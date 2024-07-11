Analist Ming-Chi Kuo: Apple iPhone 17 Pro Max krijgt telecamera met 48MP-sensor

De duurste Apple iPhone 17-telefoon, vermoedelijk de Pro Max, krijgt een telecamera met een 48-megapixelsensor, claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. Tot nu toe voorzag Apple de camera met telelens op zijn iPhones van een 12-megapixelsensor.

Tetraprisma

De sensor zou ook groter zijn, meldt Kuo. De huidige heeft een optisch formaat van 1/3,1" en dat zou 1/2,6" worden. Bij een 4:3-verhouding gaat de sensor van ongeveer 12 vierkante millimeter nu naar ongeveer 18 vierkante millimeter. Kuo staat bekend als een analist die vaak juiste informatie heeft over onaangekondigde Apple-producten.

Bij de telelens gaat het in de iPhone 15 Pro Max om een 'tetraprisma'-lens. Nadat het licht door de lens valt, reflecteert het vier keer binnenin het toestel voor het op de sensor valt. Die omweg maakt een langere brandpuntsafstand mogelijk en daarmee meer 'zoom', zonder dat het toestel daarvoor een ver uitstekende lens hoeft te hebben. Die constructie komt ook in de iPhone 16 Pro en Pro Max, claimt Kuo. De nieuwe grotere sensor en daarmee het nieuwe lensontwerp komt in de 'iPhone 17 Pro Max' van 2025.

In 2027 zou Apple voor de 'iPhone 19 Pro Max' de zoom verder willen verlengen. Dat zou onder meer kunnen gebeuren door meer lenzen toe te voegen. Die zullen dan wel kleiner moeten zijn, wat het ontwerp complexer maakt.