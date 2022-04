Ford zet autoproductie in zes fabrieken tijdelijk stop vanwege chiptekorten

Ford gaat zijn autoproductie in verschillende Amerikaanse steden terugschroeven vanwege de aanhoudende chiptekorten. In de komende maand komt de productie op zes plekken voor bepaalde periodes stil te liggen.

De productie in Dearborn in Michigan komt in april twee weken stil te liggen, schrijven Amerikaanse media. In Kansas City wordt de productie ook een week stilgelegd. Op die plekken worden de in Amerika populaire F-150-trucks gemaakt. Ook in vier andere fabrieken, waaronder een in Canada, stopt het bedrijf voor zeker twee weken met auto's bouwen. Het is niet duidelijk hoeveel auto's er daardoor minder kunnen worden geproduceerd, maar Ford zei eerder al tussen de 1 en 2,5 miljard dollar verlies te draaien in 2021.

Het stopzetten van de productie heeft te maken met de aanhoudende chiptekorten die wereldwijd spelen. Door de grote vraag naar chips is er te weinig aanbod en kunnen er niet genoeg computers, consoles en dus ook auto's worden gebouwd. Ford is zeker niet de enige autofabrikant die de productie moet stopzetten. Audi en General Motors moesten dat ook doen. De tekorten houden voorlopig nog wel aan, al gaf chipmaker TSMC in januari al aan dat het een hogere prioriteit geeft aan autofabrikanten bij het produceren van nieuwe chips. Wel waarschuwt de maker dat de tekorten daarmee niet meteen worden opgelost.