Gerucht: Apple brengt Vision Pro in voorjaar uit in China

Apple zou zijn VR-headset Vision Pro in april of mei willen uitbrengen in China, zo meldt een Chinese site op basis van eigen bronnen. De headset kwam vorige week uit in de Verenigde Staten en is nog nergens anders te koop.

De release is in april of uiterlijk mei, meldt IT Home op basis van bronnen bij toeleveranciers. De site merkt daarbij op dat het vermoedelijk om een relatief beperkte oplage van headsets zal gaan. Ook in de VS ging het tot nu toe om een relatief beperkte voorraad van headsets.

Apple zegt al sinds de aankondiging dat het de Vision Pro later in meer landen wil uitbrengen, maar het bedrijf heeft niet gezegd wanneer en waar dat zal zijn. De release in China valt op, omdat het daar een licentie zou moeten nemen op de naam. Huawei heeft in China al jaren het merkrecht op de naam Vision Pro.