast of decentraal ? Ik wilde net mijn zekeringenkast gaan ombouwen en alles centraliseren, net omdat mijn ervaring met zigbee/hue zo wisselvallig is
pawek @klakkie.57th8 januari 2025 13:33
Zigbee is hier uiterst stabiel, draai zelfs 2 zigbee netwerken naast elkaar. Heb ook vergelijkbare issues gehad in het verleden, maar dat had puur met interferentie op het Zigbee netwerk te maken. Dit plaatje heeft mij geholpen dit op te lossen: https://community-assets....1e41fc65fc8a948984c7b.png
klakkie.57th @pawek8 januari 2025 14:06
Op de afbeelding zie ik dat enkel channel 26 min of meer storingsvrij is maar dat er dan weer problemen kunnen zijn met bepaalde devices. Heb jij hier last van ondervonden met de ices van bepaalde merken ? Hoe kun je dit trouwens te weten komen, in dacht net zigbee is zigbee :?
Gizz @klakkie.57th8 januari 2025 14:04
Maar heeft iedereen dan zo’n goede ervaring let zigbee
Ik ben erg tevreden met zigbee: het is goedkoop, mesh-functionaliteit en er zijn veel apparaten met zigbee op de markt. Ik heb nu 91 zigbee-devices in huis, heel divers en ook van veel verschillende merken:
  • Lampen
  • Bewegingsmelders
  • Rookmelder
  • Hittemelder
  • CO-melder
  • Knoppen
  • Stekker(blokken)
  • Gordijnen
  • MMwave-sensoren
  • Contact-sensoren
  • Radiatorknoppen
  • Thermometers
  • Relais
  • Kattenvoerautomaat
Werkt prima. Lampen gaan ook 'snappy' aan nadat beweging is gedetecteerd :)
Gebruiken jullie shelly centraal in de zekeringenkast of decentraal ?
Dat hangt toch af van de specifieke module? Shelly's die op een DIN-rail passen plaats je natuurlijk direct in de meterkast. Maar een Shelly bewegingssensor of radiatorknop ga je toch niet in je meterkast plaatsen? :)

[Reactie gewijzigd door Gizz op 8 januari 2025 14:08]

Kevinns @klakkie.57th8 januari 2025 14:22
Dat verbaast me, maar het zal wel per individueel geval verschillen.

Ik gebruik nu een jaar of 10 (?) in verschillende huizen/appartementen een Hue bridge met steeds verder uitdijende apparatuur. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een lamp traag of niet reageerde. Het werkt gewoon altijd perfect.

Op dit moment in gebruik:
- 5 E27 lampen
- 1 LED strip met 3rd party zigbee controller
- 2 plugs
- 1 bewegingssensor
- 1 inbouw-wandschakelaar module
- 1 Jung Friends of Hue schakelaar
klakkie.57th @Kevinns8 januari 2025 15:05
ik ben er echt niet over te spreken over de slechte "bereikbaarheid" van Hue.
Ik heb zelfs een bridge van een ander merk overwogen maar dat was dan weer erg duur. Ook een eigen bridge bouwen heeft op het lijstje gestaan ..maar uiteindelijk het de vrouw toch beslist dat het genoeg was en ze altijd licht wilde hebben op de WC :P

vandaar dat ik weer aan het kijken ben om alles centraal in de zekerigenkast te doen

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 8 januari 2025 15:07]

Kevinns @klakkie.57th8 januari 2025 17:06
Haha snap ik. Als het niet werkt op de wc dan houdt het gauw op, zeker bij de anderen in huis :P

Je zou nog kunnen overwegen om een andere hub te proberen, misschien is deze gewoon stuk? Of er is lokaal teveel verstoring op die frequentie, dan worden de opties al beperkter. Succes met de zoektocht!
Antiloop @klakkie.57th9 januari 2025 22:13
Ik heb beide (zigbee en z-wave) en persoonlijke voorkeur gaat naar z-wave uit, al is zigbee wel mega goedkoop

Betreft je toilet problemen met je vrouw, zo’n shelly Pm1 is daar een prima oplossing voor
Dan kun je dus met behoud van de reeds bestaande fysieke schakelaar het toch automatiseren (en stel je domotica systeem staat uit, dan werkt alles gewoon door, maar zonder je automatiseringen natuurlijk )
Luchtbakker 8 januari 2025 12:53
Fijn dat ze het kleiner hebben gemaakt! Ik heb nog een typische jaren 50 woning waar de inbouwdozen kleiner zijn dan tegenwoordig het geval is. De huidige shelly's waren eigenlijk te groot, zeker met de grove kabels dat er nu in huis zit wat gewoon heel moeilijk te buigen is.

Deze zullen in ieder geval op mijn verlanglijstje staan :)
dasiro @Luchtbakker8 januari 2025 13:21
ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een appartement dat rond '80 is gebouwd in Vlaanderen. Die "grove" kabels zijn trouwens zo moeilijk buigbaar omdat ze intern uit 1 stuk koper bestaan ipv flexibele die bestaan uit meerdere aders, dus dat heeft weinig met de leeftijd te maken ;)
markheloking 8 januari 2025 13:21
Ik kan nergens op hun website, forum of press release vinden of deze devices dan ook Matter over Thread ondersteunen, of dat hier puur wordt gesproken over Matter over WiFi(/Ethernet).
Zigbee is wel een hele vooruitgang. Kijk ernaar uit om dit spul in huis te kunnen gebruiken met HomeAssistant icm Zigbee2MQTT.
jongbj @markheloking8 januari 2025 13:53
Heb zelf 36 Shelly devices via ethernet/wifi en 118 andere zigbee devices via Zigbee2MQTT aan Home Assistant hangen. Eerlijk gezegd merk ik geen verschil in aansturing tussen wife en zigbee. Een switch is een switch, een dimmer een dimmer en een plug een plug. Gedragen zich allemaal hetzelfde in HA.
I5413 8 januari 2025 12:51
Shelly's rechtstreeks op Zigbee?! Nu krijg ik zin om mijn bestaande te upgraden. Ik heb mijn IoT-netwerk het liefst zo klein mogelijk! Superfijne apparaten, zeker die mini's; die kun je echt overal in frutten!
niekdejong @I54138 januari 2025 16:12
Same. Heb nu de mini 1 PM Gen3's achter al m'n schakelaars. Die doe ik hacky met een Shelly script logica bepalen of ze detached relay moeten doen of niet. Met deze kan ik de schakelaar direct binden aan de lamp. Nice.
I5413 @niekdejong8 januari 2025 16:41
Nice, hoe script je dat dan? Ik stel het de eerste keer in de web interface in. (Nu zit dan ook bijna alles op detached en altijd aan, om met normale knoppen me zigbee lampen alsnog aan te sturen)
niekdejong @I54138 januari 2025 17:24
Je kan in "Scripts" endpoints CURL'en. Ik monitor hiermee het hass/status topic. En op basis daarvan schakel ik detached relay in of niet. M'n lamp zelf wordt dus nooit losgehaald van stroom (tenzij het relay geschakeld wordt). Lamp heeft een power-on behaviour van 100% brightness & neutral colortemperature.

Nadeel: als de stroom 's nachts uitvalt dan staan je lampen op 100% totdat HA weer online is & het nachtprogramma weer activeert

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