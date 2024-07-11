Shelly gaat slimme sloten verkopen na overname Nederlandse Loqed

Het Bulgaarse Shelly heeft het Nederlandse Loqed overgenomen. Loqed vroeg dit voorjaar faillissement aan. Loqed maakte slimme sloten en dat gaat Shelly na de overname ook doen. Huidige sloten blijven functioneren.

Shelly zal bovendien nieuwe functies toevoegen aan de slimme sloten, zoals bluetooth-knoppen en raamsensors, zo zegt Loqed op GoT. "Terwijl onze persoonlijke reis hier eindigt, zijn we verheugd dat het verhaal van LOQED wordt voortgezet onder de vleugels van het gerenommeerde smart home-bedrijf Shelly. We hebben volledig vertrouwen in deze overgang, en belangrijke sleutelfiguren binnen LOQED blijven betrokken in de bedrijfsvoering."

Shelly zegt dat het ongeveer 150.000 euro heeft betaald voor het bedrijf en dat het hiermee de markt voor slimme sloten betreedt. Het neemt ook de contracten over voor de productie, zodat Shelly gelijk aan de slag kan met het maken van slimme sloten. Loqed had in mei faillissement aangevraagd. Loqed werd in 2016 opgericht in Nederland. Sinds 2022 is zijn Loqed Touch Smart Lock breed verkrijgbaar. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een review van de Touch Smart Lock.

LOQED Hero
LOQED Hero

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 19:47
57 • submitter: Chucky_666

11-07-2024 • 19:47

57

Submitter: Chucky_666

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LOQED Touch Smart Lock

vanaf € 157,-

4 van 5 sterren

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Reacties (57)

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DMT 11 juli 2024 20:54
Mijn complimenten voor hoe Loqed dit heeft opgepakt. Daar kan menig bedrijf een voorbeeld aan nemen!
Ze hebben er alles aan gedaan om de boel goed functionerend achter te laten voor de gebruikers. Ze hadden daar meerdere scenario's voor.
Zo hadden ze een stichting opgezet "Loqed online" waar het beheer van de online service in werd ondergebracht en was het de bedoeling om de software open source te maken zodat alles zoveel mogelijk door kon gaan.

Nu het is ondergebracht bij Shelly is het helemaal geweldig. Dat is een prima bedrijf met mooie hardware.
BlaDeKke @DMT12 juli 2024 03:49
Laatste reactie dat ik had verwacht op een iot merk dat failliet is gegaan. Nog nooit van loqed gehoord. Zeer mooi dat ze het zo goed afhandelen.

Ik heb ook zo’n open source slot. Als mijn sleutel stopt met werken ga ik met een reserve sleutel naar een slotenmaker en dan kopieert die de sleutel. Kost een paar euro’s, maar je kan wel gewoon terug door de voordeur, echt handig. Grote fan van open source hier!
ErnstvV @BlaDeKke12 juli 2024 06:05
Dan heb je wel een sleutel zonder lopend patent. Als mijn fysieke sleutel stuk gaat, kan alleen de fabrikant een nieuwe maken, normale slotenmakers kunnen dat niet. Als die fabrikant dus failliet gaat, kan ik dus ook geen nieuwe sleutels meer krijgen. Wel 3 sterren inbraakveiligheid.
Geim @ErnstvV12 juli 2024 17:35
Als mijn fysieke sleutel stuk gaat, kan alleen de fabrikant een nieuwe maken, normale slotenmakers kunnen dat niet.
Maken van de sleutel (infrezen van het profiel) is vaak niet het probleem, de verkrijgbaarheid van de “blank” wel. Daar zit het patent op.
Groningerkoek 11 juli 2024 20:56
Benieuwd hoe verzekeringen in de toekomst omgaan met al die slimme sloten..

Ja sorry wij keren niet uit na deze inbraak omdat u niet de laatste firmware draaide....
jimzz @Groningerkoek11 juli 2024 21:29
Tja ik ga er van uit dat dat wel goed zal komen, vergeet niet dat een "gewoon" slot veel onveiliger is. Lockpicken is niet heel moeilijk en er zijn steeds meer tools op de markt die dat vereenvoudigen. Een beetje lockpick maakt zelfs de beste sloten binnen een minuutje open (mocht je dat niet geloven dan adviseer ik je om eens thelockpickinglawyer te kijken op YT).

In die zin is een slot als dit dus veiliger (zelfs met oudere firmware). De kans dat inbrekers met hun laptopje door de straat lopen/rijden om vervolgens een redelijk zwaar encrypted code te kraken is nou eenmaal veel kleiner dan dat er een lockpick op je slot wordt gedaan. Tenzij er echt wat te halen valt bij je zullen ze dan toch echt kiezen voor de mensen met een traditioneel slot die zo open is.

Daarnaast hebben veel mensen geen bijster duur of bijzonder beveiligd slot. In flats komt het ooit nog eens voor dat zoiets verplicht wordt of vanuit de VVE geregeld, maar bij woonhuizen ligt dat vaak anders en zie ik bij veel mensen maar een simpel slot er op zitten.
xFeverr @jimzz11 juli 2024 22:18
Ik wil eraan toevoegen dat het verhaal van een veiliger slot natuurlijk niet op gaat als je er zo’n ding op zet dat je bestaande cilinder bediend. Want dan heb je de beveiligingsgaten van een normaal slot + dat van het slimme slot, ipv een van de twee.

Dat was bij Loqed niet het geval, maar je ziet deze variant wel steeds meer. En dan geloof ik best dat verzekeringen daar misschien iets van gaan vinden.
jimzz @xFeverr11 juli 2024 22:22
Daar heb je gelijk in, ik doelde dan ook op het type slot dat hier benoemd is (in dit geval dus loqed).

Overigens gebruiken heel veel mensen zo'n slot op bestaand cilinder met een enkele cilinder wat betekent dat er aan de andere kant geen sleutel meer in kan (m.u.v. een bepaalde stand van het slot dat de achterste sleutel teruggeduwd kan worden).

Ik vraag me af hoe lockpicking dan in zijn werk gaat en of het uberhaupt kan. En inderdaad het is ook interessant om te weten hoe zoiets verzekeringtechnisch werkt.
RiDo78 @jimzz12 juli 2024 11:43
Als je een slot hebt met paniekfunctie dan kun je altijd de deur openen als er aan de andere zijde een sleutel zit.
Llopigat @jimzz12 juli 2024 04:25
Inbrekers doen niet aan lockpicken. Die pakken gewoon een breekijzer. Sneller en ook meteen 'handig' als er toch iemand thuis blijkt. Of ze hebben zo'n cylinder trekker enz. Lockpicken is meer iets voor slotenmakers die geen schade aan willen richten. Een inbreker geeft daar geen zak om immers.

En dan maakt het ook geen bal meer uit of het nou een electrisch slot is of niet.

Bron: Diverse lockpick cursussen op security beurzen en vrienden in de beveiligingtechniek.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:37]

3R!K @jimzz12 juli 2024 07:47
Een beetje lockpick maakt zelfs de beste sloten binnen een minuutje open (mocht je dat niet geloven dan adviseer ik je om eens thelockpickinglawyer te kijken op YT).
Thelockpickinglawyer is niet 'een beetje lockpick'. Ik gok dat hij tot één van de besten behoord. 'Beetje lockpicken' vereist veel ervaring en oefening.
jimzz @3R!K12 juli 2024 09:40
Dat klopt, maar de meeste mensen hebben geen sloten zoals hij die binnen krijgt. De meeste mensen hebben simpele sloten die je met zijn eigen tools zou kunnen openen en waar geen jarenlange ervaring voor nodig is. Vandaar dat ik zei een beetje lockpick heeft het zo open.

Maar iemand anders had eigenlijk een betere reactie dan de mijne. Een beetje inbreker doet niet aan lockpicken maar gooit gewoon je ruit in of sloopt je slot.
RiDo78 @jimzz12 juli 2024 11:51
Je denkt veel te technisch. Geeft niet, dat is een beetje een tweakers-kwaaltje.

Maar om het simpel te houden, als jij je houten huisje voorziet van een massief stalen deur met het allerbeste slot... dan komt de inbreker toch gewoon door de muur heen?

In beveiligings-vraagstukken, of het nu om digitale of offline-veiligheid gaat moet je altijd proberen om te kijken met de ogen van de inbreker. Loop eens om je huis heen en beeld je in dat je zelf bent buiten gesloten. Hoe kom je het gemakkelijkste binnen? Oh kijk, op de eerste verdieping staat een velux-raam open en via de schutting kan je via de stevige dakgoot daar naartoe. En zie, je bent binnen zonder dat je gecertificeerde deurslot (welke het dan ook mag zijn) je een strobreed in de weg heeft gelegd.
Patoer @RiDo7812 juli 2024 14:21
Dat is wel zo ,maar om met de buit weer veilig naar buiten te lopen dat wordt dan wel weer een probleem. Dus een inbreker kijkt ook hoe hij weer zo vlug mogelijk ongezien wegkomt.
RiDo78 @Patoer13 juli 2024 12:38
En hoeveel eigenaren van een huis met kiep-kantelramen hebben de sleuteltjes daarvan netjes opgeborgen en de cylinders vervangen zodat de standaardsleuteltjes niet werken?

En hoeveel mensen hebben (omwille van de brandveiligheid) niet een sleutel van de achterdeur daar onder handbereik (of zelfs gewoon in het slot)?
jimzz @RiDo7812 juli 2024 11:58
Klopt daarom had ik een reactie verder dit ook al aangegeven 🤣🤣😂
Triblade_8472 @Groningerkoek11 juli 2024 21:50
Hun website vermeld dat ze aan de EU en Nederlandse normen (iets over een SKG three-star) voldoen waar een verzekering om vraagt. Al zeggen ze er meteen bij dat je dit wel ten alle tijde zelf moet controleren.
ouweklimgeit @Triblade_847211 juli 2024 22:14
*mits je niet de pincode functie gebruikt, dan wordt het 2-sterren SKG
cmegens @Groningerkoek11 juli 2024 23:26
Een goed slim slot is een addon, vervangt niet de cilinder. Dan gelden gewoon de eisen voor reguliere cilinders. Een slim slot aan de binnenkant van de deur is dan vergelijkbaar met de welbekende draaiknop.
Geim @Groningerkoek12 juli 2024 17:37
Kijk je polis eens na v.w.b. de dekking als je je deur niet op slot hebt. Bij mijn verzekering is dat geen vereiste, tenzij er iets uit mijn tuinschuurtje gestolen wordt, dan moeten er sporen van braak aanwezig zijn.
dstyle_nl 11 juli 2024 20:05
Leuk, hopelijk komen ze met een sterk product. Ik ben ook erg te spreken over Shelly. Erg gebruiksvriendelijke en goede apparaten. Ik bestuur mijn rolluiken met Shelly nu. Altijd al mijn voordeur smart willen hebben, wie weet kan dat via shelly straks.
Llopigat @dstyle_nl12 juli 2024 04:31
Ja ik ben ook te spreken over Shelly. Alleen de Android app is echt drama maar die gebruik ik toch alleen om in te stellen en daarna doe ik alles met home assistent.
Tassadar32 @Llopigat12 juli 2024 07:41
Dat kan ook zonder de Android app. Verbinding maken met het setup-AP van een shelly en je kan gewoon met je browser bij de webinterface. Daar kan je je eigen WiFi instellen en gelijk de opties aanzetten die nodig zijn voor HA integratie.
Zackito @dstyle_nl11 juli 2024 20:12
Leuk om de positieve reacties te lezen. Vandaag mijn eerste Shelly Plus 2 binnen gekregen voor aansturen van mijn rolluik. Er voor gekozen omdat het met zo een beetje alles intregeert maar ook nog standalone kan werken.
Llopigat @Zackito12 juli 2024 04:33
De rolluik module is erg mooi. Houdt bij hoe ver hij open staat, hoeveel de motor verbruikt zodat hij merkt als hij het moeilijk heeft (blokkade) enzovoorts. Echt een topper.
t2012 11 juli 2024 19:51
Interessant, heb zelf meerdere shelly devices in mijn huis en ben erg te spreken over het merk.
Mogelijk een toekomstige uitbreiding in het verschiet... Het huis mag van mij traditionele cilinder sloten houden maar de schuur (gekoppeld aan het huis zou ik graag met een slim slot toegankelijke willen maken. :-)
jeroenathome @t201211 juli 2024 20:52
Helaas kan ik jouw mening niet delen. 3 jaar terug 7 1pm aangeschaft en daarvan werkt er nog maar 1 van. 2 zijn er onder garantie vervangen, maar na een jaar heb ik de moeite niet meer genomen om garantie te claimen. Een heeft met een luide knal aangegeven dat die er geen zin meer in had. Een van de condensatoren was geploft. Bij de anderen brand het ledje zeer zwakjes of helemaal niet meer. Afgelopen jaar nog wel +1pm aangeschaft en deze 4 doen het zeker beter dan de oude versie.
Ik moet nog wel uitzoeken waarom 1 van de +1pm zichzelf op willekeurige momenten uitschakelt terwijl er helemaal geen opdracht voor wordt gegeven.(Ik heb ze om het vermogen te meten)

Er is nog wel een uitdaging met de dimmer van shelly. Deze blijft steeds zichtbaar op een oud ingesteld IP-adres, terwijl de router de dimmer een vast IP-adres moet geven. Ook na een herstart van de router terwijl de dimmer geen spanning heeft, blijft dit gebeuren. In de dimmer is DHCP ingesteld en geen vast IP-adres. Het lijkt of in de dimmer nog oude instellingen aanwezig zijn die niet zichtbaar zijn. Tevens kan het voorkomen dat de dimmer midden in de nacht aangaat. :? Overdag heb ik er minder problemen mee.
M.Koers @jeroenathome11 juli 2024 23:00
Hoe heb/had je ze gemonteerd?
Ik heb er 1 kapot gehad maar dat kwam simpelweg door ‘druk’ spanning op de 230v connectoren waar ik de standaard kabels uit de doos op had gemonteerd. Sindsdien sluit ik alles met een wago en soepel draad aan zodat met het terugplaatsen in de doos er geen ‘druk’ spanning op de connectoren staat.
Verder geen problemen met de 30+ Shelly’s door het gehele huis welke reeds 4 jaar erin zitten.

De huidige modellen zijn alweer een stuk compacter maar die heb ik nog niet in gebruik.

-sidenote-
Dat soepele draad is geschikt voor de vermogens die erdoor gaan en zijn voorzien van krimpconnectoren.
ilaurensnl @M.Koers12 juli 2024 09:21
Vraag me af of hogere voltage, door zonnepanelen een van de factoren is geweest, misschien waren de oudere generaties niet bestand tegen zulke voltages (gewoon een gedachte gang, zeg niet dat het zo is)

Shelly maakt wel mooie spul
bluewalk @ilaurensnl12 juli 2024 14:25
Dat is ook mijn ervaring, die dingen meten bij ons soms 251volt en na verloop van tijd beginnen ze te "fluiten" waarna ze het uiteindelijk begeven.

Ik geef de schuld aan de hoge voltages. Zo heb ik er ook al een stuk of 5 heb moeten vervangen waarvan 3 onder garantie en die andere twee met coulance (coupon gekregen voor korting). De service is wel gewoon goed.

De dimmers, mja... Ik heb bij led verlichting dat de verlichting soms knippert. Dus ook iets op het net dat dus zichtbaar wordt. De dimmers heb ik allemaal vervangen door dim-lampen met ingebouwde zigbee ondersteuning; daar heb ik nog geen knipperende lamp waargenomen :)
BHQ @M.Koers12 juli 2024 00:25
Yep, soepel draad met adereindhulsjes kan nogal schelen ipv stug draad.
jeroenathome @M.Koers12 juli 2024 06:16
Ze zijn met soepel draad verbonden. Zover er een schakelaar verbonden is, is dat met 1.5 massief draad.

@Blokmeister Een slechte batch is mogelijk. Het zou ook aan de locatie kunnen liggen. Ze zitten in een metalen wandgoot onder het bureau naast de pc. Misschien dat de warmte in de zomer teveel is geworden. Kamertemperatuur was op zonnige dagen boven de 25 °C.
Blokmeister @jeroenathome11 juli 2024 22:34
Ik denk dat je toch een slechte batch te pakken hebt gehad.

Wat me wel opviel is dat twee Dimmer v1s na het flashen van custom firmware (ESPHome) ook willekeurig aan of uit gaan. De lichtknop is niet betrouwbaar meer, zelfs niet met een lang debounce filter. Ik heb het idee dat de input blijft zweven en willekeurig richting nul of fase gaat.

Ik heb laatst ook bij een vriend een Shelly 1 geïnstalleerd en die reageerde gewoon niet op de lichtknop. Eerst dacht ik dat het aan de Shelly lag, maar een andere Shelly werkte daar ook niet, maar ze werkten beide wel op andere lichtpunten. Wellicht was daar de schakeldraad of andere bedrading niet goed gelegd. Gewone lampen werkten wel. Misschien dat dit nog iets kan helpen?

Over dat vaste IP adres klinkt heel raar. Waarschijnlijk heb je al veel dingen geprobeerd, maar een factory reset, firmware update of zelf op de Shelly een vast IP instellen kan wellicht helpen, ook al is het laatste alleen ter diagnostiek.
AJediIAm @jeroenathome11 juli 2024 23:50
Zoals in het artikel te lezen is is Shelly een gerenommeerd bedrijf. Ze maken goed spul, omarmen openheid en controle (zoals het flashen van eigen firmware) en hebben uitstekende garantie voorwaarden en klantenservice.

Heb zelf ook wel eens een Shelly om zeep geholpen. Het is bijna altijd user error of externe omstandigheden zoals spanning fluctuaties.
JaapZ1 @jeroenathome12 juli 2024 07:02
Je hebt 3 jaar terug voor €100 spul gekocht, ik geef je een tip om die ergernis achter je laten en vandaag weer voor €100 nieuwe gen3 Shelly's te kopen.
jeroenathome @JaapZ112 juli 2024 15:35
:D :o De aanschaf toen was om de eerste stappen met domotica te maken. Helaas was het niet wat ik verwachte, waarbij de defecte shelly modules zeker eraan hebben bijgedragen.

Nog steeds de twijfel om een nieuwe poging te wagen.
JaapZ1 @jeroenathome12 juli 2024 16:02
Ik heb er in de loop van de jaren meer dan duizend geplaatst en inderdaad een schoenendoos vol aan defecte (meest 2.5 van gen1) moeten vervangen. Lach er om want zelfs complexe regelingen kosten met Shelly een appel en een ei.
LongTimeAgo 12 juli 2024 07:57
Interessant nu.
Ben best tevreden over Shelly (die App/interface van hun kan wel beter), maar was al even opzoek naar een 'slim slot'. Dit kan nog wel eens een leuke aanwinst zijn voor m'n schuur en poort deur. Ik hou het in de gaten.
Mythix @LongTimeAgo12 juli 2024 10:48
gebruik het met home assistant en je maakt zelf de interface en de mogelijkheden gaan x 1000
LongTimeAgo @Mythix12 juli 2024 10:54
Precies! Home Assistant, hoewel ik het nog niet lang gebruik, is echt geweldig met Shelly producten.
FunkStar_ 11 juli 2024 19:55
Ik gebruik ook heel wat Shelly toestellen vooral de shelly's om in te bouwen achter de schakelaars maar evengoed een smart zekering om mijn ventilatie aan te sturen. Zeker omdat alles lokaal te gebruiken is, is dus niet cloud connected! Geen idee hoe dat bij Loqed was. Oh en dikwijls firmwares updates wat ook altijd goed is.
mijansen1987 11 juli 2024 20:19
Ben benieuwd,
Helaas slechte ervaringen met Loqed (meermaals scherm kapot, integraties die uitgesteld werden ed.)
Shelly daarentegen wordt hier veel gebruikt, stopcontacten slim maken, maar ook fobs voor schoonmoeder, poetsvrouw om het huis binnen te komen.
Even afwachten waar dit naar toegaat, heel benieuwd..
Kazu 11 juli 2024 23:27
150k voor zo'n bedrijf is toch wel echt een koopje. Ja, ze zijn failliet, dus dan ligt het anders, maar voor zo'n bedrag een hele productlijn inclusief productie kunnen overnemen zal Shelly goed bevallen.
Geim @Kazu12 juli 2024 17:39
Er staat: ”Het neemt ook de contracten over voor de productie,” productie zal ongetwijfeld uitbesteed zijn.
blackSP 12 juli 2024 19:26
Geen zure reactie maar dit soort technologie kopen vind ik onverstandig. Liever de modernste deuren en ramen, oldskool en met 1 sleutel gaat alles open. Geen afhankelijkheid van de zoveelste startup die failliet gaat, en wat dies meer zei.

[Reactie gewijzigd door blackSP op 22 juli 2024 13:37]

Michelbliek @blackSP14 juli 2024 17:44
:'(
Zeker ook geen afstandsbediening op de auto?
DaMook 12 juli 2024 08:53
Ik zit al heel lang te denken een loqed te kopen, in mijn ogen het mooiste, best passende in NL en goed doordachte functies. Vond het dan ook verbazend en jammer te horen dat ze failliet waren. Dat ze nu door een binnen de HA wereld geroemd merk als shelly zijn overgenomen doet me goed. Shelly heeft een goede naam en is in mijn ogen de beste nieuwe eigenaar. Overweeg nu meteen weer er een te gaan kopen.
Verwijderd @DaMook12 juli 2024 09:14
Miet overwegen, gewoon doen. Ik heb mijn slot al meer dan 1,5 jaar. Koop wel de oplaadbare batterijen erbij. 3 puntssloten gaan met gemak op slot!
jongbj @Verwijderd12 juli 2024 11:43
Eens, hier gaan ook de 5-puntssloten zonder problemen open en dicht.

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