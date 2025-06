Topman Apple: al meer dan 1000 apps voor Apple Vision Pro ontwikkeld

Greg Joswiak, de senior vice president van marketing bij Apple, heeft op X meegedeeld dat er meer dan 1000 apps specifiek voor de Apple Vision Pro zijn ontwikkeld. De topman van Apple claimt ook dat er momenteel 1,5 miljoen compatibele apps te verkrijgen zijn.

Joswiak deelde het nieuws via X. Het nieuws komt enkele weken nadat de Apple Vision Pro op de markt is gekomen in de Verenigde Staten. Dat was op 2 februari 2024. De Apple Vision Pro is een mixedrealityheadset. Het apparaat kost 3499 dollar en ging volgens analist Ming-Chi Kuo tijdens het openingsweekend tussen de 160.000 en 180.000 keer over de toonbank. Tweakers schreef een uitgebreide preview over de headset.