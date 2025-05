Kuo: Apple gaat minder Vision Pro-headsets maken vanwege minder vraag

Analist Ming-Chi Kuo stelt dat de vraag naar Apple Vision Pro-headsets in de thuismarkt kleiner is dan verwacht. Daarom stelt het bedrijf naar verluidt de productiedoelen bij naar maximaal 450.000 eenheden in 2024, terwijl dat er eerst maximaal 800.000 zouden zijn geweest.

De nieuwe productiedoelen zijn volgens de doorgaans goedgeïnformeerde analist Kuo significant, omdat Apple in de zomer van plan zou zijn om de Vision Pro in andere markten uit te brengen. De VR-bril komt in ieder geval in China uit. Op basis van de vermeende verkoopprestaties van de headset in de Verenigde Staten meldt de bron dat Apple een conservatievere houding aanneemt voor andere markten. In het verlengde daarvan zegt hij dat een vernieuwd Vision Pro-model, dat naar verluidt in 2025 zou uitkomen, mogelijk wordt uitgesteld.