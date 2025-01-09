Shelly introduceert Wall Display X2-smarthomescherm met groter 6,95"-display

Shelly komt met een grotere versie van zijn Wall Display. Deze X2-variant beschikt over een 6,95"-scherm, waarmee gebruikers hun smarthomeapparatuur kunnen bedienen. De voorgaande versie had een 4"-scherm.

De Shelly Wall Display X2 heeft een touchscreen met aanpasbare interface, waarmee gebruikers volgens de fabrikant 'al hun smarthomeapparatuur' kunnen bedienen. Shelly spreekt onder meer over slimme lampen, schakelaars, thermostaten en huishoudelijke apparatuur. Het apparaat ondersteunt standaard alle Shelly-apparaten, maar krijgt volgens The Verge ook een Home Assistant-integratie.

Het slimme scherm wordt gemonteerd en aangesloten op een standaard wandcontactdoos. Het apparaat heeft een ingebouwd relais, waarmee eventuele lampen bediend kunnen worden. De Wall Display X2 ondersteunt wifi en bluetooth.

Het apparaat kan ook gebruikt worden om eigen scènes te maken en activeren, muziek af te spelen en informatie als stroomgebruik en weersvoorspellingen te tonen. Verder beschikt het slimme scherm over ingebouwde sensors voor de kamertemperatuur, luchtvochtigheid en licht. Shelly deelt nog geen prijzen of exacte releasedatum voor de Smart Display X2. Het bedrijf zegt wel dat het scherm dit kwartaal beschikbaar komt.