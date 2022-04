Apple moet 308 miljoen dollar schadevergoeding betalen voor drm-patentinbreuk

Een federale jury van een rechtbank in Texas heeft bepaald dat Apple een bedrag van 308,5 miljoen dollar als schadevergoeding moet betalen aan Personalized Media Communications, omdat Apple inbreuk heeft gemaakt op een patent inzake digital rights management.

Apple heeft in een reactie laten weten teleurgesteld te zijn in de uitkomst en zegt in beroep te gaan. In een reactie aan Bloomberg uit het bedrijf zijn frustratie, omdat het zou gaan om een patenttrol: 'Dit soort zaken, die worden aangespannen door bedrijven die geen producten verkopen of maken, legt de innovatie lam en zal uiteindelijk ook consumenten schaden', aldus Apple.

Het gaat om een patent waarop Apple onder meer met FairPlay inbreuk maakt, wat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de distributie van versleutelde content via de Apple Store, maar ook iTunes en Apple Music-apps. FairPlay is een drm-technologie die ontwikkeld is door Apple, wat onder meer in AAC-audiobestanden is ingebouwd.

Personalized Media Communications begon in 2015 met deze zaak. Apple ging daar toen met succes tegenin bij het Patent Trial and Appeal Board, maar dat werd later weer teniet gedaan door een hogere, algemene rechtbank. Daardoor kon de zaak alsnog voorkomen. De rechter van de Texaanse rechtbank had onlangs ook al een claim van Apple verworpen om het patent ongeldig te laten verklaren.

Er lopen nog meer zaken die Personalized Media Communications heeft aangespannen. Zo lopen er nog zaken tegen Netflix en Amazon en in november vorig jaar won Google nog een zaak tegen het bedrijf, waarbij het onder meer draaide om patenten over videostreaming.