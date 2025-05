Apple bereikt schikking met start-up Rivos over 'stelen' bedrijfsgeheimen

Apple heeft een schikking met start-up Rivos getroffen. De Amerikaanse techgigant claimde in 2022 nog dat Rivos enkele nieuwe medewerkers met een Apple-geschiedenis had aangezet om gevoelige informatie over chips mee te nemen.

Volgens persagentschap Bloomberg zou de schikking op 15 maart ingaan en komen de rechtszaken dus te vervallen. Apple had eerst een rechtszaak aangespannen tegen de start-up, maar Rivos sleepte de Amerikaanse techgigant zelf ook voor de rechter. Dat gebeurde in september 2023. Rivos beschuldigde Apple toen van intimidatiepraktijken. De Amerikaanse techgigant zou zijn ingenieurs een 'overdreven' geheimhoudingsverklaring hebben laten tekenen die volgens de start-up niet enkel concurrentiebelemmerend was, maar ook niet afdwingbaar was. Deze verklaring zou werknemers bovendien schrik hebben aangejaagd.

De rechtszaak van Apple tegen Rivos dateert uit 2022. De techgigant claimde toen dat minstens twee voormalige medewerkers documenten met gevoelige informatie over chips hadden meegenomen bij de overstap naar de start-up. Rivos zou medewerkers van Apple ertoe aangezet hebben om deze chipgeheimen mee te nemen.