Japanse chipfabrikant voor autosector legt productie maand stil na fabrieksbrand

De Japanse chipfabrikant Renesas heeft te maken gehad met een brand in zijn Naka Factory, nabij de stad Hitachinaka. Hierdoor zal de productie een maand stil liggen. Volgens de ceo zal dat een behoorlijke impact hebben op de leveringen aan zijn klanten, met name de automotive-sector.

In een update zegt het bedrijf dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat het gebouw niet is beschadigd, maar er is wel schade ontstaan aan de watervoorziening, airconditioning en bepaalde productieapparatuur. Volgens Renesas is de brand veroorzaakt door overspanning, waarbij bepaalde apparatuur in brand vloog doordat de buitenkant niet goed bestand was tegen de hitte. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt momenteel onderzocht.

Het verbrande oppervlak beslaat 600 vierkante meter, wat 5 procent van het clean room-gedeelte van de eerste verdieping van dit N3-gebouw beslaat. Het bedrijf zegt dat twee procent van de productieapparatuur is verbrand. Het interieur moet hier worden schoongemaakt en ook moet bepaalde apparatuur worden vervangen. Daardoor is de productie hier stilgelegd.

Naar verwachting wordt de productie over een maand weer hervat. In dit N3-gebouw werden 300mm-wafers geproduceerd. De productielijn van 200mm-wafers in een ander gebouw en het testen van wafers zijn niet geraakt door de brand. Renesas zegt dat ongeveer twee derde van de in het N3-gebouw gefabriceerde producten ook elders door het bedrijf kunnen worden gemaakt, maar door de huidige wereldwijde chiptekorten is het momenteel niet mogelijk om daar meteen mee te beginnen. Dat heeft te maken met een gebrek aan reservecapaciteit, omdat nu zoveel mogelijk capaciteit al wordt ingezet.

Hidetoshi Shibata, de ceo van het bedrijf, heeft in een toelichting laten weten dat de brand kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van het aantal chips dat aan zijn klanten wordt geleverd, schrijft de Japan Times. Volgens hem kan het heel grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid van Renesas om chips aan autofabrikanten te leveren. Volgens de Financial Times zei Shibata dat twee derde van de getroffen productie ook daadwerkelijk chips voor de automotive-sector betreft. Deze sector heeft al langer te lijden onder de wereldwijde chiptekorten.

Renesas is in 2010 opgericht door de samenvoeging van NEC Electronics en Renesas Technology, een joint venture van Hitachi en Mitsubishi. Het Japanse bedrijf maakt onder meer microcontrollers, maar is wereldwijd vooral ook een grote leverancier voor chips voor de autosector.