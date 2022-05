Gerucht: Apple heeft last van componenttekorten bij MacBooks en iPads

Apple zou last hebben van het wereldwijde chiptekort bij de productie van MacBooks, zo claimt de Japanse zakenkrant Nikkei. De productie van iPads zou lager liggen dan gehoopt door een gebrek aan schermen voor de tablets.

Vanwege het tekort heeft Apple leveranciers gevraagd om orders voor andere onderdelen even uit te stellen, meldt Nikkei. Als de fabrikant een MacBook niet in elkaar kan zetten vanwege een tekort aan bepaalde chips, zijn andere componenten immers de komende tijd ook nog niet nodig. Nikkei baseert zich op anonieme bronnen. Apple heeft niet gereageerd op het bericht.

Bij iPads gaat het om een tekort aan schermen. Het is onbekend of het daarbij gaat om de schermen zelf of om display-controllers, chips die zorgen voor aansturing van die schermen. Er is een tekort aan lcd's, zo bleek eerder. Er is ook een wereldwijd chiptekort, iets waarover Tweakers onlangs een Plus-artikel publiceerde.

Vooralsnog gaan consumenten niets merken van de tekorten bij Apple-producten, claimt Nikkei. De tekorten hebben ook nog geen invloed op de productie van iPhones. Vanwege de grootte van Apple heeft de fabrikant grote orders, waardoor veel leveranciers vermoedelijk de leveringen aan Apple prioriteit geven.