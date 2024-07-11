Analist Ming-Chi Kuo: Apple iPhone 17 Pro Max krijgt telecamera met 48MP-sensor

De duurste Apple iPhone 17-telefoon, vermoedelijk de Pro Max, krijgt een telecamera met een 48-megapixelsensor, claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. Tot nu toe voorzag Apple de camera met telelens op zijn iPhones van een 12-megapixelsensor.

Apple iPhone 15 Pro Max - Tetraprisma
Tetraprisma

De sensor zou ook groter zijn, meldt Kuo. De huidige heeft een optisch formaat van 1/3,1" en dat zou 1/2,6" worden. Bij een 4:3-verhouding gaat de sensor van ongeveer 12 vierkante millimeter nu naar ongeveer 18 vierkante millimeter. Kuo staat bekend als een analist die vaak juiste informatie heeft over onaangekondigde Apple-producten.

Bij de telelens gaat het in de iPhone 15 Pro Max om een 'tetraprisma'-lens. Nadat het licht door de lens valt, reflecteert het vier keer binnenin het toestel voor het op de sensor valt. Die omweg maakt een langere brandpuntsafstand mogelijk en daarmee meer 'zoom', zonder dat het toestel daarvoor een ver uitstekende lens hoeft te hebben. Die constructie komt ook in de iPhone 16 Pro en Pro Max, claimt Kuo. De nieuwe grotere sensor en daarmee het nieuwe lensontwerp komt in de 'iPhone 17 Pro Max' van 2025.

In 2027 zou Apple voor de 'iPhone 19 Pro Max' de zoom verder willen verlengen. Dat zou onder meer kunnen gebeuren door meer lenzen toe te voegen. Die zullen dan wel kleiner moeten zijn, wat het ontwerp complexer maakt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 20:20 28

11-07-2024 • 20:20

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Apple iPhone 15 Pro Max

vanaf € 999,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (28)

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CaptainHooky 11 juli 2024 20:50
Persoonlijk vind ik dat die camera bumps veel te groot zijn. Ik waardeer het enorm om een goede foto te kunnen maken, maar het mag wel wat compacter bij de iPhone pros van mij.
DLSS @CaptainHooky11 juli 2024 22:24
Naar mijn mening is een betere camera, lens of sensor juist de belangrijkste reden om te kiezen voor een duurdere telefoon.

Prestaties zijn meestal minder belangrijk; het spelen van grafisch intensieve games op een telefoon is echt zonde als je deze ook op een PC of console kunt spelen, en simpele games draaien toch wel.

Voor het uitvoeren van zwaardere taken voor werk is een telefoon ook niet echt geschikt omdat er toch best veel productiviteit verloren gaat door onder andere de beperkte invoermogelijkheden en het beperkte schermoppervlak. Voor simpele werktaken zoals e-mail heb je dan weer geen high-performance hardware nodig.
SirLenncelot @DLSS11 juli 2024 23:41
Ik zie wel meer heil in de telefoon als mobiele werkplek. Microsoft had dit ooit met continuum en Samsung heeft Dex. Met de rekenkracht van de huidige apparaten zou dat voor de meeste werkzaamheden toch voldoende moeten zijn.
Pukson @SirLenncelot12 juli 2024 00:08
Zeker met Windows on Arm nu. Bring back Windows Phone
vliegendehommel @Pukson12 juli 2024 07:49
Lijkt me geweldig om je telefoon even aan te sluiten op een USB-C dockje en daarmee een Windows omgeving te hebben. Heerlijk om lekker te flexen binnen een grote organisatie op die manier.
Mij zouden ze als klant hebben!
PrimusIP @DLSS12 juli 2024 02:29
Voor was camera de reden om up te graden. Dat de hardware sneller is boeit me weinig. Met bijv een iPhone XR kun je ook nog steeds alles.
De hardware van de laatste iPhone is op zich goed genoeg voor heel wat computer taken. Het limiet zit hem dan eerder in dat IOS het ondersteunt en dat de gebruikers interface van een telefoon en je batterij zich er niet echt voor leent.
Fox Hound @DLSS12 juli 2024 08:15
Wat mij betreft mag de camera bump zelfs nog wel wat groter als de camera's er beter door worden. Een betere camera is voor mij een van de belangrijkste redenen om te upgraden.
john milton @Fox Hound12 juli 2024 13:28
Eens hoor, voor mij ook. Daarom voor de 14 Pro Max gegaan toen ik pappa werd, ondanks het tamelijk absurde bedrag (wilde al wel terug naar iOS, enige vraag was welk toestel). Ik game er niet op, maar gebruik hem wel heel veel en wilde een zo goed mogelijke camera.

Volgende dilemma wordt: wanneer ga ik weer upgraden? Komend najaar niet in elk geval, onnodig. Bij de 17 pro Max? Of wellicht kan ik het rekken tot de 18 of zelfs 19? Op zich vind ik 5 jaar doen met een telefoon wel (relatief) duurzaam als het even kan, en er zo lang mee willen doen was wel wat ik mezelf voorhield toen ik dat bedrag rechtvaardigde. :)
DLSS @Fox Hound12 juli 2024 18:01
Ja precies. Ik zie verder echt maar heel weinig redenen on 1000 euro aan een telefoon uit te geven voor dingen die misschien marginaal beter zijn dan een 500 euro kostende telefoon
obimk1 @CaptainHooky11 juli 2024 22:33
Niet ter verdediging, camera's nu in smartphones zijn bijna gelijkwaardig aan dure DSLR en van een paar jaar geleden.
WouterL @obimk111 juli 2024 23:29
Dat zijn ze zeker weten niet.
SomerenV @obimk112 juli 2024 00:28
Nog niet bijna. In eerste oogopslag lijkt dat, tot je beter gaat kijken. Mijn 10 jaar oude Sony A7ii loopt rondjes om mn telefoon. Niet dat daar geen goede camera in zit en ik neem er vaak genoeg foto's mee, maar de Sony legt aanzienlijk meer detail vast en hoeft niet een hoop ML/AI technieken te gebruiken om het een beetje toonbaar te maken.
obimk1 @SomerenV12 juli 2024 01:12
"Zijn bijna gelijkwaardig"

Nuance in de beschrijving.

Heb foto's gezien van de eerste Canon 1D (2001) => 4.15 MP.

Nieuw bijna $4500,-

Die waren best wel goed.
HansRemmerswaal @obimk112 juli 2024 06:08
De afgelopen dagen was ik op safari in Tanzania. In de groep zat er een met een high end Samsung telefoon die prachtige foto’s en video’s maakte. Maar de 16 jaar oude (entry level) Nikon D90 met 300mm telelens die ik bij met had kon dichterbij komen met meer details. Ik liep echter met een zware camera tas en moest steeds lenzen wisselen en de andere liep met een telefoon…

Als de foto’s eenmaal zijn afgedrukt vraag ik mij af of ik het verschil ga zien tussen de telefoon en D90 foto’s… zeker omdat de telefoon foto’s al standaard zijn verbeterd door de telefoon.

Dus ja, voor mij graag betere lenzen en sensoren in de nieuwe iPhones.
bzzzt
@HansRemmerswaal12 juli 2024 09:22
Als de foto’s eenmaal zijn afgedrukt vraag ik mij af of ik het verschil ga zien tussen de telefoon en D90 foto’s… zeker omdat de telefoon foto’s al standaard zijn verbeterd door de telefoon.
Als je afdrukt op 10x15 printjes kan ik me voorstellen dat het verschil nihil is, maar als je een mooie 'trofee' van je safari op posterformaat voor de woonkamer wil ben je waarschijnlijk blijer met je D90 foto's.

Daarnaast is dat 'standaard verbeteren' ook een vloek: veel telefoons gaan voor maximale 'pop' terwijl je soms ook wat subtiele kleuren wil.
HansRemmerswaal @bzzzt12 juli 2024 09:42
De Samsung eigenaar liet net een foto van de maan zien… de Samsung AI herkent dat het een maan is en plakt er gewoon een gedetailleerde maan foto overheen…
BobJung @HansRemmerswaal12 juli 2024 10:04
Heb zelf een Samsung AI Phone en zal er eens mee experimenteren. Scheelt fotoshoppen, deed ik toch al niet. Zolang 90% van die foto maar je eigen inbreng is. Anders beter foto's van Nasa downloaden.
Bombarde32 @bzzzt12 juli 2024 13:07
Hangt inderdaad heel erg van het doel en de omstandigheden af. Indien het doel een plaatje op social media of een kleine afdruk is, en de omstandigheden goed licht, dan zal er vrijwel geen verschil zijn in het eind resultaat. Bij grote print, slecht licht, maximale zoom, ‘echte’ scherptediepte zonder artifacten aan de randen,… zal er zeker wel een verschil in het eindresultaat zijn.
Coolstart @CaptainHooky11 juli 2024 23:05
Ik waardeer het enorm om een goede foto te kunnen maken, maar het mag wel wat compacter bij de iPhone pros van mij.
Simpele oplossing: Koop geen Pro als al die goede lenzen en grote sensors u storen. Er zijn best wel wat smartphones met iets minder grote sensors maar met nog steeds goede beeldkwaliteit.

Bij pro-modellen draait het vaak rond de camera en ja die vallen vaak iets groter uit.

Ik neen al even geen DSLR meer mee op tripjes net omdat de high-end smartphones zo’n goede foto’s maken. Die paar mm extra ruimte neem ik er graag bij. Zeker als je beseft welke bulky lenzen je thuis kan laten en toch ergens in de buurt kan komen van een echte camera. En zeker als je kan zoomen

Dusja, als je klaagt heb je waarschijnlijk geen nood aan een pro.
Pufster 11 juli 2024 22:51
Ik vind de ontwikkeling wel heel traag gaan bij de iPhone camera’s.
iPhone 15 pro: 48mp main camera. iPhone 16 pro 48mp ultra wide camera. iPhone 17 pro 48mp telelens.
En volgens gerucht nog tot 2027 aanhouden aan een 5x zoom terwijl concurrenten daar nu al ver boven zitten, zelfs met goede kwaliteit of beter vergeleken met de 5x van Apple nu. Zo kan je het wel heel erg uitrekken.
ironic6925 11 juli 2024 20:56
Sorry hoor, maar de nieuwswaarde van deze geruchten ontgaat mij echt volledig. Geruchten over de komende iPhone zou je nog enigszins van belang kunnen noemen -al wordt elke scheet die maar een beetje in een logische richting wordt gelaten door heel techmedialand imo veel te diep opgesnoven en weer uitgehoest in de vorm van een nieuwsbericht- maar van de iPhone daarna of zelfs die 2027 moet uitkomen? Kom op, dit is toch van het niveau roep maar wat en we zien wel wat er van klopt. Kuo maakt zich er zo bij mij in ieder geval niet geloofwaardiger op.

@arnoudwokke : Puur uit interesse: waarom wordt een gerucht als dit gedeeld? Omdat Kuo een " goed staat van dienst heeft" of " al eerder kwam met informatie kwam die bleek te kloppen"? Ik ben serieus benieuwd naar de afweging. Mijn chinees is niet zo goed maar is een zo'n artikel als bron simpelweg voldoende om het gerucht over te nemen?

[Reactie gewijzigd door ironic6925 op 22 juli 2024 16:44]

Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @ironic692511 juli 2024 21:05
@ironic6925 dank voor je reactie! Discussies als deze voeren wij op het forum in Geachte Redactie forum: Geachte redactie Ik nodig je uit daar een topic te openen en dan kan ik inhoudelijk reageren en kunnen ook andere lezers hun licht hierover laten schijnen :)
ironic6925 @arnoudwokke11 juli 2024 21:08
Dat forumonderdeel ken ik niet maar zoek ik even op.
En overigens mijn reactie is zeker niet persoonlijk bedoeld!
woutertjez @ironic692512 juli 2024 11:23
Nieuwswaarde wordt deels bepaald door de lezer. Ik vind dit persoonlijk altijd wel interessante weetjes (mijn volgende iPhone refresh heb ik gezet op de 17 Pro, mijn 12 Pro kan nog wel even mee). Ik kan zelf dondersgoed inschatten dat dit op dit moment een gerucht is, en alhoewel Kuo dit wellicht uit betrouwbare bron heeft, het technisch / commercieel wel allemaal nog goed moet uitpakken. Laat ze maar komen zulke berichten!
obimk1 @Secsytime11 juli 2024 22:40
Deze man heeft in de "Apple" wereld een reputatie dat 80% van zijn "geruchten" vaak correct zijn.

Marc Gurman ook.

En bekijk het YT kanaal van Max Tech.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 22 juli 2024 16:44]

nlmarvin @Secsytime11 juli 2024 20:49
Hoezo “weer starten”? Dit soort geruchten van analisten zie je toch het hele jaar door?

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