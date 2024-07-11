Shelly gaat slimme sloten verkopen na overname Nederlandse Loqed

Het Bulgaarse Shelly heeft het Nederlandse Loqed overgenomen. Loqed vroeg dit voorjaar faillissement aan. Loqed maakte slimme sloten en dat gaat Shelly na de overname ook doen. Huidige sloten blijven functioneren.

Shelly zal bovendien nieuwe functies toevoegen aan de slimme sloten, zoals bluetooth-knoppen en raamsensors, zo zegt Loqed op GoT. "Terwijl onze persoonlijke reis hier eindigt, zijn we verheugd dat het verhaal van LOQED wordt voortgezet onder de vleugels van het gerenommeerde smart home-bedrijf Shelly. We hebben volledig vertrouwen in deze overgang, en belangrijke sleutelfiguren binnen LOQED blijven betrokken in de bedrijfsvoering."

Shelly zegt dat het ongeveer 150.000 euro heeft betaald voor het bedrijf en dat het hiermee de markt voor slimme sloten betreedt. Het neemt ook de contracten over voor de productie, zodat Shelly gelijk aan de slag kan met het maken van slimme sloten. Loqed had in mei faillissement aangevraagd. Loqed werd in 2016 opgericht in Nederland. Sinds 2022 is zijn Loqed Touch Smart Lock breed verkrijgbaar. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een review van de Touch Smart Lock.