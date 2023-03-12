Ford roept achttien F-150 Lightning-trucks terug en hervat maandag productie

Autofabrikant Ford heeft achttien van zijn elektrische F-150 Lightning-trucks teruggeroepen vanwege kans op een accudefect. De productie van de voertuigen stond wekenlang op pauze nadat een accu in de brand vloog, maar wordt volgens de fabrikant maandag weer hervat.

"De productie wordt maandag hervat met een schone voorraad accu's", laat Ford weten in een verklaring waar onder meer The Verge en Reuters over schrijven. De terugroepactie van de achttien F-150-trucks wordt naar verwachting volgende week gepubliceerd. Volgens de fabrikant lag de 'hoofdoorzaak' van het probleem bij een fabriek van de Zuid-Koreaanse accufabrikant SK On in Georgia, maar meer informatie is niet gegeven.

De achttien trucks die teruggeroepen worden, zouden accucellen bevatten van een vier weken durende productieperiode die eind vorig jaar begon. De accu die op 4 februari tijdens een inspectie in brand vloog was onderdeel van deze productieperiode. Volgens SK On is het defect echter zeer zeldzaam en geen 'fundamenteel probleem'. Ford zegt de accu's van deze achttien trucks voor de zekerheid te vervangen, ondanks dat er verder geen accu-incidenten gemeld zijn.

De F-150 Lightning is al ongeveer een jaar in productie en Ford verkoopt de truck al een tijdje. Het is de elektrische versie van Fords belangrijkste model voor de Amerikaanse markt. De F-150 geldt al tientallen jaren als een van de meestverkochte automodellen in het land.