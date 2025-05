Loqed: mogelijk cloudabonnement geldt niet voor huidige bezitters van smartlock

Slimmeslotenfabrikant Loqed zegt in een nieuw bericht tegen klanten dat er nooit een abonnementsmodel zal komen voor bestaande gebruikers. Eerder deze week kregen gebruikers per mail een voorstel voor een abonnementsmodel, waarbij huidige functies betaald worden.

"Vooropgesteld, het was nooit ons doel een abonnementsmodel te introduceren voor bestaande gebruikers en deze zal er ook nooit komen, beloofd", schrijft Loqed in de nieuwe mail, die ook op Gathering of Tweakers is geplaatst. Het bedrijf zegt de test te hebben uitgevoerd om 'zo zuiver mogelijke data' te krijgen voor eventuele abonnementsmodellen in de toekomst. Loqed was bang anders 'geen goed beeld' te krijgen van de daadwerkelijke betaalbereidheid van klanten. "We beseffen ons dat deze manier van testen té onorthodox was, zelfs voor een start-up. Daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan."

Loqed stuurde eerder deze week een mail naar een kleine groep klanten, waarin het bedrijf zei dat abonnementen 'noodzakelijk' zijn om de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Verschillende klanten kregen andere prijzen te zien, van vijf tot acht euro per maand. Functies die nu nog gratis zijn, zoals het op afstand kunnen bedienen van de smartlock, zouden daarna een maandelijks bedrag gaan kosten. Pas bij het invoeren van de betaalgegevens, gaf Loqed aan dat het om een test ging. Het is niet duidelijk of Loqed in de toekomst alsnog abonnementsmodellen wil introduceren bij nieuwe producten.