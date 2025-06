Ford pauzeert productie elektrische F-150-truck in VS na brand door accu

Autofabrikant Ford heeft de productie van de F-150 Lightning stopgezet na brand in een accu van de truck tijdens een inspectie. Er zijn geen incidenten bekend met brand in de accu van de truck van klanten die de truck al in gebruik hebben.

De brand vond plaats bij een inspectie buiten de fabriek in de stad Dearborn, zegt Ford tegen Motor Authority. Terwijl het onderzoek naar de brand loopt, maakt Ford de truck voorlopig niet. Daardoor zullen klanten die de truck in bestelling hebben staan mogelijk langer moeten wachten op hun exemplaar.

Het is onbekend hoe lang de pauze zal duren, maar Ford zegt dat het de oorzaak voor het probleem bij de batch van accu's heeft gevonden. Het onderzoek duurt nog minimaal tot eind volgende week en zo lang zal de productie stil blijven liggen. Al geproduceerde modellen mogen nog wel verkocht worden, zo zegt de autofabrikant.

De F-150 Lightning is al ongeveer een jaar in productie en Ford verkoopt de truck al een tijdje. Het is de elektrische versie van Fords belangrijkste model voor de Amerikaanse markt. De F-150 geldt al tientallen jaren als een van de meestverkochte automodellen in het land.