Shelly introduceert Wall Display X2-smarthomescherm met groter 6,95"-display

Shelly komt met een grotere versie van zijn Wall Display. Deze X2-variant beschikt over een 6,95"-scherm, waarmee gebruikers hun smarthomeapparatuur kunnen bedienen. De voorgaande versie had een 4"-scherm.

De Shelly Wall Display X2 heeft een touchscreen met aanpasbare interface, waarmee gebruikers volgens de fabrikant 'al hun smarthomeapparatuur' kunnen bedienen. Shelly spreekt onder meer over slimme lampen, schakelaars, thermostaten en huishoudelijke apparatuur. Het apparaat ondersteunt standaard alle Shelly-apparaten, maar krijgt volgens The Verge ook een Home Assistant-integratie.

Het slimme scherm wordt gemonteerd en aangesloten op een standaard wandcontactdoos. Het apparaat heeft een ingebouwd relais, waarmee eventuele lampen bediend kunnen worden. De Wall Display X2 ondersteunt wifi en bluetooth.

Het apparaat kan ook gebruikt worden om eigen scènes te maken en activeren, muziek af te spelen en informatie als stroomgebruik en weersvoorspellingen te tonen. Verder beschikt het slimme scherm over ingebouwde sensors voor de kamertemperatuur, luchtvochtigheid en licht. Shelly deelt nog geen prijzen of exacte releasedatum voor de Smart Display X2. Het bedrijf zegt wel dat het scherm dit kwartaal beschikbaar komt.

Shelly Wall Display X2Shelly Wall Display X2

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 15:00 86

09-01-2025 • 15:00

86

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Shelly Wall Display X2

geen prijs bekend

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Reacties (86)

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The_Woesh 9 januari 2025 15:04
Leuk, ik heb zelf home asistant en zat er aan te denken een oude tablet hiervoor te gebruiken.
Montage op een wand-contactdoos is dat wel handig :? Die zijn toch vaak te laag voor een scherm?
sys64738 Moderator F&V @The_Woesh9 januari 2025 15:27
Als je het voor HA wil gebruiken zou ik lekker een 10" Android tablet kopen. Groter, goedkoper en geeft je ook lekker de vrijheid om je eigen dashboard te maken.

Hoef je ook geen contactdoos te hebben alleen een plek waar je je oplaadkabel beetje knap heen kan krijgen. En je moet een houder maken of kopen.

Gebruik deze oplossing al jaren en werkt erg fijn.

[Reactie gewijzigd door sys64738 op 9 januari 2025 16:02]

nst6ldr @sys647389 januari 2025 18:13
Toch zou ik hier wel voorzichtig mee zijn, de accu van de tablet vind dit niet zo fijn, die moet je er dan wel echt uit halen. Ik heb al bij een huisarts een tablet zien hangen voor de afspraken waar het scherm van af puilt, zelf hebben ze nog niet door dat dat ding een brandgevaar is.
sys64738 Moderator F&V @nst6ldr9 januari 2025 18:56
Dat was inderdaad altijd een aandachtspunt maar is nu eigenlijk geen probleem meer. Mijn Android tablet gaat zelf op batterij-besparingsmode en laadt dan niet verder op dan 80%.

Maar als je tablet dat niet ondersteunt of als je het toch een fijner idee vindt om de oplader er niet de hele tijd aan te hangen, is het super eenvoudig om in Home Assistant twee automatiseringen te maken die met een slimme stekker het opladen starten en stoppen bij bepaalde accu-percentages.

[Reactie gewijzigd door sys64738 op 9 januari 2025 19:07]

icecreamfarmer @sys647389 januari 2025 20:32
Is alleen lastig weg te werken. Voor mij zou iets wat gelijk op de 230v werkt ideaal zijn.
Da_Teach @nst6ldr10 januari 2025 08:12
Bij ali hebben ze tegenwoordig ook POE tablets zonder batterij. Heb die nog niet gekocht maar staat op de agenda.
Bob Hamers @Da_Teach10 januari 2025 08:42
Daar ben ik ook nog niet aan begonnen. Iets met Chinese Android tablets en gebrek aan updates.
mraes @Bob Hamers10 januari 2025 10:00
Niet aan internet hangen en dan maakt een eventuele phone home naar China of een vulnerability al iets minder uit. Als het toch maar is om een dashboard te tonen...
StCreed @mraes10 januari 2025 15:27
PoE... niet aan Internet. Dan heb je nog wel iets in te regelen :)
CrankyGamerOG @StCreed13 januari 2025 19:33
Hoezo dat dan? POE betekent niet internet toegang, ik weet niet waar jij het over hebt. Je kan prima een apparaat met poe voeden en op je interne netwerk toegang geven en blokkeren voor internet.
StCreed @CrankyGamerOG28 januari 2025 19:26
Dat kan. Moet je daar wel op letten. Je zal ze de kost moeten geven die het gewoon inprikken en alleen als voeding zien 😀
The Zep Man
@sys647389 januari 2025 15:55
En je moet een houden maken of kopen.
Klittenband met plak. Werkt prima.
justinwolter @sys6473810 januari 2025 12:54
Nou, ik ben er nog niet tevreden over. Ik gebruik een Lenovo tablet die continue aan de stroom zit met home assistant en de fully kios app of fully kios browser.

Kios app snapt nog niet helemaal goed wanneer ik het scherm aan wil hebben en wanneer niet. Tevens heeft Android een batterij beschermings modus. Die kan je uitzetten maar gaat steeds weer aan.

Gevolg: hij laadt op tot 60% en stopt met laden tot 59% en stopt weer op 60. Als iemand daar een softwarematige oplossing voor heeft hoor ik het graag.
Tr1pke @sys647389 januari 2025 21:24
Zo heb ik het gedaan. Oude iPad , home assistant website en guided mode
Om de week eens opladen want ik wil hem niet aan de lader wanneer ik niet thuis ben voor brandgevaar
JP1980 @sys6473810 januari 2025 07:55
Esthetisch is dit wel mooier. En groter is niet altijd beter.
En met een tablet moet je nog moeilijk lopen doen om de batterij een beetje te managen. Heeft dit systeem geen last van.
markee @The_Woesh9 januari 2025 15:23
Klopt, in mijn nieuwbouwwoning heb ik expres een inbouwdoos laten plaatsen op Thermostaat hoogte (± 1500 mm). Al hoop ik wel dat er iets komt dat ook op PoE gaat werken.

[Reactie gewijzigd door markee op 9 januari 2025 15:26]

cmegens @markee9 januari 2025 16:14
Button.plus van een mede tweaker?

[Reactie gewijzigd door cmegens op 9 januari 2025 16:14]

markee @cmegens9 januari 2025 16:30
Mooi product, maar voor mij nog te beperkt als dashboard.
d3x @markee9 januari 2025 16:41
ik had voorheen een mipad 1 met alternatief OS en nu een nieuwe samsung galaxy tablet.

8-9" android ideaal dashboard en veel functionaliteit opties.
icecreamfarmer @cmegens10 januari 2025 08:28
Ziet er top uit. Maar onbruikbaar in de slaapkamer omdat het scherm niet uit kan.
DaKluit @markee9 januari 2025 23:41
Kijk eens naar de Philips 10BDL4551T. Die worden bij mij op werk gebruik bij de vergaderzalen, om ze te boeken. En werken op PoE.

Edit: ik kom ook een nieuwere versie tegen met Android 10: Philips 10BDL5051T

[Reactie gewijzigd door DaKluit op 9 januari 2025 23:49]

icecreamfarmer @DaKluit10 januari 2025 08:29
Erg prijzig.
Vullisbak @icecreamfarmer12 januari 2025 12:54
Lenovo Tab K10?
Een beetje gedateerd, maar iets beter geprijsd.

uitvoering: Lenovo Tab K10 (ZA8N0025SE) Blauw
luketheduke @The_Woesh9 januari 2025 15:06
Kijk ook eens naar de Sonoff NSPanel Pro, die Android draait en je zelf kan rooten of flashen.
BRAINLESS01 @luketheduke9 januari 2025 15:37
Helaas wel Android 8, het moment dat die niet meer bruikbaar is komt steeds dichterbij. Voor nu werkt het nog (tenminste, een jaar geleden toen ik het testte).
lenwar
@The_Woesh9 januari 2025 15:30
Ik heb een jaren-60 huis, en daar zitten de WCD's vrij hoog. (schouder/borst-hoogte). Handig voor mij. Wat minder voor m'n kinderen.

Ik zou denk ik zelf eerder met een kabelgootje naar boven werken. Of anders infrezen. (maar dat moet je wel zien zitten, want dan wordt een schermpje ophangen toch weer een iets groter projectje dan je zou (moeten) willen)

Dit soort schermen hangen eigenlijk nooit 'goed' voor een heel huishouden. Mijn dochter van bijna 4 wil ook graag de lichten aan- en uit kunnen doen. (ik heb zelf Enocean schakelaars aan de muur hangen op schappelijke hoogtes. Voor wie ze niet kent. Dit zijn Zigbee-schakelaars zonder batterij. De chip krijgt z'n stroom door de kinetische energie van de schakelaar. Ze zijn van het merk Gira, dus ze passen gewoon in standaard raampjes en zien er uit als 'standaard' schakelaars.
https://katalog.gira.de/nl_NL/datenblatt.html?id=658795
The Zep Man
@lenwar9 januari 2025 15:57
ik heb zelf Enocean schakelaars aan de muur hangen op schappelijke hoogtes. Voor wie ze niet kent. Dit zijn Zigbee-schakelaars zonder batterij. De chip krijgt z'n stroom door de kinetische energie van de schakelaar. Ze zijn van het merk Gira, dus ze passen gewoon in standaard raampjes en zien er uit als 'standaard' schakelaars.
https://katalog.gira.de/nl_NL/datenblatt.html?id=658795
Zigbee werkt op 2,4 GHz (IEEE 802.15.1, hetzelfde als Bluetooth). Dit is geen Zigbee.
lenwar
@The Zep Man9 januari 2025 16:53
Ik moest het even opzoeken hoor. Ik heb me hier jaren geleden is op ingelezen, daarna niet meer.

IEEE_802.15.1 is gebaseerd op BlueTooth (en is later de Bluetooth-standaard geworden)
IEEE_802.15.4 is een Low Rate WPAN, en wordt onder andere door Zigbee (en Thread) gebruikt.

Wikipedia: Zigbee
Wikipedia: IEEE 802.15.4
Wikipedia: IEEE 802.15

Zigbee wordt meestal (standaard zelfs) op 2.4GHz gebruikt, maar in Europa ook op 868 (en 902-928 in Amerika en Australië).
Dit zijn ISM-banden, voor kortstondige verbindingen.


In de praktijk kunnen niet alle Zigbee-adapters overweg met de niet-2.4GHz-band. Dus als je dit soort schakelaars wilt gebruiken, moet je wel opletten of je adapter het aankan :)
The Zep Man
@lenwar9 januari 2025 20:15
In de praktijk kunnen niet alle Zigbee-adapters overweg met de niet-2.4GHz-band. Dus als je dit soort schakelaars wilt gebruiken, moet je wel opletten of je adapter het aankan :)
Ah, wat geleerd vandaag. Ik weet van bepaalde BT sensoren dat ze omgeflasht kunnen worden naar Zigbee (enkel 2,4 GHz, uiteraard). De meeste Zigbee apparatuur lijkt ook enkel 2,4 GHz te ondersteunen, maar er zijn dus uitzonderingen.

Thanks voor de correctie! Interessant en goed om te weten, en goed om op te letten bij aanschaf van apparatuur. Als je een stick hebt die de andere frequentiebereiken ondersteunt moet je opletten dat je niet frequenties gebruikt die je niet mag gebruiken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 10 januari 2025 14:11]

Caelorum @The_Woesh9 januari 2025 15:08
Een WCD kan ook achter een schakelaar zitten. In een jaren 60/70 woning zitten die vaak redelijk hoog op 1.5-1.6m hoogte. Dat is prima voor zo'n scherm.
AJediIAm @The_Woesh9 januari 2025 15:24
Ik heb een wandcontactdoos op ooghoogte ingefreesd voor dit doel. Het is even wat bikken, maar dan heb je wel een mooi resultaat. Een 4" NSPanel scherm werkt redelijk, maar 7" zou een leuke upgrade kunnen zijn.
Christoxz @The_Woesh9 januari 2025 15:35
Ik zou voor een tablet gaan. Mijn schakelaars zitten op 1.1-1.2 meter, dat vind ik te laag.
Enige nadeel is dat je een kabel moet weg werken, en een mooie enclosure moet vinden/ 3D printen.

Uiteindelijk zal een tablet ook stuk goedkoper zijn.

Maar zo'n 'kant en klare' scherm op oog hoogte zou wel mooi staan :)
ArawnofAnnwn @The_Woesh9 januari 2025 17:29
Ik heb dit jarenlang gedaan met fully kiosk tot de tablet kapot ging. Kun je zo instellen dat de tablet het scherm uitzet als niemand gedetecteerd word. Bij beweging (via de camera aan de voorkant) gaat het scherm automatisch aan. Deze standaard ingesteld op de home assistant pagina.
Jerra @The_Woesh9 januari 2025 15:58
In nieuwbouw wel, in mijn huis is elke lichtschakelaar letterlijk op ooghoogte :)
Frankster @Jerra10 januari 2025 06:57
Dan heb je wel heel hoge schakelaars (of korte beentjes :o )
Sebazzz @The_Woesh9 januari 2025 19:32
Als je je CV thermostaat niet meer gebruikt, kan je die eraf halen en op die plek dat monteren.
The_Woesh @Sebazzz10 januari 2025 09:14
whohaha, goed punt. _/-\o_ ik heb net 2 maanden een warmtepomp. De CV hangt er nog maar die doet niks, alleen warm water. Had hem als back-up niet weg gedaan. Maar als ik de draad terugtrek en oprol dan kan ik hem als backup altijd in de woonkamer leggen tot de WP monteur is geweest.
Sebazzz @The_Woesh10 januari 2025 09:22
Ik zat er zelf aan te denken om op de plek van de CV de voeding te doen, en dan de originele draden voor die voeding naar de Shelly te gebruiken :)
provista30 @The_Woesh9 januari 2025 23:57
YouTube: Home Assistant Dashboard op je muur is super (sigma)

Deze video is een idee
darknessblade @The_Woesh10 januari 2025 12:45
Hangt eraf van waar je wandcontactdozen zitten.

PS: als je die ondiepe BEIGE dozen hebt werkt dit niet. omdat je vrij veel ruimte nodig hebt voor dit paneel.

heb versies gezien op aliexpress die op android 11 draaien met een vergelijkbaar principe.
quizzical 9 januari 2025 15:05
Ik heb er net 5 gekocht van de huidige versie!
Best leuke apparaatjes.
Ze brengen nog steeds nieuwe releases uit om het beter te laten werken met Home Assistant.
De schermpjes zijn ietwat aan de kleine kant dus goed dat ze grotere versies uitbrengen.

Wat nu nog vervelend is dat de vele sliders (licht feller/zachter, gordijnen meer open/dicht)... niet goed werken omdat als je rechts swiped dan kom je in de instellingen terecht en als je links swiped kom je in Shelly's eigen dashboard (wat ik niet gebruik).
Dus voorlopig gebruik ik oplossingen waarbij je 'tikt' op de slider ipv te slepen. Maar ik gok dat daat wel een oplossing voor zal komen.

[Reactie gewijzigd door quizzical op 9 januari 2025 15:31]

Mavamaarten 9 januari 2025 15:17
Interessant, ik ben wel in de markt voor een dergelijk apparaat! Jammer genoeg geen microfoon aanwezig, ik was zeer blij geweest als ik deze meteen als voice assistant voor HA had kunnen gebruiken (volledig lokaal uiteraard).
AJediIAm @Mavamaarten9 januari 2025 15:25
Ik betwijfel of een microfoon echt goed had gewerkt. Het is niet makkelijk om dat goed te doen, dus ik vind het niet erg om een losse Home Assistant Voice PE er naast te hangen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Mavamaarten9 januari 2025 19:56
Jammer genoeg geen microfoon aanwezig,
Ik ben juist blij dat er geen microfoon aanwezig is! Die wil ik helemaal niet en mocht je dat toch willen zijn er andere oplossingen die, mede door de meest logische plaats (thermostaat locatie of daarbij in de buurt) , waarschijnlijk beter werken.
Pompi 9 januari 2025 15:40
aangesloten op een standaard wandcontactdoos met lichtschakelaar
Iemand een idee waarom de WCD een lichtschakelaar moet hebben? Want je zou denken dat je niet wil dat je hem uit kan zetten (dan wel bedoeld of per ongeluk), als het de bedoeling is om je smarthome hiermee aan te sturen. En dat dan eerder een WCD zonder schakelaar vereist is.
Bij een lichtschakelaar moet ik namelijk aan zo'n wip wap ding denken waarmee je lichten aan doet.

[Reactie gewijzigd door Pompi op 9 januari 2025 15:41]

markee @Pompi9 januari 2025 15:54
Enige dat ik kan bedenken is dat een Shelly is ingebouwd en het display een knop heeft om het licht van de ruimte te schakelen. Of Shelly heeft de overweging gemaakt dat de meeste mensen dit op een bestaande WCD aan willen sluiten en een lichtschakelaar dan vaker op hoogte zit dan een stopcontact. Deze laatste zitten in nieuwbouwwoningen vaak op 300 mm van de vloer.
Pompi @markee9 januari 2025 19:17
Bedankt, zoals ik ook al in andere reactie zei was mijn brein even in de war met wat het als WCD ziet. Deze uitleg is wel stukken logischer. Door je uitleg realiseerde ik mij ook dat ik inderdaad een schakelaar op die hoogte heb zitten voor een plafonlamp, terwijl er geen opgehangen is en nu dus niks doet. En dan zou zoiets dus handig gebruik kunnen maken van die plek als ook nog de plafondaansluiting bruikbaar houden.
Mavamaarten @Pompi9 januari 2025 15:55
Het concept is dat je er een gewone lichtschakelaar mee kan vervangen. Het wordt gemonteerd op een plaats van een domme lichtschakelaar, en dankzij het relais kan deze dat lichtpunt ook weer aan/uit zetten dus je verliest geen schakelaar.
Pompi @Mavamaarten9 januari 2025 19:13
Oh duh dat is logischer, mijn brein had WCD=stopcontact in gedachte en dacht dus dat er met de quote tekst werd bedoeld dat je zo'n dubbele WCD nodig had waarbij 1 de schakelaar was om stopcontact aan of uit te zetten. Dus bedankt voor de verheldering.
jessewever @Pompi9 januari 2025 15:56
ik vermoed dat ze er vanuit gaan dat je de relais in de scherm gaat gebruiken om iets te schakelen, en je dit schermpje dus als vervanging van de schakelaar kunt ophangen.
fsfikke 9 januari 2025 15:53
Het apparaat ondersteunt standaard alle Shelly-apparaten, maar krijgt volgens The Verge ook een Home Assistant-integratie.
Niet enkel volgens The Verge, in het artikel van gisteren stond een link naar een video van Shelly zelf waarin ze dit aankondigen en laten zien: https://www.shelly.com/cd...-4.8Mbps-39857822.mp4?v=0 (vanaf 0:40s)
dwrae 9 januari 2025 16:33
Voor mijn nieuwbouwhuis in aanbouw zoek ik al een tijdje een (Android) tablet zonder accu (voor de veiligheid, dus geen accu met 20-80% laadalgoritme dus), liefst met PoE (anders is WiFi ook goed) die netjes op de muur gemonteerd kan worden (dus zonder kabel aan de randen of houder) en die het Homey Pro dashboard kan tonen.

Ik ga dimmers en switches van voornamelijk Fibaro plaatsen, aangestuurd door een Homey Pro. Ik had een Rithum Switch Pro voorzien op een WCD om scenes te schakelen, maar een wat groter hoog kwaliteit scherm waar eventueel ook livestreams van camera's op te zien zijn zou top zijn. Ik snap niet dat dat nog niet bestaat want daar moet toch aardig wat vraag naar zijn lijkt me. Ik heb alleen nog maar Chinese rommel gevonden met slechte schermen. Iemand enig idee?
DaKluit @dwrae9 januari 2025 23:48
De Philips 10BDL5051T misschien?
Luchtbakker 9 januari 2025 17:28
Wat een top ding. Ben heel erg benieuwd naar alle integratiemogelijkheden. Ik ben op zoek naar een alternatief voor TOON. Nu kan ik zelf wel een dashboard in HA in elkaar zetten, maar ik ben hier niet zo'n ster in. Zo'n dashboard van Shelly zal veel gelikter zijn.

Hopelijk kost het niet de hoofdprijs, maar Shelly kennende zal het wel meevallen.
GerritGekke 9 januari 2025 18:14
Dat zijn wel leuke apparaten. Was helemaal top geweest als ze Opentherm zouden ondersteunen, zodat het de thermostaat kan vervangen. Dan kon je het op de plek van de thermostaat ophangen en via daar voeden. Dan was het een instant buy geweest. Verder wel mooi slank product.
MikeyMan @GerritGekke9 januari 2025 20:23
Mjah, de kleine versie werkt voor geen meter als thermostaat. Het apparaat warmt zichzelf op, waardoor de temperatuur erg vaak erg oploopt. Ze hebben er zelfs een aparte temp sensor bij gegeven achteraf.
Luchtbakker 9 januari 2025 18:31
Wat mij verbaast is dat de display een zwaar verouderde android gebruikt, namelijk Android 8.1. Waarom zou Shelly in vredesnaam dit doen??

https://kb.shelly.cloud/k...se/shelly-wall-display-x2
Microcontroller unit

CPU:

SC7731E, Quad Core A7 1.3GHz

RAM:

1 GB

Flash:

4 GB

System:

Android 8.1
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Luchtbakker9 januari 2025 20:02
De displays van andere fabrikanten zoals Sonoff zitten ook allemaal op Android 8 valt mij op. Zou hier een reden voor zijn? Is de basis misschien overal hetzelfde?
Coolstart @Luchtbakker9 januari 2025 20:59
Ik vermoed dat het 8.1 Android Go edition is. Ook de chipset (SC7731E) is van dat 2015 of 2017 tijdperk. Sowieso gebruikt shelly maar een zeer beperkte set van mogelijkheden van Android en zijn de apps sandboxed waardoor je geen security updates van Android nodig hebt. Dus de kans bestaat dat een nieuwere android versie 0,0 meerwaarde kan bieden. Nu en in de toekomst. Terwijl de implementatie van de nieuwste GO editie misschien niet de out of the box ondersteuning geeft en extra code noodzakelijk maakt.

Een OS is super complex en als je maar 1 app draait is een sandbox omgeving op 1 (oude) chipset is nieuwe Android versie geen meerwaarde, enkel een meerkost op een oude chipset compatibel te maken.

Ik vermoed dat de SC7731E chip ook geen ambities heeft om nieuwe OSen te ondersteunen out of the box.
MacorgaZ 10 januari 2025 09:19
Er staat steeds dat het een schakelaar in een WCD vervangt, maar vaak heeft die geen nuldraad wat bij deze displays praktisch altijd wel vereist is. Ben ik nou gek of staat nergens vermeld?
peterbier @MacorgaZ10 januari 2025 19:44
Dan trek je er toch een nul draad bij in.
Dat is niet zo spannend ff van centraaldoos een nulletje er bij.

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