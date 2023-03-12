Ford roept achttien F-150 Lightning-trucks terug en hervat maandag productie

Autofabrikant Ford heeft achttien van zijn elektrische F-150 Lightning-trucks teruggeroepen vanwege kans op een accudefect. De productie van de voertuigen stond wekenlang op pauze nadat een accu in de brand vloog, maar wordt volgens de fabrikant maandag weer hervat.

"De productie wordt maandag hervat met een schone voorraad accu's", laat Ford weten in een verklaring waar onder meer The Verge en Reuters over schrijven. De terugroepactie van de achttien F-150-trucks wordt naar verwachting volgende week gepubliceerd. Volgens de fabrikant lag de 'hoofdoorzaak' van het probleem bij een fabriek van de Zuid-Koreaanse accufabrikant SK On in Georgia, maar meer informatie is niet gegeven.

De achttien trucks die teruggeroepen worden, zouden accucellen bevatten van een vier weken durende productieperiode die eind vorig jaar begon. De accu die op 4 februari tijdens een inspectie in brand vloog was onderdeel van deze productieperiode. Volgens SK On is het defect echter zeer zeldzaam en geen 'fundamenteel probleem'. Ford zegt de accu's van deze achttien trucks voor de zekerheid te vervangen, ondanks dat er verder geen accu-incidenten gemeld zijn.

De F-150 Lightning is al ongeveer een jaar in productie en Ford verkoopt de truck al een tijdje. Het is de elektrische versie van Fords belangrijkste model voor de Amerikaanse markt. De F-150 geldt al tientallen jaren als een van de meestverkochte automodellen in het land.

Ford F-150 LightningFord F-150 LightningFord F-150 LightningFord F-150 Lightning

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 12-03-2023 11:22 243

12-03-2023 • 11:22

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Reacties (238)

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Verwijderd 12 maart 2023 11:46
Wordt dat ding überhaupt in NL verkocht? De Ford dealer waar ik vorig jaar mee sprak gaf aan deze pick-ups niet te gaan voeren want: je hebt er een C1 rijbewijs (vrachtwagens) voor nodig. Lijkt mij dus sterk dat een andere dealer in Nederland wel heil ziet in een auto waar je een vrachtwagenrijbewijs voor nodig hebt...
cariolive23 @Verwijderd12 maart 2023 11:58
Volgens mij weegt de auto een 3000kg, dat zou je met een B-rijbewijs (max 3500kg) mogen rijden.

Grootste (in vierkante meters) probleem lijkt mij nog het parkeren in Nederland... Ik verbaas me keer op keer weer hoe klein men in Nederland de parkeerplaatsen kan maken.
Mattias.Campe @cariolive2312 maart 2023 12:11
Grootste (in vierkante meters) probleem lijkt mij nog het parkeren in Nederland... Ik verbaas me keer op keer weer hoe klein men in Nederland de parkeerplaatsen kan maken.
@Donstil, ik verbaas me er eerder over hoe onnodig groot sommige auto's geworden zijn. Zie bv. het filmpje "These Stupid Trucks are Literally Killing Us" van Not Just Bikes. Weliswaar een Amerikaanse trend, maar waarvan ik toch heel sterk hoop dat deze niet naar hier komt overwaaien. In het filmpje wordt ook getoond hoe het ook kan, met voorbeelden uit... Nederland :-).

[Reactie gewijzigd door Mattias.Campe op 22 juli 2024 16:04]

Verwijderd @Mattias.Campe12 maart 2023 12:30
ik verbaas me er eerder over hoe onnodig groot sommige auto's geworden zijn
Ik rij in een soort-van-SUV omdat ik niet graag op deze manier als groep slachtoffers in het nieuws kom en omdat ik een hele hoge instap prefereer ivm knie- en rugpijn.
multikoe
@Verwijderd12 maart 2023 19:56
Sorry hoor, maar dat eerste is een kul-argument. Er gebeuren ontiegelijk veel ongelukken waarbij alleen maar gewonden vallen en jij wordt benauwd va dat ene extreem zeldzame ongeluk waarbij vier doden vallen? Hoe vaak gebeurt dat? En in hoeveel van die gevallen zou een dikke vette auto het aantal slachtoffers hebben beperkt?
Bovendien: het zou zo maar kunnen dat de dronken idioot die dit ongeluk heeft veroorzaakt in een grote vette auto reed. Hij was namelijk maar lichtgewond.
En dat jij in een grote vette bak rijdt, zorgt ervoor dat het voor die andere economisch kleine auto's een stuk onveiliger wordt. Je draagt dus bij aan de wedloop naar steeds grotere en dikkere auto's. Misschien moet je eens in discussie met die groep posters hier die steevast klagen dat de auto's steeds zwaarder en vooral duurder worden.
Tommy_K @multikoe13 maart 2023 11:06
Heb een aantal jaar de puin geruimd na ongevallen, in 100% van de gevallen is de schade bij een Fiat panda vs een Audi a6 om maar wat te noemen in het voordeel van de zwaardere auto. Compleet los van wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt.

Betekend niet dat ik een voorstander ben van die idioot grote trucks maar de kleinste categorie autos die we hier op de weg hebben komen vast prima door de veiligheid test maar in werkelijkheid is het resultaat bij een botsing niet zo best. In principe geld voor een kreukelzone groter = beter.

Nu is in een stad als iedereen netjes 50 rijd dat probleem niet zo groot, omdat de snelheid dan laag genoeg is dat ook de kleine autos voldoende kunnen kreukelen om de inzittenden te beschermen, maar zodra je de provinciale of snelweg op gaat is die categorie autos gewoon minder geschikt.
multikoe
@Tommy_K13 maart 2023 15:59
Dit is het equivalent van de (kern)wapenwedloop. Grotere auto's zijn veilig totdat iemand anders de overtreffende trap introduceert. De huidige kleine auto's zijn bijvoorbeeld al heel veel veiliger dan de auto's van twintig, dertig jaar geleden.

Bovendien zit er ook nog een andere (in mijn ogen zeer kwalijke) vicieuze cirkel in deze materie: naarmate we meer risico's uitschakelen wordt de schijnbare impact van de overgebleven risico's groter. Daarnaast zijn we als maatschappij ook heel veel gevoeliger geworden voor risico's. Je mag kinderen bijna niet meer zonder airbags een speeltuin insturen. We zijn panisch bezig om elk mogelijk risico uit te sluiten en hebben niet in de gaten dat dat risicomijdend gedrag enorme gevolgen heeft voor de samenleving.
En het wrange is: het leidt nergens toe. Het hele vuurwapenprobleem in Amerika is het gevolg van deze twee mechanismes: je wil meer vuurkracht hebben dan je tegenstander (wie dat dan ook is) en het wemelt ook nog eens van de tegenstanders....

Maar goed, dit wordt te filosofisch...
D.oomah @Verwijderd13 maart 2023 12:09
[...]


SEP.

Nogmaals, ik neem deel aan het verkeer omdat ik veilig, legaal en snel van A naar B wil. Andermans goedkeuring in hoe ik dat bereik is niet eens optioneel, maar een non-factor.
Dit is een typisch voorbeeld van het Prisoner's Dilemma. Als iedereen in een kleine auto rijdt, is iedereen even veilig. Maar zo snel als 1 persoon in een grote bak rijdt, is de rest minder veilig. Daarom 'moet' iedereen dus steeds een grotere zwaardere auto. Deze wedloop levert niks op, want uiteindelijk is iedereen weer even veilig, alleen in een grote auto van 3000kg. En de slachtoffers zijn het milieu, onze portemonnee, en de fietsers en voetgangers want een aanrijding met een SUV e.d. levert voor hun veel meer letsel op.

Ik heb vaak de hoop dat wij een sociale samenleving zijn, en dus af en toe onszelf iets opofferen voor het beste van de samenleving, zodat wij er met zijn allen er netto toch beter op worden. Maar dan kom ik mensen zoals jij tegen die heel individualistisch denken en dit hele systeem door de war gooien.

[Reactie gewijzigd door D.oomah op 22 juli 2024 16:04]

multikoe
@Verwijderd13 maart 2023 13:17
Ik maakte geloof ik twee punten:
- Je neemt wel erg drastische maatregelen om het erg kleine risico op letsel bij een ongeluk te voorkomen. Om daarbij te linken naar een nogal extreem voorbeeld van een ongeluk is wat zwak. Als je daar benauwd van wordt, dan hoop ik dat je van de Telegraaf wegblijft.
- Je bent een actief deelnemer aan de race naar steeds grotere en zwaardere auto's.
Andermans goedkeuring in hoe ik dat bereik is niet eens optioneel, maar een non-factor.
Ik zeg niet dat je mijn goedkeuring nodig hebt. Ik geef alleen aan dat ik je motivatie om een grotere auto te rijden onzinnig vind. Alsof ik, na het lezen van een bericht over een overval thuis waarbij de bewoners werden gemarteld, opeens alle deurklinken onder stroom ga zetten en twee Doberman Pinchers aanschaf.
Verwijderd @multikoe13 maart 2023 14:15
Je neemt wel erg drastische maatregelen om het erg kleine risico op letsel bij een ongeluk te voorkomen. Om daarbij te linken naar een nogal extreem voorbeeld van een ongeluk is wat zwak. Als je daar benauwd van wordt, dan hoop ik dat je van de Telegraaf wegblijft.
Hoe veel linkjes wil je?

En dit zijn enkel ongevallen die de NOS halen. Is het angst of paniek? Niet zo zeer; ik stap ook prima in een kleinere auto (Ford Focus van mijn vriendin bijvoorbeeld) maar voor mijzelf kies ik simpelweg een SUV, waarvan de veiligheid slechts een van de criteria is.
Je bent een actief deelnemer aan de race naar steeds grotere en zwaardere auto's.
Dat klopt gedeeltelijk wel maar toch ook weer niet helemaal. Want uiteindelijk verlies je toch van een vrachtwagen. En daar heb je nog steeds een voordeel in; een grotere auto biedt meer kreukelzone en dus meer kans om te overleven als ik in een ongeval terechtkom met een vrachtwagen.

Ook statische elementen op of langs te weg als je in een eenzijdig ongeval terecht komt. En ook dan geldt weer; hoe meer kreukelzone en veiligheidsfeatures, hoe beter je kansen zijn om er met minder of geen letsel uit te lopen.
Ik zeg niet dat je mijn goedkeuring nodig hebt. Ik geef alleen aan dat ik je motivatie om een grotere auto te rijden onzinnig vind. Alsof ik, na het lezen van een bericht over een overval thuis waarbij de bewoners werden gemarteld, opeens alle deurklinken onder stroom ga zetten en twee Doberman Pinchers aanschaf.
Er zijn natuurlijk ook andere redenen waarom ik SUV rijdt, veiligheid is daar maar een van. De primaire reden is een zo hoog mogelijk instap omdat ik letsel heb aan mijn knieën en mijn rug vanwege trauma een paar jaar geleden.
rable @Verwijderd12 maart 2023 12:55
Statistisch gezien hebben mensen in suv's vaker zware verwondingen bij een ongeval. Mogelijks is er geen oorzakelijk verband, maar het stemt toch tot nadenken. Kruipen we allemaal in zo'n zware wagens, wordt het voor iedereen onveiliger.
gaskabouter @rable12 maart 2023 18:59
Kun je dat onderbouwen met een bron? Het lijkt me namelijk onwaarschijnlijk dat dat aan het type auto ligt. De zwaarte van de auto is eerder een risico voor de andere partij lijkt me.

Er kunnen natuurlijk ook confounders zijn. Maken meer kilometers of rijden harder, relatief jong en mannelijk etc...

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 22 juli 2024 16:04]

GeroldM @gaskabouter12 maart 2023 20:07
Er is meer massa in beweging. Bij whatever type botsing moet die energie ergens naar toe. En jij als persoon bent het slechts uitgerust om die energie te verwerken.

Dat er mensen zijn die wel een auto nodig hebben en door blessures steeds meer moeite hebben met in- en uitstappen van een standaard model auto, dat is niet echt waar het probleem zit. Kijk dat filmpje van YouTube kanaal Not Just Bikes: "These Stupid Trucks are Literally Killing Us" (de post van @Mattias.Campe bevat de volledige link).

De bestuurder denkt meer te zien door de hogere positie. In werkelijkheid kunnen er negen 8-jarige kinderen in een lijn voor de bumper zitten en jij als bestuurder ziet er niet eentje. Daarnaast geeft het filmpje ook aan waarom er zoveel mensen een SUV kopen. Heeft vooral te maken met hoe de bestuurder hun eigen rijbekwaamheid inschatten. Het zijn voornamelijk personen die hun eigen rijbekwaamheid niet hoog inschhatten en zichzelf een gevoel van 'veiligheid' willen geven zodra ze de weg op gaan.

Het filmpje gaf ook aan dat bestuurders van SUV's en pickup's vaker moedwillig over een dier rijden wat zich op de weg voor hen begeeft. En ook dat bestuurders van SUV's en pickup's niet geneigd zijn om te stoppen en hulp te bieden bij een probleem op de weg.

En het filmpje laat ook zien dat de ruimte binnen een SUV flink wat kleiner en onhandiger is dan van normale auto's. En het laat ook zien dat bij pickup's het werkdeel ("truck bed" in het Engels) alsmaar kleiner aan het worden is. En dat een pickup uit de jaren 70 bijna 1,5 keer kleiner is dan de pickup uit 2022. En toch kan die pickup uit de jaren 70 meer aan vracht vervoeren, En vaak ook nog een zuimiger met brandstof. En over het algemeen ook bruikbaarder in gebieden waar zelfs een zandweg een wensdroom is.
Farscape2 @gaskabouter12 maart 2023 23:33
Kijk anders even naar de link waar @GeroldM naar refereert: https://www.youtube.com/watch?v=jN7mSXMruEo. De video description staat aardig vol met referenties waar Jason, de host van Not Just Bikes, het in de video over heeft.
gaskabouter @Farscape213 maart 2023 23:02
Nou ja. Laat maar. De video noemt veel redenen en termen als "likely" en dat mensen in een sub eerder over de stoep rijden waar voetgangers lopen etc. Een wetenschappelijke relatie is er gewoon niet. Bovendien gaat het over Amerikaanse getallen. Waar voetgangers het sowieso moeilijk hebben want niemand doet het net als fietsen. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat Amerikanen daar niet mee om kunnen gaan. En een suv zal dat zeker niet beter maken.

Maar dat mensen eerder omkomen in het verkeer lijkt me eerder correlatie dan causaal
coen254 @gaskabouter13 maart 2023 12:38
https://www.youtube.com/watch?v=jN7mSXMruEo bron in beschrijving hoor :)
Indy81 @gaskabouter13 maart 2023 14:03
Zoals in de video ook al is genoemd:
Zulke mega auto's mogen zelfs in de USA niet verkocht worden als personen auto's. Daarop gelden behoorlijk veel regels over veiligheid en uitstoot. Ford mag deze dusdanig ook niet zo verkopen. Wat hebben ze daarom gedaan: Deze geclassificeerd als 'light truck', vergelijkbaar met een bestelbus.
De auto hoeft daarom niet meer aan de veiligheidseisen te voldoen zoals bij een personenauto, en wordt in crashtests alleen getest tegen andere 'light trucks'.

Omdat het dus zo'n truck is, die eigenlijk bedoeld is voor bedrijfsvoering: het vervoer van goederen / gereedschap. En omdat je toch je werk moet kunnen doen, zijn de veiligheidseisen voor trucks lager dan voor personen auto's.

Ik kan me daarom best goed indenken dat er veel meer ongelukken zijn met zulke machines.
Je ziet vanuit de cockpit gewoon veel minder. Je auto is groter, veel onervaren mensen gebruiken zulke dingen om gewoon boodschappen te doen terwijl ze niet in het parkeervak passen. Stoeprandje hier, paaltje daar.

Je zult over het algemeen meer ongelukken maken.
Ja, je zult bij grote ongelukken wat veiliger zijn, maar weegt dat op tot alle schade en letsel die de meeste mensen met zo'n bak aanbrengen?
Mattias.Campe @Verwijderd12 maart 2023 12:38
Ik weet niet als je het filmpje hebt bekeken? Want de steeds maar grotere auto's zorgt natuurlijk voor een onderlinge wagenwedloop, waarbij de actieve weggebruiker kansloos is. De trend naar 'veiligere' SUVs zorgt paradoxaal genoeg niet voor meer veiligheid in de algehele mobiliteit.
Aldy @Mattias.Campe12 maart 2023 15:24
Gelukkig wordt met het geven van de sterren voor de veiligheid ook rekening gehouden met andere weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers. Dus vijf sterren (het hoogste) houdt ook in dat de medeweggebruiker beter beschermd is bij een aanrijding. Veel SUV's hebben gelukkig vijf sterren.
Mattias.Campe @Aldy12 maart 2023 16:14
Dat denk ik niet: per definitie zal een actieve weggebruiker bij een aanrijding door een SUV een hogere kans op een zwaarder letsel hebben dan bij een model van auto waarvan de bumper niet zo hoog zit.

Het is wel zo dat '5 sterren: de auto biedt uitstekende prestaties bij de bescherming bij aanrijdingen en is goed uitgerust met uitgebreide en robuuste technologie om aanrijdingen te vermijden.' (bron) De sterren lijken me dus vooral iets te zeggen over het voorkomen van een aanrijding, over de bescherming van de passagiers, maar niet over een aanrijding met een actieve weggebruiker. Bovendien is er ook het psychologisch effect dat je door al die sensoren kan gaan compenseren en roekelozer kan gaan rijden (cfr. ook filmpje dat ik linkte).
Aldy @Mattias.Campe12 maart 2023 17:12
Misschien even verdiepen in wat de sterren betekenen en niet wat je denkt dat ze betekenen.
Kijk even op: https://www.euroncap.com/...ty/the-ratings-explained/
Mattias.Campe @Aldy12 maart 2023 21:36
Bedankt voor de link! Alleen vind ik daar t.o.v. mijn geposte bron niet direct terug wat '5 sterren betekent'. Ik weet dus niet goed wat ik met jouw link en een uitspraak als "per definitie zal een actieve weggebruiker bij een aanrijding door een SUV een hogere kans op een zwaarder letsel hebben dan bij een model van auto waarvan de bumper niet zo hoog zit." aan moet.

Mij lijkt het evident dat hoe hoger de bumper is en/of hoe dikker de bumper is, hoe hoger de kans op zwaarder letsel.
Aldy @Mattias.Campe13 maart 2023 17:11
Oké Mattias, heel logisch dat er vragen zijn. Volgens mij was het derde punt van testen de medeweggebruiker. Als een auto vijf sterren heeft, scoort deze op alle punten goed. Pas als er vier sterren of minder zijn, dan moet je het testrapport lezen om te weten wat het zwakke punt of zwakke punten zijn. Wat betreft de bumper, die was vroeger voor de sier (heel vroeger) of om jezelf te beschermen. Zo heb ik in een ver verleden een rvs-bumper gehad. Roestvast staal geeft echt niet mee. De huidige bumpers geven wel mee en beschadigen meer het voertuig dan de medeweggebruiker.
Mattias.Campe @Aldy13 maart 2023 21:18
Ivm de bumper: als je een 'huidige' bumper een keer monteert op "gewone" auto (bv. Tesla Model S) en een keer op een auto "waarbij de bumper hoog zit en hoog is" (bv. F-150 Lightning), dan lijkt me "head impact", "upper leg impact" en "lower leg impact" anders te zijn. Het formaat en de positie van de bumper kan toch niet anders dan een verschillend effect hebben op die drie zaken uit jouw link? Toch?
Aldy @Mattias.Campe13 maart 2023 21:44
In jouw redenatie zit een logica, maar ik ben geen specialist, daarom hou ik mij vast aan EuroNCAP. Maar nogmaals, het zal best kunnen wat je zegt.
Mattias.Campe @Aldy14 maart 2023 17:32
Ik ben alvast ook geen specialist :-(. Maar wel goed dat EuroNCAP aandacht heeft voor die actieve weggebruikers zoals voetganger en fietser.
Verwijderd @Verwijderd12 maart 2023 15:42
Het grappige is dat dit soort ‘hoge’ auto’s juist het risico op ernstige verwondingen vergroten want ze ‘rollen’ veel sneller. Daarbij vergroten ze de schade die je een ander aandoet (meer massa). Je bent dus dubbel dom bezig (naast dat je rondrijd in een voertuig dat extreem slecht is voor het milieu en je er uit laat zien als een enorme *****. Neem het niet persoonlijk maar ik vraag me altijd af wat mensen willen uitstralen met zo’n voertuig? Stoer? Egoïsme?

Misschien heb je hem wel nodig voor werk maar in Nederland? Nogmaals, niets persoonlijk maar een andere auto zou veiliger zijn voor iedereen. Helemaal de kinderen die je door de hoogte vrijwel niet kan zien.
StGermain @Verwijderd12 maart 2023 16:32
Ik had een toyota celica uit 1993 waar je erg laag in zat, bijzonder leuke wagen om mee te rijden vanwege het snelheidsgevoel laag bij de grond, tot de suv-rage begon en ik vanuit die lage positie niet meer door de achterruit van de wagens voor mij kon zien wat ik een erg onaangename manier van rijden vind. Dus rij sindsdien in een hogere auto.
Zwaai Haai @StGermain13 maart 2023 11:04
Dat ja zelfde ervaring hier... je merkt pas hoe vaak je -door- auto's heenkijkt als het niet meer kan. Ben daarom ook geen fan van combo's en busjes voor mij.

ontopic over deze auto, formaat even daargelaten. De software en het scherm zijn echt vre-se-lijk en traag, ondoordacht en erger nog, het is nog maar de vraag hoe lang Ford dit software platform gaat blijven ondersteunen en verbeteren. Sync-4 is al aan het einde van zijn levensduur toen het uitkwam op deze auto, en Ford is verder met Google Android gegaan voor de toekomst. Ik begrijp echt niet dat van een premium product geaccepteerd wordt dat er brakke niet gebruikersvriendelijke software en een te trage processor (of slecht geprogrammeerde software) inzit die ook nog eens geen toekomst heeft. Ook is het ontbreken van fysieke knoppen voor de basisfuncties ook in deze EV helaas voortgezet.
Verwijderd @StGermain12 maart 2023 22:20
Haha, het is misschien wel een race naar de top ;)
Madshark @Verwijderd12 maart 2023 13:04
De fatale afloop had niet zoveel met de kinetische energie op het chassis te maken. Fotos van het uitgebrand wrak laat dat ook zien, alles lijkt nog enigzins intact.
Afgaande op de beelden lijkt het eerder op dat het in brand vliegen een grotere rol had.
Chris_147 @Verwijderd12 maart 2023 14:21
Heb ik iets gemist? Dit artikel zegt toch niets over het type auto van het ongeval? "4 auto's en een vrachtwagen" is alles wat ik lees. Staat niet bij of ze door de vrachtwagen geraakt zijn of een auto. Geen enkele auto (SUV of niet) geeft serieuze overlevingskansen tegen een vrachtwagen.

Hoge instap: ok, kan ik begrijpen. Hele hoge instap, dat niet direct. Ben eens een XC90 gaan bekijken (omdat ik interesse in het interieur had van een V90, maar die was nog niet beschikbaar). Vond ik heel lastig om in te geraken tussen ander geparkeerde auto's en een instap waar ik echt in moest klimmen. Dan vind ik een gewone auto gemakkelijker om in en uit te geraken)

[Reactie gewijzigd door Chris_147 op 22 juli 2024 16:04]

Rapedapeda @Verwijderd12 maart 2023 15:34
Uit onderzoek blijkt juist dat je in een SUV (als form factor, ten opzichte van normale autos) inderdaad 9 keer lagere kans hebt op ernstige verwondingen voor inzittenden.

Mensen van de tegenpartij hebben echter een 9 keer hogere kans op ernstige verwondingen. Waarmee mensen zonder suv, zonder dat zij er iets aan kunnen doen, meer gevaar lopen en de dupe zijn van suvrijders.

(Ik zal het onderzoek weer even opzoeken)
Tintel @Verwijderd13 maart 2023 09:30
Maar een wel/niet SUV is toch niet relevant bij dit ongeval? Als de ander in een - ik noem maar wat - F-150 rijdt met volle bak dan is het effect ook weer anders.

Een reden dat mensen 75% van de tijd in een te grote auto rijden is omdat niet veel mensen voldoende geld hebben om voor elke transport een andere auto te kiezen. Het merendeel rijdt in een 5 persoons auto naar z'n werk - maar zit dus maar 1 persoon in. Als je veel spul wilt rondrijden dan heb je dus een grotere auto nodig. Ook een grote aanhangwagen heeft een grote auto nodig.
jongetje @Verwijderd12 maart 2023 19:34
Dan kun je beter in een vrachtwagen of tank rijden. En als je knieën en rug niet tegen het in en uitstappen in normale personenauto kunnen zou ik of wat aan je conditie/ gewicht doen of langs de fysiotherapeut gaan voor wat oefeningen.
Polderviking @Verwijderd13 maart 2023 14:17
Bestaat er überhaupt data die het idee ondersteunen dat je in een SUV significant veiliger zit?
Formaat van auto doet bijvoorbeeld heel weinig met hoe hard jou nek dubbelvouwt als je te snel tot stilstand komt.
Ik mis überhaupt een beetje hoe een SUV je had geholpen hier want er wordt met geen wordt over de auto's gerept in dat artiekel.

Als je alleen kijkt naar hoe verfrommelt jou auto is ten opzichte van je medeweggebruiker lijkt me dat wat kort door de bocht in ieder geval want het gaat volgens mij vooral om wat er uiteindelijk de cabine in komt.
En het is ook een beetje een "self fulfulling prophecy" in dat de mate waarin de auto van je medeweggebruiker verfrommelt o.a. een consequentie is van het massa van jou auto.
Dus je bent dan met je eigen veiligheid bezig ten koste van dat van een ander.
Een cynisch persoon zou dat egoïstisch kunnen noemen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 16:04]

FastFred @Mattias.Campe13 maart 2023 11:08
Zet eens een Golf 1 naast een nieuwe Polo. Alle auto's worden alleen maar groter en zwaarder.
Mattias.Campe @FastFred13 maart 2023 17:05
@Fermion, @FastFred, het hoeven daarom niet allemaal Fiat Uno's of Golf 1's te zijn. Maar genre 'F-150 Lightning' of 'Dodge RAM' of de vele andere vbn uit het filmpje van Not Just Bikes: daarvan hoop ik hoop echt dat dié trend niet overkomt naar Europa. En ik hoop dus daarmee ook dat deze niet teveel voordelen krijgen à la 'lichte vracht', toch zeker als het gaat om mensen die dat niet nodig hebben voor hun beroep.
Fermion @Mattias.Campe16 maart 2023 10:48
F-150 is idd een flink bak, niet mijn type wagen, maar een grote bak rijdt lekker. Maar de auto zijn sinds 1950 groter geworden en wij (Nederlanders) kunnen over het algemeen over deze luxe permitteren. Maar moet diegene die het kan permitteren committeren aan diegene die niet kunnen en daaraan staven? Dat groep blijkt wel steeds grote te worden.... Is het doel van een goede lange studie, baan, om het comfortabel leven links te laten liggen?
Mattias.Campe @Fermion17 maart 2023 18:20
Het gaat mij niet over jaloersheid t.o.v. "wie het zich niet kan permitteren". Wel dat die 'flinke bakken' impact hebben op parkeerplaatsen, de ruimte die ze innemen op de weg, de drang bij sommige (!) tot roekelozer rijgedrag ('een grote bak rijdt lekker'), het extra gewicht (dus hogere impact bij botsing, meer verbruik, ...), slechte zichtbaar van andere weggebruikers in een stedelijke omgeving, ... Dus van mij mag een wetgever gerust dat ook meenemen in zijn besluit om bepaalde types wel of niet toe te laten of om ze in verhouding te belasten.

Zo vind ik https://www.carsized.com wel een mooie site die illustratie van hoe sommige type wagens echt wel 'monstergroot' zijn t.o.v. een "gewone" auto.

En opnieuw: het hoeven niet allemaal Fiat Uno's of Golf 1's te zijn. Waar de grens ligt van 'te groot' versus 'valt nog mee' weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat ik de trend zoals in het filmpje van Not Just Bikes echt niet graag zou zien overwaaien naar Europa. En mijn 'goed, comfortabel leven' hangt alvast zeker niet af van een auto die te log is in mijn ogen. YMMV.
Tweakwondo @Mattias.Campe12 maart 2023 14:01
ik zie steeds meer van deze trucks rijden, ook in de binnenstad (amsterdam)
Patrickccc @Mattias.Campe12 maart 2023 15:57
De meeste SUV's worden gebruikt in landelijke gebieden en komen van ver,de wegen zijn ver van goed en moeten soms enkele uren rijden voor een warenhuis of winkelketen tegen komt.Het is niet zoals hier dat ieder dorp een Aldi of Lidl heeft.
Video fragment geeft ook wel een vertekent beeld alsof SUV's meer dieren doden dan gewone wagens en het laat zien wat ik eerder schreef landelijke gebieden.Waar ik woon hebben ze al 3 wolven dood gereden zonder SUV's dan heb ik het nog niet over everzwijnen, reeën,vossen ,marters, vogels enz....
Misschien terug paard en kar gaan.
Mattias.Campe @Patrickccc12 maart 2023 16:19
Ik kan "De meeste SUV's worden gebruikt in landelijke gebieden ... en moeten soms enkele uren rijden voor een warenhuis of winkelketen" echt super moeilijk geloven. Echt, "de meeste"?? Maar ik ben geen specialist. Wie weet heb je gelijk.

Voor zover ik me herinner van het filmpje was het niet "SUV's doden meer dieren", maar wel dat van diegene die een oversized truck rijden er procentueel meer waren die opzettelijk dieren dood rijden.

En "Misschien terug paard en kar gaan."? Ik wist niet dat als iemand kritiek heeft op oversized auto's, die persoon per definitie terug wil gaan naar paard en kar. :+
Andros @Mattias.Campe12 maart 2023 17:26
Ja, de meeste ja. Deze planeet telt 200+ landen en jij woont toevallig in eentje met een dicht wegennet en een supermarkt elke 5km. Er zijn meer dan genoeg plaatsen op deze planeet waar dat niet zo is en daar heb je aan een klein Fiatje niet zoveel :) .
GeroldM @Andros12 maart 2023 20:41
Een van de allerbeste terreinwagens ooit....werd door Lada gemaakt.

Gekke ding was niet al te groot, maar 4 volwassenen erin passen ging wel. Het had ook alleen maar voorwielaandrijving. Maar door de omvang en het gewicht kwam dat ding niet vast te zitten in gebieden waar een moderne 4x4 niet doorheen komt. Het kan ook echt steile heuvels op klimmen.

Gegeven het aantal SUV's dat tegenwoordig word verkocht, is het statistisch onmogelijk dat het overgrote deel alleen in gebieden word gebruikt waar men nog geen 5 kilometer hoeft te rijden voor een supermarkt.

Nu woon ik in Paraguay, een land dat zo'n beetje 3 keer groter is dan Nederland en 1/3e van het aantal inwoners. Meer dan de helft woont in en rondom de hoofdstad. Veel wegen zijn er niet, kwalitatief zijn deze wegen ook niet. Er zijn gebieden waar je werkelijk een 4x4 nodig hebt om een locatie/dorp/boerderij te bezoeken. Wat je daar ziet rondrijden is of Nissan Patrol/Toyota LandCruiser of lichte voertuigen die door een mens vooruit te duwen zijn. Als er al trucks zijn, dan zijn dat hele oude Mercedes trucks die gestript zijn van alles wat niet absoluut nodig is.

Alle andere merken en modellen zijn simpelweg te zwak voor de wegen/paden in Paraguay. Echter, ook in een land als Paraguay zie steeds meer SUV's en pickup's die er na enkele jaren op de weg er nog steeds als nieuw uitzien, want deze rijden geen enkele millimeter over terrein waarvoor ze "zogenaamd" zijn ontworpen.

Waarom "zogenaamd"? Omdat de meeste nieuwe SUV's en pickup's bijzonder slecht presteren zodra deze worden gebruikt in gebieden waar hun voorgangers voor ontworpen zijn. Zelfs in de VS is er weer een run op pickup's uit de jaren 60/70, want deze kunnen fysiek meer laden terwijl ze fysiek een stuk kleiner zijn, zijn toegankelijker voor in- en uitladen, zijn net zo zuinig of zuiniger met brandstof en zijn geschikter voor gebruik in minder bereikbare delen van het land.

Blijf vooral lekker dromen over moderne SUV's en pickup's. Wat er de afgelopen 20 jaar als dat model is uitgebracht onder die noemer, verdient het niet eens.
n4m3l355 @GeroldM13 maart 2023 10:03
Zal dit ook niet veel van doen hebben met enerzijds de kosten en anderzijds capabele onderhoud? Ik rijd zelf in een Tesla X en daar zie ik mezelf nog niet mee in offroaden. Maar bijvoorbeeld een moderne Range Rover of een Cayenne doet het zeker wel goed offroad maar zal budgetair bij menig Centraal/Zuid Amerikaan buiten de beurs vallen in aanfschaf/onderhoud.

Tegelijkertijd merken die je zelf aanhaalt staan wel bekend om hun enorme robustheid, iets wat je van Range Rover tot een jaar of 4 geleden niet kon zeggen.

Ik denk dat het ook ietwat genuanceerder is. Ja veel SUV's zijn gewoon oversized reguliere auto's zoals mezelf voor mensen die met een familie makkelijk op stap willen. Maar er zijn zeker wel meer opties die offroad goed presteren maar er is gewoon beduidend minder vraag. Overigens een SUV/Pickup wordt zelden verkocht als offroader, als een merk dat doet zoals Range Rover is het zeker wel mogelijk. Zo ook in een G500, een absurde auto maar die doet het offroad echt wel goed.
alienfruit @Mattias.Campe12 maart 2023 21:06
Ik zie voornamelijk SUVs hier in Zone 1 Londen. Hier in de buurt voornamelijk Porsche Cayenne's, Rangerovers en Lamborghini Urus.

Er rijd hier ook zo'n Ford achtige auto rond en die past niet eens in de meeste parkeerplekken en parkeren ze dus half over de stoep en de politie doet er niks aan.

[Reactie gewijzigd door alienfruit op 22 juli 2024 16:04]

HakanX @alienfruit13 maart 2023 20:03
Past niet eens in de meeste parkeerplekken en parkeren ze dus half over de stoep en de politie doet er niks aan.
Als de auto goedgekeurd is voor verkoop en gebruik in dat land als personenauto (Rijbewijs B), maar de parkeervakken zijn te smal, dan lijkt het mij logisch dat de politie daar niks aan doet. Dan hadden ze de auto maar niet moeten toestaan.
alienfruit @HakanX13 maart 2023 21:47
Betekent dat dan ook dat ik over de auto mag lopen omdat het in de weg staat?
HakanX @alienfruit13 maart 2023 22:40
Burgers mogen niet voor eigen rechter spelen. Ik zou het zelf alleen doen als er echt geen vrij stoep meer is. Maar je moet je niet als verbitterd oude man gaan gedragen en puur omdat de auto iets op de stoep staat schade aan brengen terwijl je genoeg ruimte hebt.
In een samenleving moet iedereen zo sociaal mogelijk gedragen, ik heb bv ook een Vito die ik in een woonwijk parkeer, dat doe ik indien mogelijk nooit aan de zijde waar de stoep minder dan een meter breed is.
alienfruit @HakanX14 maart 2023 00:44
Ja, dus ik moet normaal gedragen maar een iemand die de helft van de stoep blokkeert is prima? Met een kinderwagen of rolstoel kan je er niet eens langs moet je dus over straat er om heen. Leuk die Amerikaanse pick up trucks. Not

Zal morgen wel even op meten. Maar goed, het is minder erg dan van die busjes die op een hoek van een kruispunt parkeren zodat je het aankomend verkeer kan zien.
Fermion @Mattias.Campe12 maart 2023 22:23
Tja, Fiat Uno is gewoon een kleine auto. Waarom moet je perse in een sardientjes blik willen rond rijden? Een grotere auto rijdt nu eenmaal fijner.
porn* @Mattias.Campe13 maart 2023 16:50
Helaas zie ik steeds vaker van die achterlijk dikke SUV's en te dikke personenwagens die op 2 parkeerplaatsen parkeren, gewoon omdat ze niet binnen (ook redelijke plekken qua formaat) passen.
Fermion @porn*16 maart 2023 10:42
Tja, dat is niet het probleem van de grote wagen, maar dat de ontwerper nog steeds met maten weken van auto's uit 1950. Als je in VS rondrijdt, dan zie je dat het wel allemaal kan.
matthew2300 @Mattias.Campe19 maart 2023 15:57
Dit filmpje kan ik maar op 1 manier classificeren: te slecht om naar te kijken.
freggel @cariolive2312 maart 2023 12:13
Misschien is het probleem niet de grootte van de parkeerplaats, maar de breedte van de auto’s. 🤔
_eLMo_ @freggel12 maart 2023 14:09
Weinig aan te doen, als je kids kwijt moet + je IKEA lading, en met de NCAP / veiligheidsnormen moet je een dikkere deur met bracing + dikkere interieurafwerking (gordijn airbags) kwijt, dan word die "wand" opeens 12cm dik in plaats van 5.

Persoonlijk vind ik het vreemd dat mensen zo ageren tegen grote auto's. Een grote auto is erg prettig als je af en toe wat versleept en/of je woont niet in een centrum.
Een aanhanger kan ik niet kwijt (huren kan, maar wel gedoe), en ik ben al bij de IKEA om naar de producten te kijken, dus waarom dan alsnog laten bezorgen?

Same met wintersport, nu kan ik comfortabel met 4 man + skispullen naar Oostenrijk. Als we met het halve bedrijf gaan scheelt dat zo een paar auto's.
Alternatief de touringcar? Dan blijf ik liever thuis (kotsende dronken collega's, deining + geometrie = misselijk, no thnx).

Of zelfs gewoon de weekboodschappen bij de Lidl. 5 big shoppers, altijd beetje lastig in een kleinere auto. Voor deze taak is een station ook top though, met de VW Passat die wij twee jaar hadden had ik hier nooit last van. Maar de instap was wel laag voor iemand van 1m95.

Alternatieven zijn er dus "wel", maar vaak een mindere ervaring (dus moet het serieus minder kosten voor mensen daarop gaan acteren).
Voordelen, tja, wat minder bandenverbruik, en theoretisch minder energieverbruik (ik zeg theoretisch omdat alleen de Model 3 (nog steeds mega breed, maar iig laag) minder gebruikt dan een Model Y. De meeste andere merken gebruiken meer met een kleinere auto (VW ID.3, MG4.....).

Ik zie het probleem echt niet, gewoon rustig rijden, komt allemaal goed.

-Edit:
En persoonlijk heb ik liever grotere dan kleinere zijspiegels, dus dat draagt ook niet bij.

-Edit2:
En dat filmpje gaat natuurlijk over Amerikaans Full Size SUV's. Onze "SUV"s noemen ze daar compact SUV's, haha. En daar hoeven die "light trucks" dus niet te voldoen aan dezelfde veiligheidsstandaarden, dat is in NL wel het geval.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 22 juli 2024 16:04]

multikoe
@_eLMo_12 maart 2023 19:45
Persoonlijk vind ik het vreemd dat mensen zo ageren tegen grote auto's. Een grote auto is erg prettig als je af en toe wat versleept en/of je woont niet in een centrum.
Dat is niet vreemd. Uitgezonderd die bijzondere situaties dat je zo'n grote en krachtige pickup echt nodig hebt zijn deze pickups een hele dikke middelvinger naar anderen dan jezelf. *Jij* hebt er plezier van, maar voor anderen is jouw keuze voor zo'n grote pickup nadelig. En door zo'n extreem grote auto te kopen maak je duidelijk dat je dat niet zoveel interesseert.

- Om te beginnen is dit soort pickup trucks de comfortable winnaar van de veiligheidsrace. Als je om veiligheid geeft dan zorgt dit soort enorme auto's ervoor dat je geen kleinere auto's meer wil aanschaffen. Dit soort auto's voedt de race naar steeds zwaardere veiligheidsmaatregelen.
- In parkeergarages kun jij misschien nog wel parkeren, maar de parkeerplaatsen links en rechts van je zullen niet zo blij met je zijn. De Lightning is 200 cm breed, zonder spiegels. De Fiat Multipla boodt drie personen naast elkaar ontzettend veel ruimte en was 13 cm smaller.... Zelfs de Ford Galaxy is smaller.
- Deze bakstenen verbruiken bijna twee keer zoveel gemiddeld (30 kWh/100 km) als een "normale" electrische gezinsauto, zoals een Tesla of een Kia e-Niro. Je hebt dus twee keer zoveel windmolens nodig.... Of twee keer zo'n groot oppervlak aan zonnepanelen.
- Af en toe wat verslepen? Dan is een F150 geen noodzaak, maar puur gemak. Ik heb een middenklasse EV en ik versleep van alles. Vanmiddag nog een bureau, twee tapijten en twaalf opbergdozen vervoert. Met drie personen in de auto. En als het wat groter is: gewoon een kwestie van een aanhanger lenen of laten bezorgen.
Kijk, ik begrijp best (een beetje) dat je grote stoere amerikanen mooi vind en ik begrijp ook best dat je het gewoon een vette bak vindt. Maar probeer je emotionele keuze niet te onderbouwen met praktische argumenten, want die zijn maar in heel weinig scenario's logisch.
_eLMo_ @multikoe12 maart 2023 20:36
Excuus, mijn comment sloeg meer op EU SUV's dan op de nog een maat grotere Amerikaanse SUV's die dan in NL gaan rijden.

Ik ben het eens met al je argumenten, wel een paar opmerkingen om je comment wat te nuanceren:

- "twee keer zoveel gemiddeld".
Sec heb je gelijk.
Een Tesla Model 3 verbruikt 15,1kWh/100km, een Model Y 16,7kWh/100km. Een F-150 Lightning blijkbaar 30kWh/100km 8)7
Maar dat ding is dan ook wel mega inefficient. Ik schat dat bv de Cybertruck op zo'n 22kWh/100km gaat uitkomen, dat is zeker niet het dubbele van een sedan. 45% meer dan een sedan. Is dat nog steeds veel meer? Ja.

- "Fiat Multipla... drie personen naast elkaar... 13 cm smaller"
Gezien de huidige eisen qua veiligheid van instanties zoals EURO NCAP gaat die auto nooit meer terug op de markt kunnen komen. De Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra? Weg! Opel Zafira? Weg! Citroën C4 Grand Picasso? Allemaal van de markt! Omdat mensen ze niet meer willen? Nee, omdat het niet meer "kan".
Qua SUV heb je echter wel een punt, heb je dit nodig? Voor onze buren met 3 kids is zo'n ding geweldig.

Qua pickup vind ik het een andere markt. Een Ford Tourneo (vroeger "Transit") is ook 2 meter breed zonder spiegels.
Persoonlijk vind ik 1m80 naar 2m00 niet zo'n punt.
Ja parkeren in een druk gebied is kak, maar dat is ook een kwestie van inrichting. In NL hebben we ervoor gekozen de straatinrichting zo ver te versmallen dat het verkeer langzamer rijd, en we efficienter gebruik maken van de ruimte. 10% praten we over. Is dat veel in centrum Utrecht? Jazeker! Is dat veel in een krappe woonwijk? Jazeker! Hebben die auto's daar wat te zoeken? Net zoveel als een Ford Tourneo!

Wat ik wil zeggen is dat de F-150 een van de minst efficiente op de markt is, en niet voor alle Amerikaanse full-size pick-ups / SUV's staat, haha. En het tweede wat ik wil zeggen is dat dat voor de mensen die nu al zo'n ding rijden prima is. Zo'n elektrische gaat alsnog goedkoper zijn dan zo'n V8 slurper.

Zelf rijden we een Model Y, en ik vind dat groot genoeg. Maar voor die 2x in het jaar zou een Model X / Rivian R1T best leuk zijn ;) Zoals toen ik van de week nieuwe tuinmeubels wilde halen. Of dinsdag een eiken blad van 1m x 2m20. "Kan" allemaal in de Y, maar wel met moeite, en zonder 2 kids. Dus ik moet net even vrij hebben zonder kids. Of een aanhanger lenen. Of een X / R1T kopen :+

Imho komt veel van deze ergernis door de hoge belastingen in NL. Vroeger hadden wij een Opel Corsa (compacte auto) + een grote bak voor af en toe. Dat werd te duur, dus nu hebben we 1 middelgrote bak. :Y)

Beetje zoals on-premise vs de cloud. Als je beperkt machines hebt, schaal je die naar piek. Kun je schalen? Dan pak je de kleine, tot je de grote nodig hebt.
multikoe
@_eLMo_12 maart 2023 21:23
Grotere auto's is een onvermijdelijk gevolg van het extreem risico-mijdend gedrag dat we onszelf hebben aangeleerd en natuurlijk ook gewoon de toegenomen welvaart die zich vertaalt in luxe: alles moet electrisch, tot de achterklep aan toe, schuifdak, dikke luidsprekers, de deuren moeten "bof" doen en niet "klonk", overal moeten lampjes aangaan. Hartstikke mooi en ik geniet er zelf ook enorm van, maar het is natuurlijk ongelooflijk niet noodzakelijk.
En die F150 is in vrijwel alles buitencategorie en dat is natuurlijk ook wat hem voor een zeer bepaalde groep erg aantrekkelijk maakt.
batjes @_eLMo_12 maart 2023 15:33
Onze "compact" SUV's zijn ook lomp in verhouding met het andere verkeer.

Koop een stationwagon als je ruimte zo belangrijk vind.

https://www.youtube.com/watch?v=jN7mSXMruEo
_eLMo_ @batjes12 maart 2023 16:51
Ik heb hiervoor een stationwagon gehad, een Passat Variant, maar mijn enige klacht in deze is dat hij te laag was qua instap. Een SUV stapt lekker in, voor de rest zou ik prima blij met een stationwagon. Ik zie alleen de nadelen niet zo groot als sommigen blijkbaar.
Verwijderd @_eLMo_12 maart 2023 17:11
Wij hebben nu een Ford Focus en een Ford Kuga. Het grootste verschil is inderdaad de instap. Voor mij door medische omstandigheden een gigantisch voordeel. Qua ruimte maakt het niet eens zo belachelijk veel uit...

Overigens rijdt de Kuga zuiniger want PHEV en rijd ik deze zakelijk dus fiscale voordelen, wat beide niet kon met de Focus.
FPSUsername @Verwijderd13 maart 2023 12:28
wat beide niet kon met de Focus.
Zo worden we in de belachelijke SUV/Crossover hoek gedrukt. Vind het zelf erg jammer dat de keuze gelimiteerd wordt, ook vanuit de fabrikant. Ik zie overal de Cupra Borne rijden (aldus een VW ID.3) en geen enkele Cupra Leon (want die is alleen als hybride te verkrijgen, niet volledig elektrisch) of andere modellen. Dit heeft uiteraard ook direct effect op de 2e hands markt, aangezien er meer van te koop zullen staan na een jaar of twee.
Hetzelfde was ook met de Audi A3 E-Tron (hybride), maar dat is uiteraard een sportsback, geen crossover/SUV.
Aiii @_eLMo_12 maart 2023 18:48
Dit dus, ik ben van een Octavia naar een Yeti gegaan, behalve de hoge instap ben ik zelf ook blij met dat de kofferbakruimte nu in de hoogte zit ipv de lengte. Mijn Octavia had nogal wat overhang achter de achterwielen, dat was lastig met inparkeren (in mijn parkeergarage bijvoorbeeld tussen een muur en betonnen paal in, maar ook qua lengte in parkeerplekken) en lastig over drempels. De keren dat mijn trekhaak de grond raakte moet in de honderden gelopen hebben.

De Yeti is lichter dan de Octavia. En de hoogte van de motorkap lijkt niet veel te verschillen met de gemiddelde stationwagen, dus die argumenten volg ik niet zo.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 16:04]

mark-k @batjes12 maart 2023 16:18
SUVs are hatchbacks for fat people. Die dingen zijn gewoon mega lomp, ik snap ook niet dat dat tegenwoordig de norm is ipv gewoon een station. Maarja, mensen willen patsen en denken dat zo'n baksteen veiliger is hoewel het tegenovergestelde vaak de waarheid is (vooral voor de mensen buiten de auto). En zoveel mensen die tegenwoordig niet meer kunnen autorijden en dan bang zijn dat ze die veel te brede bak ergens tegenaan zetten...
Btw, SUV, Sports Utility Vehicle. Sports zijn ze sowieso eigenlijk nooit, Utility is ook ver te zoeken, dus Vehicle blijft over. Dat is gelukkig wel nog correct.

Helaas heb je tegenwoordig wel steeds minder keus als je geen SUV wil.
uiltje @_eLMo_12 maart 2023 15:28
Hoezo is het vreemd dat ze daarop ageren? Je ontneemt anderen zicht, ze zijn de klos bij een botsing, jij gebruikt meer energie en veel meer grondstoffen / batterijen dan noodzakelijk.

Ik heb zelf een Ford Focus stationwagen voor mijn vakanties gekocht met een zuinige motor. Een stationwagon die niet zo hoog op de wielen staat is net zo praktisch. Verder is het een normale auto.
Verwijderd @uiltje12 maart 2023 16:27
Hoezo is het vreemd dat ze daarop ageren? Je ontneemt anderen zicht, ze zijn de klos bij een botsing, jij gebruikt meer energie en veel meer grondstoffen / batterijen dan noodzakelijk.
En allemaal volledig legaal, dus je punt?
langestefan @Verwijderd12 maart 2023 16:38
Het is egoïstisch, onnodig, en vooral gewoon asociaal. Dat het legaal is prima, maar verwacht wel dat mensen er iets van mogen zeggen als je met zo'n gevaarte aan komt zetten. Zo'n auto neemt enorm veel ruimte in, bij mij in de straat is er ook eentje. De neus gaat over de stoep heen dus daar kun je niet meer langslopen als dat ding geparkeerd staat. De laadbak steekt aan de straatkant ook uit dus daar moet je om heen maneuvreren. Als hij parallel geparkeerd staat aan een fietspad moet je er omheen fietsen want hij is zo breed dat de linker twee wielen op het pad staan. Zo'n auto is niet gemaakt voor Nederland.
Verwijderd @langestefan12 maart 2023 16:42
Dat het legaal is prima, maar verwacht wel dat mensen er iets van mogen zeggen als je met zo'n gevaarte aan komt zetten.
Nog nooit iemand horen klagen.

En dan nog, ik heb een auto voor de mobiliteit, niet om vriendjes te worden met medeweggebruikers of om populair te zijn.
Beakzz @Verwijderd13 maart 2023 03:27
Dan weerspiegeld die auto gewoon je karakter dus goede keuze gemaakt :) Ik kan niet wachten tot die overdreven grote auto's extra belastingen krijgen en flink ook.
iqcgubon @Verwijderd13 maart 2023 07:29
"Ikke ikke ikke en de rest kan stikken."

Yup, auto past perfect bij de mindset.
redyak @langestefan12 maart 2023 19:27
Beetje kort door de bocht. Sinds wanneer maken we auto's voor bepaalde landen.
Ja het is een grote bak, maar het probleem is vaak de breedte van een parkeerplaats. Weet hoe breed een gewone Golf is geworden in al die jaren. Het is niet meer de vraag of je deurslag oploop maar hoeveel en hard dat da is gegaan. En een "Golf" is toch wel gemaakt voor Nederland ?
Ik zou ook wel eens de cijfers van de verzekeringsmaatschappijen willen weten over claims van deuken in deuren. Kan zo maar een stijle lijn omhoog zijn in de afgelopen 40 jaar.
langestefan @redyak12 maart 2023 19:34
Beetje kort door de bocht. Sinds wanneer maken we auto's voor bepaalde landen.
Sinds altijd? Auto's in Amerika zijn gemiddeld genomen veel groter en het zijn vaak van die veel te grote trucks. Er zijn meerderere redenen waarom je ze hier niet (of nauwelijks) ziet en een daarvan is de hoeveelheid beschikbare ruimte.
Ja het is een grote bak, maar het probleem is vaak de breedte van een parkeerplaats.
Het probleem is de grote van de auto. Niemand heeft zo'n grote auto nodig. Nee, zelfs niet als je 20 kinderen en de halve ikea leegkoopt ieder weekend. Dan koop je maar een bestelbus ofzo.

ps. ff gegoogl'd. De top 3 best verkopende auto's in Amerika zijn 1. Ford F series truck. 2. Chevy Silverado truck. 3. Ram pickup truck

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 16:04]

redyak @langestefan13 maart 2023 13:20
Het probleem is de grote van de auto. Niemand heeft zo'n grote auto nodig. Nee, zelfs niet als je 20 kinderen en de halve ikea leegkoopt ieder weekend. Dan koop je maar een bestelbus ofzo.
Die bestelbus heeft dezelfde problemen op de smalle parkeerplaats als deze Van.
Sinds altijd? Auto's in Amerika zijn gemiddeld genomen veel groter en het zijn vaak van die veel te grote trucks. Er zijn meerderere redenen waarom je ze hier niet (of nauwelijks) ziet en een daarvan is de hoeveelheid beschikbare ruimte.
Oke, dus in Italie rijden ze harder dus daar zijn alleen Ferrari's, Lambo's enz. nergens anders.

Ik probeerde juist te nuanceren. Zelf als je een "NL" auto koopt heb je problemen met parkeren door de parkeerplaatsen. Ze zijn gewoon steeds smaller geworden. Het is afhankelijk van meerdere factoren.
langestefan @redyak13 maart 2023 19:04
Die bestelbus heeft dezelfde problemen op de smalle parkeerplaats als deze Van.
Niet perse:
VW transporter standaard bestelbus model:
Lengte: 4904 mm
Breedte: 2297 mm
Hoogte: 1990 mm

Ram 1500:
Lengte: 5833 mm
Breedte: 2235 mm
Hoogte: 1917 mm

Scheelt toch bijna een meter in de lengte.
Oke, dus in Italie rijden ze harder dus daar zijn alleen Ferrari's, Lambo's enz. nergens anders.
Ik snap je punt niet.
Ik probeerde juist te nuanceren. Zelf als je een "NL" auto koopt heb je problemen met parkeren door de parkeerplaatsen. Ze zijn gewoon steeds smaller geworden. Het is afhankelijk van meerdere factoren.
De parkeerplekken zijn sinds 1970 niet van grote veranderd. De auto's zijn groter geworden en gewoon te groot, dat is mijn hele punt. Bron: https://www.autoweek.nl/a...3A%2F%2Fwww.google.com%2F
redyak @langestefan13 maart 2023 21:37
Jij praat over lengte ik over breedte. En zoals je zelf zegt een bus is nog breder dan een RAM dus heeft als Europese auto zelfde probleem met parkeren.

Maar geniet van je eigen vervoermiddel dan doe ik dat ook.
langestefan @redyak13 maart 2023 21:39
Jij praat over lengte ik over breedte. En zoals je zelf zegt een bus is nog breder dan een RAM dus heeft als Europese auto zelfde probleem met parkeren.
Het gaat over allebei.
Maar geniet van je eigen vervoermiddel dan doe ik dat ook.
Een auto is een vervoermiddel, meer niet. Het neemt enorm veel ruimte in, welke je ook koopt. Ruimte in nederland is duur dus denk aan je medemens. Niemand heeft zo'n mega bak nodig en gelukkig zijn ze voor de meesten ook onbetaalbaar :)
Creesch @Verwijderd12 maart 2023 16:39
"Het is technisch gezien niet illegaal" als je gehele tegen argument komt niet echt heel sterk over.

Ik wilde een hele reactie uittikken over hoe dit overkomt, maar of je geeft echt geen helemaal niks om andere mensen, je bent simpelweg op zoek naar negatieve aandacht of je hebt geen seconde nagedacht over je reactie.
Argantonis @Verwijderd13 maart 2023 04:53
Als dat je beste argument voor iets is, dat het legaal is in een wereld met zoveel onrecht en problemen, dan ben je sowieso niet echt een sociaal persoon denk ik.
_eLMo_ @uiltje12 maart 2023 17:13
- Edit:
Excuus, niet handig van mij qua thread, maar mijn reactie doelde op NLse SUV's, niet over de nog een maat grotere kolossen zoals in de US. Denk Tiguan, niet F-150. Onderstaande reactie is daar ook op gebaseerd.


- Zicht
Hoezo? Ik denk dat je dan beter kan ageren tegen het tinten van ramen, dat mag van mij uitgebannen worden, alles meer dan 1%.

- Energie gebruik
Een Model 3 (Sedan) gebruikt 15,1kWh / 100km, een Model Y gebruikt 16,8kWh / 100km. Dat is 11,5% meer elektrische energie. Persoonlijk vind ik dan miniem voor de hoeveelheid gebruiksgemak die ik krijg van een Y versus een 3.

- Grondstoffen
Gezien de aandrijflijn, battery, ophanging tussen een Model 3 en Model Y hetzelfde is, kan ik mij niet voorstellen dat een SUV veel meer grondstof vereist, maar goed, laten we dezelfde 11,5% pakken als hierboven.

- Conclusie
Ik ontkent niet dat een SUV minder goed voor het milieu / klimaat is dan een sedan, en ik wil zelfs nog wel meegaan in minder veiligheid, ondanks dat neuzen van sedans JUIST groter en vierkanter zijn gemaakt om het menselijk lichaam goed op te vangen. Mijn inziens zijn dat minieme verschillen als we praten over Europese voertuigen (bijvoorbeeld een Tesla Model 3 tegenover een Y).

Het sleutelwoord licht dus op "ageren", zoals ik het noem. Zoals Wiktionary het definieert:
moeite doen om een meest politiek doel te bereiken
Live and let live, die 10% is totaal niet boeiend vergeleken het voordeel voor velen. This is how the world works.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 22 juli 2024 16:04]

dondervogel @_eLMo_12 maart 2023 18:28
- Zicht
Hoezo? Ik denk dat je dan beter kan ageren tegen het tinten van ramen, dat mag van mij uitgebannen worden, alles meer dan 1%.
Dat wil je helemaal niet, dan kunnen we terug naar 1980 waar de ruiten totaal geen tint hadden en de zon lekker warm was. tegenwoordig hebben we warmte werend glas wat ook een tint heeft en meer als 1%.
ro8in @_eLMo_12 maart 2023 16:30
Hoe vaak ga jij wel niet naar de Ikea en op wintersport? Als ik eerlijk ben klinkt het een beetje naar redenen zoeken om je grote auto te verantwoorden. Maar weet je, je mag ze ook gewoon cool vinden en daarom een hebben hoor...
TheVivaldi @freggel12 maart 2023 12:25
In sommige gevallen wel de parkeerplaats. Bij mijn ouders was jarenlang een zó krappe parkeerplaats dat je zelfs met een Fiat Seicento niet tussen de lijntjes kon parkeren, en dat was toch een van de kleinste autootjes die je hier kon kopen. Dat er aan een zijde ook nog eens struiken pal op de vakken waren geplaatst hielp ook al niet, want niemand wilde in de struiken uitstappen. Gelukkig hebben ze de hele parkeerplaats nu aangepast.
En noordelijker in hun stad is een parkeerplaats met halfronde parkeervakken, waar ook een Fiat Seicento niet goed in past. En dan nog steek je aan de voorkant uit, want de vakken zijn bizar kort.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ben zeker met je eens dat auto's breder worden, maar dat wil niet zeggen dat het alléén de auto's zijn.
RocketKoen @TheVivaldi12 maart 2023 14:15
De minimale breedte van een parkeervak was van 1978 tot 2010 2m32. Nu is dat 2m40.
Die Fiat is 1m51 breed. Als dat niet past heeft er iemand nog een parkeervak uit de middeleeuwen.
TheVivaldi @RocketKoen12 maart 2023 14:16
Ik weet niet precies wanneer die parkeervakken noorderlijker in de stad zijn aangelegd, maar die bij mijn ouders waren van vóór 1978.
Andros @cariolive2312 maart 2023 12:42
Die parkeerplaatsen waren jarenlang prima. Wat kan een gemeente er aan doen dat auto's steeds groter worden? Je kunt een nieuwe Fiat 500 gewoon om het origineel heen bouwen en er kan hetzelfde aantal mensen in...
cariolive23 @Andros12 maart 2023 12:59
Die nieuwe 500 is dan weliswaar groter, maar ook heel veel veiliger! Ook aan de zijkant heb je nu kreukelzones die niet halverwege jouw ruggengraat beginnen... Een auto heeft bij een ongeval gewoon ruimte nodig om te kunnen kreukelen, om de energie weg te werken. En dat was er niet met die oude kleine modelletjes.

Een F150 koop je overigens voor werk om een grote aanhanger mee te slepen, of voor het weekend om de boot, trailer of boot mee te slepen. En dat gaat evenmin met een Fiat 500.
Mattias.Campe @cariolive2312 maart 2023 13:57
Een F150 koop je overigens voor werk om een grote aanhanger mee te slepen, of voor het weekend om de boot, trailer of boot mee te slepen. En dat gaat evenmin met een Fiat 500.
In het filmpje dat ik eerder postte ("These Stupid Trucks are Literally Killing Us" van Not Just Bikes) wordt aangehaald dat dat vaak niet het geval is.
_eLMo_ @Mattias.Campe12 maart 2023 14:12
Tja, ik wil graag een kleine elektrische auto + een boot voor de trips, maar in NL betalen we verzekering / belasting nou eenmaal per tijdsperiode, en niet per kilometer...

Ik had eerst een Corsa B voor de meeste kilometers en een Jaguar voor de lange afstand. Maar die Jaguar reed weinig kilometers (beter voor het milieu), maar kostte wel ~€250 / maand aan belasting / verzekeringen. Terwijl hij dus stilstaat.

Wij zijn dus "terug" gegaan naar 1 grote auto, die 50% van de tijd word gebruikt voor 1 persoon woon/werk |:(

En dat filmpje gaat natuurlijk over Amerikaans Full Size SUV's. Onze "SUV"s noemen ze daar compact SUV's, haha. En daar hoeven die "light trucks" dus niet te voldoen aan dezelfde veiligheidsstandaarden, dat is in NL wel het geval.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 22 juli 2024 16:04]

Andros @_eLMo_12 maart 2023 15:47
Dan heb jij waarschijnlijk een garage of privé terrein om beide wagens thuis te parkeren. Ga eens 's avonds in een gemiddelde woonwijk kijken hoe stampvol het met stilstaande auto's staat. Als al die mensen een tweede of derde wagen gaan kopen omdat ze de ene gebruiken voor de boodschappen en de andere voor een keer een lange afstand te rijden vraag ik me af waar ze al die stilstaande wagens gaan laten. Is een grote dure stilstaande wagen echt beter voor het milieu dan eentje die wel voor alles gebruikt wordt?
_eLMo_ @Andros12 maart 2023 20:53
Wij hebben interdaad een oprit voor 2 auto's. Bij een ex-sociale premie woning in een 1980's B-wijk.

Als elke woning hier 2 auto's had, had de wijk (en ons bezoek) een probleem inderdaad. Persoonlijk snap ik niet waarom we huizen niet wat meer perceel geven (ja, €€ natuurlijk), mag je zelf kiezen of je een voortuin wil, of 2 auto's.

Wij kiezen expliciet alleen voor een huis met een fatsoenlijke oprit, daar betaal ik voor, ik kan laden wanneer ik wil, en omdat we maar 1 auto hebben kan het bezoek altijd parkeren. En met de grote wagen kan ik gewoon naar de Ikea of tuincentrum met kids.

Nieuwe parkeer wetgeving? 1 parkeervergunning per woning. Heb je geen eigen oprit? Dan dus maar 1 auto gratis. Wil je 2 auto's hebben zonder eigen oprit? Betalen! Je kunt de maatschappij ten slotte niet aansprakelijk stellen dat je allebei een vitaal beroep hebt en twee auto's moet hebben voor je oproepdiensten! Toch!?

Als de Cybertruck naar NL zou komen, zou ik 'm kopen hoor! Lekker groot. Op vakantie, motor in de bak, kids inladen en nog ruimte over, heerlijk!
Maar dan moet er wel een kleintje naast, want een Cybertruck parkeren bij de supermarkt... Dat RVS is niet prettig voor de deur van zo'n Agila :+ (#DitWasSarcasme)

Live and let live.
maevian @_eLMo_12 maart 2023 20:09
je kan ook gewoon een grotere wagen huren voor die paar keer dat je hen nodig hebt
_eLMo_ @maevian12 maart 2023 20:37
Leuk als je in een stad woont naast zo'n toko, maar als ik even tuinmeubelen ga halen, ga ik niet een uur extra bezig zijn, met kids sjouwen, verzekering gezeik, aftanken bla bla bla.

Maar ja, even de "familie" aanhanger ophalen is een goede optie :Y)
maevian @_eLMo_12 maart 2023 21:24
Ja, want jij gaat elke week tuinmeubelen halen?
_eLMo_ @maevian12 maart 2023 22:03
Ja, hoe wist jij dat? ;) :+

Gemiddeld denk ik zo'n 8x per jaar dat ik iets wil vervoeren wat niet in de auto past. Gelukkig heb ik (nog) een vader met een verlengde Mercedes Sprinter die 10 straten verderop woont :+
rammes @Andros12 maart 2023 15:44
omdat men niet mee gaat met veranderingen.
Andros @rammes12 maart 2023 17:31
Dus gemeenten moeten maar luisteren naar wat autofabrikanten doen? Ik dacht toch echt dat er in Europa regels zijn uitgevonden door overheden waar een auto voor de openbare weg aan moet voldoen. Blijkbaar zijn die er niet voor het formaat van het ding gezien ze steeds groter worden. Niet dat we nu direct de Japanse kei autootjes moeten gaan invoeren maar we gaan toch tegen praktische grenzen aanlopen op een gegeven moment.
01001000 @Andros12 maart 2023 19:26
De regels van de overheid zorgen er mede voor dat auto’s groter worden, dat zijn dan met name de veiligheidsregels. Ze moeten gewoon met de tijd mee gaan.
rammes @Andros12 maart 2023 17:35
ja anders hadden we nog overal een hek om een paard aan vast te knopen.
Cybje @cariolive2312 maart 2023 12:10
Veel parkeervakken in Nederland in openbare garages zijn 2m30 breed. Veel auto's zijn tegenwoordig toch wel 1m80 breed en zelfs relatief normale gezinswagens gaan soms al richting de 1m90. Dus je hebt 40-50 cm aan ruimte voor jezelf en de autodeur om uit te kunnen stappen. Hoewel je die ruimte natuurlijk eigenlijk niet eens hebt, want je moet ook ruimte overlaten voor de auto in het parkeervak rechts van je, zodat die chauffeur ook kan in-/uitstappen.

En dat is dan ook nog als je de breedte van je parkeervak optimaal kunt benutten. Als er een bredere auto naast je staat, of iemand parkeert wat matig, heb je nog veel minder ruimte.

Met andere woorden: voor de huidige auto's zijn de parkeervakken inderdaad echt bijzonder klein. Heb al genoeg dashcam opnames met een autodeur tegen m'n zijkant en dan parkeer ik maar zelden in garages.
Aardappel @Cybje12 maart 2023 14:25
Tenzij je allebei tegelijkertijd uitstapt heb je gewoon 40-50 cm per zijde over om uit te stappen
supersnathan94
@Cybje12 maart 2023 12:53
Ik vind het vrij kansloos hoe Nederlandse parkeervakken tegenwoordig ingericht zijn.

Ik parkeer eigenlijk altijd achteruit in omdat dit gewoon makkelijker is, maar kijk dan wel even naar hoe mijn buurman staat. Het voordeel van iemand rechts die vooruit ingeparkeerd staat, is dat ik dan iets dichter bij hem kan staan zodat ik links meer ruimte heb. Als die persoon dan ook vooruit staat is dat het mooiste.

Idealiter heb je auto’s dus om en om geparkeerd staan.

Helaas hebben parkeergarages vaak plekken waar je net een fiat 500 kwijt kan. In België en Frankrijk helemaal een drama.
DropjesLover @supersnathan9412 maart 2023 15:32
Dat is bewust passief ontmoedigingsbeleid. Maken we het maar irritant genoeg, dan gaat iemand vanzelf ergens anders parkeren. En met de gemeente die eist dat er max 1 parkeerplaats per 2 huizen is, en/of dat het stratenplan zo krap is dat het of 4 normale of 5 krappe parkeerplaatsen wordt, dan wordt het vanzelf kleinere parkeervlakken.

Het zijn de gemeenten die dat soort grapjes afdwingen, om te voldoen aan (verwachte/geschatte) uitstoot eisen en sowieso minder minder minder auto's willen.
WokBoy @supersnathan9413 maart 2023 12:08
> Ik vind het vrij kansloos hoe Nederlandse parkeervakken tegenwoordig ingericht zijn.
Ik heb niet de indruk dat de parkeervakken nu kleiner zijn geworden, maar de auto's significant veel groter.
Donstil @cariolive2312 maart 2023 12:05
Volgens mij weegt de auto een 3000kg, dat zou je met een B-rijbewijs (max 3500kg) mogen rijden.

Grootste (in vierkante meters) probleem lijkt mij nog het parkeren in Nederland... Ik verbaas me keer op keer weer hoe klein men in Nederland de parkeerplaatsen kan maken.
Daarom heb je een witte lijn op een parkeervak. Zet je de F150 daar op sta je precies goed :+
Euronitwit @Donstil12 maart 2023 12:29
Nee, je mag niet op de lijn staan.
Donstil @Euronitwit12 maart 2023 12:32
Haha, iemand heeft de smiley gemist zie ik.
Blokker_1999
@Euronitwit12 maart 2023 12:37
Iedereen zou op de lijn moeten staan. Zou zoveel problemen voorkomen.
D-Three @Blokker_199912 maart 2023 13:28
Hoe zou dat problemen voorkomen? Want je staat nog steeds even ver van elkaar :+
Aldy @Euronitwit12 maart 2023 14:08
Daarom staan er zoveel mensen over de lijn. :)
overhyped @cariolive2312 maart 2023 15:37
Als je een pick up koopt als ‘male enhancement tool’ koop je wel een ram van, dus deze zal gekocht worden door mensen die ‘m nodig hebben, en dan wil je meer meenemen dan 500kg :)

Ik heb wel wat importeurs gezien die ‘m voeren, maar dan stuk voor stuk geïmporteerd. Als ik de 20 miljoen win lijkt ‘t me leuk, kan de trailer ook elektrisch mee :) dat C rijbewijs kan er dan ook wel af.
Caviatjuh @cariolive2312 maart 2023 18:54
Een parkeervak in Nederland is 5x2m volgens de normen. Bedenk je eens wat een belachelijke hoeveelheid ruimte het zou kosten als we die allemaal groter gaan maken omdat mensen zo nodig een grote auto willen hebben. De auto neemt al ontzettend veel van onze publieke ruimte in beslag in vergelijking met alle andere vormen van vervoer. Dat is dus ruimte die we niet voor iets nuttigs kunnen gebruiken zoals groen, fietspaden, speelplekken, huizen, etc. Als mensen zo nodig een grote auto moeten kopen dan lossen ze dat maar lekker op op hun eigen priveparkeerplekken.
Aldy @cariolive2312 maart 2023 14:11
Klein land, kleine parkeerplaatsen.
Franky Boy @cariolive2313 maart 2023 08:58
De parkeerplaatsen in Nederland worden meestal nog aangelegd met de maten uit de jaren 70. Door oa alle veiligheidseisen zijn auto's echter behoorlijk gegroeid. En ja het staat leuk dat je 100 parkeerplekken hebt ipv bv. 70, al past het allemaal net niet. Ook kost het meer geld om hetzelfde aantal plekken aan te leggen, grond is duur in Nederland.
0vestel0 @cariolive2313 maart 2023 09:28
3000kg ledig gewicht betekend dat je voor een werkpaard maar 500 kg mag laden inclusief inzittenden. Dat gaat niet werken. Een kennis had een camper van ook 3000kg. Hij heeft deze naar C1 laten keuren omdat hij anders bij het minst geringste over de toegestane 3500kg komt. En je wordt in heel europa gewogen op de snelweg en daar zitten hele pittige boetes bij als je over het maximale toegestane gewicht gaat.
Drharlin @cariolive2313 maart 2023 12:07
De auto kan gewoon op een B kenteken inderdaad, soms is het fiscaal gezien handiger om hem op C1 kenteken te zetten. De F250 en F350 passen ook 'gewoon' op B.

Parkeren is ook niet zo'n probleem, een grote bestelbus is net zo'n probleem. Ik heb zelf de niet elektrische variant. Lukt altijd wel om hem ergens te parkeren, net al mijn vorige auto's hoef ik niet vooraan te staan.
911GT2 @cariolive2313 maart 2023 13:07
Het gaat niet om wat hij weegt, maar wat hij maximaal (beladen) mag wegen, ik neem aan dat dat wel boven de 3500kg zit.
frankhan @cariolive2313 maart 2023 17:16
Gewicht volgens de wet
Met het gewicht wordt hier de toegestane maximummassa bedoeld. Dit is het lege gewicht + het maximale laadvermogen.
Dan lijkt het mij niet echt mogelijk om dit in NL te rijden. 500KG heb je zo bij elkaar.
TheVivaldi @Verwijderd12 maart 2023 11:57
C1 is niet nodig. En dan nog: al zóu je C1 nodig hebben, waarom zou-ie dan niet verkocht kunnen worden? Heb je wel eens gezien hoeveel vrachtwagenchauffeurs Nederland heeft? En er zullen vast ook mensen zijn die een pick-up zó geweldig vinden dat ze het er wel voor over hebben om C1 te halen, ook al gaan ze niet op de vrachtwagen rijden.

Maar goed, hij weegt 3000 KG, dus B volstaat.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:04]

Verwijderd @TheVivaldi12 maart 2023 12:36
Maar goed, hij weegt 3000 KG, dus B volstaat.
Het gaat om de toegestane maximummassa, niet om het ledig gewicht, dat bepaalt of je een C1 rijbewijs nodig hebt.
supersnathan94
@Verwijderd12 maart 2023 12:58
Ja dus? Die passen ze zo aan bij registratie hoor. Vond het RDW helemaal prima als de wagen normaal onder de 3500 zit.

Want dan zetten ze gewoon het max trekgewicht op een lagere hoeveelheid.

Krijg je dus de situatie dat je met een f-150 net een vouwwagen mee kunt sleuren à 500kg die je eigenlijk ook gewoon in het laadbed had kunnen leggen.
phex @supersnathan9412 maart 2023 13:38
offtopic:
Heerlijk, zo'n instantie.

Je vraagt je af wat de waarde van een registratie nog is, als je afspreekt niet het maximale trekgewicht gaat gebruiken, door online een formulier in te vullen.

Aangezien dit soort wagens vaak gebruikt worden om aanhangers te trekken werkt dit fraude erg makkelijk in de hand. Je kan niet direct aan het kenteken zien dat hij geen (zware);kar meer mag trekken.
supersnathan94
@phex12 maart 2023 16:47
Je kan niet direct aan het kenteken zien dat hij geen (zware);kar meer mag trekken
Zeker wel. Dat kun je gewoon in de database van het RDW zien.

Ook via een app als die van Finnik kun je in drie minuten alle geregistreerde zaken van de auto zien. Inclusief kilometerstanden, onderhouds- en eigenaar historie.
timberleek @phex12 maart 2023 18:40
Die waarde is niet meer of minder. En op dat gewicht heb je bij aanschaf ook amper tot geen invloed. Terwijl een fabrikant altijd de maximale waarde zal proberen te halen.

Onze aanhanger is ook teruggekeurd. De wet kijkt domweg naar het maximum toegestane gewicht om te bepalen of ik er mee mag rijden. Of hij nou leeg is of niet.

Onze belastingen zijn meestal minder dan 500kg (plus nog iets van 4-500kg voor de aanhanger zelf) maar de aanhanger mocht ruim 2 ton wegen en daardoor niet achter een deel van onze auto's terwijl we het gewicht helemaal niet gebruiken.
overhyped @phex12 maart 2023 15:40
Dat kan je wel, bij een rdw check staat het geregistreerd, de politie ziet ‘t dus direct.

Trekker + aanhanger mag trouwens wel meer dan 3500 zijn, alleen heb je dan wel BE nodig.
phex @overhyped12 maart 2023 15:46
Ja dat is dus niet direct :)
overhyped @phex12 maart 2023 15:50
Maar de politie ziet ‘t direct bij een check, en dat zal ook degene zijn die überhaupt kijkt naar verkeerde belading.
Verwijderd @overhyped12 maart 2023 16:30
Maar als je zonder belading rijdt dan kom je er dus mee weg, hoe onrealistische het ook mag zijn dan een pickup van 3499kg maar een pak suiker mag vervoeren...
supersnathan94
@Verwijderd12 maart 2023 16:50
Als je zonder belading rijd maakt het ook niet uit, want dan houd je je gewoon an de regels.

Als ik een trekhaak onder mijn auto laat monteren veranderd het maximale trekgewicht op het kentekenbewijs niet. Dat is nu 0 want geen trekhaak. Daar moet dus actief een wijziging voor worden gemaakt en dan krijg ik ook een nieuw bewijs met daarbij een trekgewicht wat conform de fabrikant klopt met als het af fabriek gemonteerd zou zijn of minder als dat constructie technisch anders niet kan (dus dan wordt het een verkapte fietsendrager van max 75kg).
overhyped @Verwijderd12 maart 2023 16:48
klopt. en zonder belading mag 't ook gewoon :) Ik denk dat de gemiddelde verkeersagent een best goed beeld heeft van wat er zoals rond rijd in NL, en bij een f150 lightning met een volle achterbak, op een B kenteken wel even achter z'n oor krabt.
MrMonkE @phex13 maart 2023 10:51
Wel als je het juiste rijbewijs hebt Of dan ook niet?
Verwijderd @supersnathan9412 maart 2023 15:34
Want dan zetten ze gewoon het max trekgewicht op een lagere hoeveelheid.
Wacht even...

Gaat het RDW dan niet uit van de specificaties van de fabrikant?
wildhagen @Verwijderd12 maart 2023 15:43
[...]

Wacht even...

Gaat het RDW dan niet uit van de specificaties van de fabrikant?
Ja, maar als je wilt kun je dus een aanvraag indienen om dat maximaal toegestane trekgewicht aan te passen. Zolang het gewenste maximaal toegestane massa onder de technische maximale massa blijft hoef je alleen een formulier in te vullen, € 64.95 te betalen, en het wordt voor je geregeld, binnen 5 werkdagen.

Als de gewenste maximaal toegestane massa wél boven de technische maximale massa uit komt, kan het ook nog altijd, alleen moet je dan wel het voertuig opnieuw door de RDW laten keuren.

Staat allemaal uitgelegd op https://www.rdw.nl/partic...cht-van-uw-auto-aanpassen

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 16:04]

Franky Boy @Verwijderd13 maart 2023 09:00
Gebeurd ook met tandemassers, terugkeuren. Dan heb je wel een grote stabiele aanhanger, alleen mag er bijna niets op aan gewicht.
Frame164 @TheVivaldi12 maart 2023 14:09
Maar voor zo'n hele specifieke groep ga je niet een extra modellenreeks toevoegen. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Je hele pre- en aftersalesteam moet getraind worden, je moet er ruimte voor beschikbaar maken on de showroom, extra onderdelen op voorraad hebben, brochures vertalen etc etc. Dat doe je alleen maar als je er genoeg van kunt verkopen. En in een tijd waarin zelfs het Europese portfolio wordt uitgedund ga je dat niet snel doen. Uiteindelijk verkoopt iedereen het liefst heel veel van 1 product. Dat is het makkelijkst.
pagani @Verwijderd12 maart 2023 12:19
Je kan hem nu nét rijden met je B, maar de regels voor B worden binnenkort verruimd van max 3500kg naar max 4250kg. Dan zul je véél meer EV 150s, Hummers e.d. gaan zien.
bouwfraude @pagani12 maart 2023 13:06
Dat zal wel loslopen, ze zijn hier niet heel erg praktisch qua formaat. Maar een RAM 1500 schijnt zakelijk minder duur te zijn dan een VW bus.
In America is een Ford F150 een kleinere truck ze hebben ook een F250 en F350.
Xfade @pagani12 maart 2023 13:09
In Nederland zul je niet véél meer van zulk formaat gaan zijn lijkt me.
Marcel Br @pagani13 maart 2023 11:19
Er schijn een lobby voor 4250 te zijn, niets gezien dat het ook echt ingevoerd wordt.
Cybje @Verwijderd12 maart 2023 11:53
Hij wordt wel in Nederland verkocht door een aantal bedrijven, maar niet officieel vanuit Ford. Deze dealer lijkt 'm bijv. te kunnen leveren: https://broekhuis.nl/ford/f-150-lightning
Verwijderd @Cybje12 maart 2023 11:56
Als Ford het niet via de officiële kanalen levert, is dit dan niet simpelweg importeren vanuit de dealer? @wildhagen
TheVivaldi @Verwijderd12 maart 2023 12:04
Er staat in Cybje's reactie niet dat Ford hem niet levert, alleen dat Ford hem zélf niet verkoopt.

Vergelijk: er zijn telefoonfabrikanten die geen losse verkoop in de VS doen, maar wel telefoons verkopen via bijv. Verizon. En ook qua auto's kwam het in Nederland al eens voor: Lada bijv. had geen officiële dealers, in elk geval niet in de afgelopen 20 jaar, maar ze verkochten hun auto's wel via andere dealers. Dus zo gek is het niet.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:04]

Verwijderd @TheVivaldi12 maart 2023 12:32
Eens, de dealer zal dan waarschijnlijk importeren voor je maar onder de streep is zo'n auto inderdaad via reguliere kanalen en voorwaarden te koop.
Groningerkoek @Verwijderd12 maart 2023 13:09
Je kunt op het kenteken het maximaal laadvermogen aanpassen als je dat limiteert op 3.500 kg dan mag je hem met B rijden, en als je B+ hebt dan mag je met een aanhanger erachter in total 4.250 kg wegen.

C1 is echt nergens voor nodig.
prld @Verwijderd12 maart 2023 16:26
In onderstaande filmpje van “de ondernemer” heeft iemand deze geïmporteerd en op kenteken gekregen. Wel leuk filmpje!
https://youtu.be/X9FRAlmIPQo
Navi @Verwijderd12 maart 2023 11:50
Nee die wordt hier niet verkocht, overigens onzin dat je een C1 voor nodig zou hebben, je kunt deze pickups gewoon met je B rijbewijs rijden, het zou wel kunnen dat je het laadvermogen op kenteken iets lager moet zetten dan hij daadwerkelijk aan kan.

Ding weegt zo’n 3 ton, kun je nog 500kg laden.

Das overigens de long range met grote accu, de standard range weegt minder.

Vind het overigens nog vrij zwaar.

[Reactie gewijzigd door Navi op 22 juli 2024 16:04]

TheVivaldi @Navi12 maart 2023 12:20
Nee die wordt hier niet verkocht,
Hoezo niet? Broekhuis is een bekende dealer en verkoopt hem:
https://broekhuis.nl/ford/f-150-lightning

Ongeacht of dat nu import is of niet, maar jij hebt het over *verkoop*, niet over welk soort verkoop.
supersnathan94
@TheVivaldi12 maart 2023 12:49
Buiten dat om, vrijwel alle auto’s worden per definitie geïmporteerd. We hebben immers geen Nederlandse fabrikanten.

Iedere Tesla is bijvoorbeeld ook import.

Dus ja je kunt hem in Nederland gewoon prima bestellen. Levertijden zijn een ander verhaal, maar dat is met iedere auto tegenwoordig nog steeds meh.
Blokker_1999
@supersnathan9412 maart 2023 13:06
Met import bedoelen we hier alleen dat deze wagen niet gemaakt is voor de Europese markt, en dus ook door de fabrikant nooit de nodige goedkeuringen zijn bekomen om deze op Europese wegen te zetten. Op kleine schaal kan je die wagens wel importeren in Europa en de nodige administratie doen alsook mogelijks enkele aanpassingen om deze op de weg te mogen brengen, maar dat bedoelen we dus met import. En zolang de eigenaars er zich maar bewust van zijn, is dat ook geen enkel probleem.
Drharlin @Blokker_199913 maart 2023 12:35
De aanpassingen zijn het probleem niet, zoals bijv een mistachterlicht wat ze in de VS niet kennen. Of de trekhaak stekker die in Amerika naders is dan in de EU.
Een groter probleem is dat sommige import bedrijven bij een terugroepactie vrolijk naar naar Ford NL wijzen voor garantie/recalls en die gaat Ford NL niet geven aan voertuigen die niet via hun kanaal zijn geleverd. Bij Ford USA kun je ook niet aankloppen :) Je bent overgeleverd aan de bereidwilligheid van degene die de auto heeft geimporteerd in onderhoud heeft.
Umbrah @supersnathan9412 maart 2023 15:27
Een Tesla is welliswaar import, maar wordt voor de Europese markt gebouwd. Dat wil zeggen: 3-fase AC lader met 16A/fase en Type2 standaard, ipv het Noord-Amerikaanse 48A/208V (of 230V afhankelijk van een 120 of 180 graden fase huis), waar ze omdat ze geen 3L 1N "doen" per definitie ook Type1 gebruiken. Zeker met zo'n energieslurper (of hij nou elektrisch is of niet, slurpen doet hij) is met meer dan 1x16A laden thuis (op bestemmingen ga je dit doorgaans niet kunnen laden want je past niet in het parkeervak) is dat wel gewenst.

Om heel eerlijk te zijn zijn "truck"-chassis gebaseerde voertuigen op een niche doelgroep met use-case (zoals bouwvakkers/landwerkers die waarde er uit halen maar daar zal double cab geen factor bij zijn) eigenlijk per definitie... 'apart'. Alles groter dan een crossover in Europa zal per definitie niet de benoeming "personenauto" moeten hebben als je het mij vraagt, want crash-compatibiliteit alleen al is een factor. In Noord Amerika heeft deze formfactor zeker in de VS een belasting uitzondering (als in: ze hoeven aan minder eisen te voldoen dan auto's, en dus zit er meer marge op voor de fabrikanten), waardoor ze populair zijn... niet omdat er zo veel meer mensen zijn die zulke vracht moeten vervoeren. In EV vorm spreken ze zichzelf al helemaal tegen, want tenzij je een groot rijbewijs hebt, heeft de extra laadruimte uberhaupt geen nut: je mag max 500kg vervoeren als je een rijbewijs + ledig gewicht voertuig naast elkaar legt. Een F150 of soortgelijke voertuigen zou in Europa als onzinnig bestempeld moeten worden.
onetime @Umbrah13 maart 2023 08:48
Meen ergens gelezen te hebben dat er voor "het toekomstige Europese rijbewijs" andere normen gaan gelden voor emissie vrije auto's, dat je met een "B" rijbewijs tot iets van 4000kg mag besturen.
Omdat deze auto's zwaarder zijn.
Drharlin @Umbrah13 maart 2023 13:07
Voor de niche doelgroep heeft de doublecab heeft een enorme toegevoegde waarde. heel simpel, je hoeft geen tweede auto aan te schaffen voor gezinsdingen. Zoals een weekeinde weg, betere helft, kind en de (grote) hond gewoon op de achterbank en nog plek voor oma ook! En fiscaal voordelig op grijs kenteken. Bij de kleinere pickups voor de EU markt, zoals de Ford Ranger, Hilux etc gaat de 5 zitplaatsen vlieger niet op.
Umbrah @Drharlin13 maart 2023 13:15
Het probleem van een doublecab is dat het laadbed van het niveau: "minder dan een aanhangwagen" raakt. Op dat moment ben je met een Volvo V70 of een minivan qua laadruimte én gezinsruimte alweer beter uit. Het enige wat dat soort auto's mist is de offroad functionaliteit, maar op het moment dat "parkeren" of "steden" (of eigenlijk: elk ander verkeer) een factor is, dan is een truck alweer minder praktisch. Punt is dat een grijs kenteken sowieso een ding is: 'bedoeld voor zakelijk' net zoals bijtellingsvrij dat eigenlijk is. Je zou het argument kunnen maken dat een doublecab per definitie het zakelijke aspect dusdanig onaantrekkelijk maakt dat je het grijze kenteken ter discussie kan stellen, en uberhaupt: het "auto" zijn. Immers, in de markt van oorsprong heeft een truck ook niet de classificatie 'auto'. Iets wat een stationwagen, minivan, en bestelbus wél heeft.
Drharlin @Umbrah13 maart 2023 13:36
Het laadbed is op een paar cubic feet gelijk aan die van de Volvo met de banken plat. We gaan dan uit van een F150 zonder opbouw. Maar dan heb je bij de F150 nog de ruimte achter de bestuurder waar je een bergje kwijt kan.
Rij nu een half jaartje zo'n 'truck', hiervoor een was het een Hilux en daarvoor altijd stationautos. Ik woon zelf buitenaf maar zit voor m'n werk vaak in steden van groningen tot middelburg, ervaar geen issues met parkeren rijden.
Groningerkoek @supersnathan9412 maart 2023 13:23
Je vergeet de Nederlandse autofabrikant VDL Nedcar in Born ;)
TheVivaldi @Groningerkoek12 maart 2023 13:58
Alleen maakt VDL geen eigen auto's, dit i.t.t. bussen. ;)
keejoz @TheVivaldi12 maart 2023 14:19
Over VDL Nedcar
VDL Nedcar is een ervaren Nederlandse autofabriek die al 50 jaar auto’s bouwt. Na onze start als DAF bouwden wij auto’s voor Volvo, DaimlerChrysler, Mitsubishi en nu BMW. Drieëntwintig modellen - samen goed voor meer dan vijf miljoen auto’s - zijn inmiddels in Born van de band gerold.

Sinds eind 2012 maken wij deel uit van VDL Groep in Eindhoven en heeft de fabriek zich getransformeerd tot een onafhankelijke autofabrikant. De productiehallen en -lijnen zijn in de periode 2012 - 2014 vernieuwd en omgebouwd. Onze logistieke faciliteiten uitgebreid en gemoderniseerd. In juli 2014 is onze fabriek officieel heropend en is de productie van de MINI Hatch gestart. In 2015 kwam daar de MINI cabrio bij en in 2016 de MINI Countryman, waarvan wij ook de PHEV-variant produceren. Sinds 2017 wordt ook de BMW X1 bij VDL Nedcar gebouwd.
Leuk die Volvo, Daimler Chrysler, Mitsubishi en zelfs BMW bussen. Die Mini Hatch in bus vorm lijkt me ook wel cool!

Wellicht heb je VDL Nedcar en VDL Groep door elkaar gehaald?
TheVivaldi @keejoz12 maart 2023 16:17
Wellicht heb je VDL Nedcar en VDL Groep door elkaar gehaald?
Huh? Ik heb toch niet gezegd dat VDL Nedcar bussen bouwt? Ik zei VDL zonder achtervoegsel, dus in zijn algemeenheid, en dan klopt het gewoon, want VDL Bus & Coach is gewoon onderdeel van VDL.

Sorry hoor, maar dit is gewoon spijkers op laag water zoeken. Mercedes-bussen worden ook niet door de auto-afdeling gebouwd, maar daarom klopt het nog wel als ik het heb over “Mercedes-bussen”. De busafdeling, EvoBus, is immers onderdeel van hetzelfde concern (Daimler AG), net zoals VDL Bus & Coach ook onderdeel is van hetzelfde concern (VDL Groep).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:04]

Groningerkoek @TheVivaldi12 maart 2023 14:26
VDL Nedcar bouwt auto's en is een Nederlands bedrijf, en dat maakt het bij definitie een Nederlandse autofabrikant.
RocketKoen @Navi12 maart 2023 12:04
Zo mocht ik inderdaad ook een 20m3 verhuiswagen rijden met mijn B rijbewijs. Maar dan mocht er officieel maar 450kg in.

Maar zo'n auto heeft in Nederland een groter probleem. Je kan vrijwel nergens parkeren. Hij is 2m43 breed en de norm (NEN 2443) voor een parkeerplaats is 2m40 sinds 2010. Daarvoor was het 2m32.

Ter vergelijking: Een RAV4 SUV is 1m85 breed.
Marcel Br @RocketKoen12 maart 2023 16:10
2.03 breed
ninjazx9r98 @Marcel Br12 maart 2023 20:16
Zonder spiegels, de 2.43 is met spiegels.
HakanX @ninjazx9r9813 maart 2023 00:57
Spiegels klap je toch (automagisch) in met parkeren. Dus zonder spiegels 2,03m breed past dan prima binnen de norm van 2,40m of zelfs oude norm van 2,32m. Zolang je natuurlijk fatsoenlijk kan parkeren. Mijn ervaring is dat de lengte meer voor een probleem zorgt in Nederland waar het bijna overal fileparkeren is, vaak door bestuurders van veel kleinere auto's die ze asociaal neerzetten.
Franky Boy @HakanX13 maart 2023 09:05
Jij klapt je spiegels in voor dat je gaat parkeren?
Als ie 2,43 breed is met spiegels heb je bij wegwerkzaamheden ook een probleem, mag je alleen rechts rijden.
HakanX @Franky Boy13 maart 2023 19:54
Uhm nee? Waarom vraag je dat? Het gaat erom dat je spiegels binnen het vak blijven en niet worden afgereden nádat je geparkeerd hebt. Tijdens het parkeren neem je sowieso veel meer ruimte in. Dat je tijdens wegwerkzaamheden alleen rechts mag rijden lijkt mij ook geen probleem. Die 2 meter smalle banen zijn sowieso niet fijn om te rijden om al zwetend vrachtwagens op een paar cm na in te halen.

Hoe dan ook, ze zijn breder dan gemiddeld ja, maar dat weet je als je voor zo'n auto kiest. Het is niet onmogelijk om mee te rijden ofzo. Ik zou zelf wel alleen eentje kopen als ik een eigen carport heb.
flippy @Verwijderd12 maart 2023 16:34
nee, zulke pickups zullen nooit verkocht worden omdat het vrachtwagens zijn in de EU regelgeving en ze fysiek gewoon niet over een nederlandse/europese parkeerplaats kunnen rijden. zelfs rotondes in wijken zijn al een probleem voor de meest kleine pickups, laat staan de F350 en groter. deze dingen passen gewoon fysiek niet in een parkeervak. laat staan dat de doorsnee koper van zon ding de stuurmanskunst bezit om zon ding in een parkeervak te krijgen zonder de halve wijk mee te nemen....

andere factor is veiligheid. omdat pickups in amerika onder commericele voertuigen wetgeving valt hebben ze zeer weinig te maken met zaken die verplicht zijn voor reguliere autos zoals veiligheidssystemen en regels rondom crashes.

voorbeeld: met een F150 met 50 tegen een betonnen muur stop je dat het voorwiel door de achterruit gaat men je voorhoofd. zo onveilig waren ze vroeger. gelukkig is het nu wel beter maar ze zijn nog mijlenver van moderne europese/japanse voertuigen.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 16:04]

wildhagen @flippy12 maart 2023 16:37
Dit is onjuist. Zowel de F-150 die op brandstof rijdt, als de F-150 Lightning wat een EV is, zijn beiden gewoon toegelaten in Nederland. En worden ook verkocht, Zie deze pagina van een Nederlandse dealer die ze gewoon verkoopt.

Er zijn ook best wel de nodige F-150's op kenteken gezet al, zoals je bij het RDW op kunt vragen.

Tevens zijn het geen vrachtwagens, want je mag ze gewoon met een B-rijbewijs besturen.
flippy @wildhagen12 maart 2023 16:41
vergis de "reguliere" F150 niet met de lighting. zels de normale uitvoering krijg je niet bij de appie over de parkeerplaats. wat weet ik want ze proberen het in mijn dorp constant.

voor de lightning met een netto gewicht van minmaal 3 ton zit je al aan je maximum gewicht als je 3 stevige kerels erin zet dus als bedijf kan je er niks mee tenzij je hem op kenteken zet als vrachtwagen en dan moet er een tachoschijf en begrenzer in en een bedrijf wat zoiets koopt gaat dat echt niet doen.

dat je hem kan kopen op papier maar er zal niemand zijn die het doet. tenminste niet iemand die er wat mee kan. immers kan je nergens heen met dat ding en zooi meenmenen doe je ook niet want paar kratjes bier en je zit al over je max gewicht.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 16:04]

Drharlin @flippy13 maart 2023 13:09
vergis de "reguliere" F150 niet met de lighting. zels de normale uitvoering krijg je niet bij de appie over de parkeerplaats. wat weet ik want ze proberen het in mijn dorp constant.
Totaal geen probleem mee met parkeren bij de appie er is altijd wel een plek waar hij in past.
flippy @Drharlin13 maart 2023 13:11
dan krijg je a: de deur niet open. of b: je vouwt een paar andere autos in elkaar of c: je parkeert als een totale klootzak over 2 a 3 parkeervakken.
Drharlin @flippy13 maart 2023 13:47
dan krijg je a: de deur niet open. of b: je vouwt een paar andere autos in elkaar of c: je parkeert als een totale klootzak over 2 a 3 parkeervakken.
Jammer zo'n reactie, er is in alle stellingen niets van waar en je maakt het onnodig persoonlijk.
Ik (37 jaar schadevrij) Parkeer altijd binnen de lijnen, kies in het beginsel wel een plekje uit waar niemand naast staat. Dat deed ik ook met de vorige, in jou ogen waarschijnlijk 'normale' autos. Dit omdat legio mensen een deur open knallen zonder zich te bekommeren om andermans deuren. Maar meestal staat de 'kont' boven de groenstrook, wielen tegen de varkensrug. Kan er prima uit en ook in als er iemand naast is gaan staan. Een hele enkele keer moet je via de bijrijders er weer in omdat iemand zijn auto er strak naast heeft gezet.
flippy @Drharlin13 maart 2023 13:53
een f150 is meer dan 2.40 breed met spiegels. een doorsnee comericeel parkeervak is 2.40 a 2.50 breed. dus tenzij je structureel via je achterraampje uit de cabine klimt ben je dus omliggende parkeervakken aan het hinderen. nog afgezien dat de kleinste f110 langer is dan een normaal parkeervak dus je steekt altijd uit.

dat je schadevrij rijd zegt niks over je gedrag.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 16:04]

Drharlin @flippy14 maart 2023 06:44
Wederom jammer zo'n feitloze onderbuik reactie;

De F150 is 'net' 2,19 breed, zoek de maten op van andere grote autos verschil is er maar niet extreem. De spiegels kun je meerekenen maar die klappen in bij parkeren. Qua lengte zou je een punt kunnen hebben echter parkeer ik bijna altijd in de vakken langs de randen, tja de kont steekt uit boven groenstroken, boeie ben daarmee ben ik niemand tot last.

Dat was mijn reactie, ik ervaar geen issues met parkeren en ben is altijd wel een plekkie waar die in past. Dat ze in jouw dorp niet netjes kunnen/willen parkeren, tja dat is een kwestie van lomp gedrag. Nu kan ik grapjes maken over dorps en plattelandsmentaliteit maar daar zou ik mezelf ook mee hebben. Woon er namelijk zelf ook tussen en bevalt me meer dan prima.

ps. De achterruit kan conform de regelgeving niet meer open.

[Reactie gewijzigd door Drharlin op 22 juli 2024 16:04]

sjongenelen @Verwijderd12 maart 2023 16:15
Laten we deze beesten aub van de NL weg houden :+
Jantjuh151 12 maart 2023 11:43
"De F-150 Lightning is al ongeveer een jaar in productie en Ford verkoopt de truck al een tijdje."

Is het dan ook niet verstandig om alle huidige Ford F150-Lightnings accu's te vervangen voor de zekerheid?
Cybje @Jantjuh15112 maart 2023 11:50
Verderop in het artikel staat: Volgens SK On is het defect echter zeer zeldzaam en geen 'fundamenteel probleem'.

Even aangenomen dat dat echt het geval is, lijkt het mij zeer onnodig om dan alle accu's te vervangen. Het kan er hooguit slechter op worden dan. Don't fix what isn't broken
TWCRay @Jantjuh15112 maart 2023 12:43
Ford weet precies welke onderdelen in welke voertuigen zitten.

Een leverancier kan melden dat batch xyz een (potentieel) probleem heeft, dan weet Ford welke auto’s ze moeten terugroepen.
Cergorach @Jantjuh15112 maart 2023 19:55
Is het dan ook niet verstandig om alle huidige Ford F150-Lightnings accu's te vervangen voor de zekerheid?
Dat zou compleet onzinnig zijn als het incident alleen betrekking heeft op mogelijk 18 auto's. Ze hebben weken de tijd gehad voor onderzoek en zijn tot deze conclusie gekomen. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat deze conclusie correct is, maar ik verwacht dat deze conclusie heel dicht bij die 100% correctheid in de buurt komt.
merethan @Jantjuh15112 maart 2023 11:47
Betaal jij? En belangrijker: Ga jij de vroegtijdig heengezonden accu's recyclen? Of meer waarschijnlijk: Begraven in je achtertuin?
Harm_H @merethan12 maart 2023 13:30
Ik wil de batterijen wel gratis overnemen.
€5000 aan dure metalen. Meer dan 95% recyclebaar. :9~
Jantjuh151 @Harm_H13 maart 2023 12:18
Ho ho! hij vroeg het eerst aan mij 😉
Franky Boy @merethan13 maart 2023 08:55
Inzetten als stationaire batterij. De stromen zijn dan veel lager dan bij gebruik in een auto. Dus het brandgevaar zal minimaal zijn. Zeker als die accu's volgens de leverancier helemaal geen probleem hebben ;)
wildhagen @Jantjuh15112 maart 2023 11:47
Lijkt me nogal kostbaar en onnodig. Als het probleem volgens de producent kennelijk alleen in die produktierun van die 4 weken zit, lijkt het me nogal voorbarig om in alle ruim 15.600 verkochte electrische F-150's de accu's te gaan vervangen.
niki_lauda @wildhagen12 maart 2023 12:07
Daarnaast worden de accu’s door het BMS gemonitord en afwijkingen in het functioneren van de cellen teruggemeld aan de fabrikant.
MrMonkE @wildhagen13 maart 2023 10:37
Precies. Ik weet dat ze veel moeilijkheden hadden met chips bij Ford.
Misschien een batch 'besmet' met fake hardware.
Zelfs bij mega-corp komt dit soms binnen.
Of gewoon een 'sukkel' die op de lijn stond en iets vergeten heeft of verkeerd gedaan heeft.
ultimasnake 12 maart 2023 12:07
De achttien trucks die teruggeroepen worden, zouden accucellen bevatten van een vier weken durende productieperiode die eind vorig jaar begon.

Doen ze 4 weken over het bouwen van 18 trucks? Ik dacht dat fabrikanten een auto in een ‘dag of 2’ in elkaar rammen (zodra alles compleet is natuurlijk)
wildhagen @ultimasnake12 maart 2023 12:11
Die 4 weken gaan niet over het bouwen van de trucks, maar van de accucellen.

En niet alle geproduceerde actiecellen hoeven al in een accu verwerkt te zijn, of die accu's in gebouwde trucks natuurlijk. Ze kunnen simpelweg ook nog in een magazijn liggen voor toekomstig gebruik.
Viper_Core @wildhagen12 maart 2023 12:30
Het hele autoproducenten programma draait op just-in-time leveringen.

Er wordt wordt een kleine noodvoorraad aangehouden, maar meer niet.

Daarom vind ik die getallen van 18 in batch van 4 weken productieproces ook interessant.

Daar zou ik ook wel meer achtergrondinformatie over willen hebben.
TWCRay @Viper_Core12 maart 2023 12:49
Nee hoor. Je hebt ook bijvoorbeeld consignment stock, waarbij een voorraad in de buurt van de fabriek ligt en van waaruit de fabriek zich kan bedienen, waarbij de voorraad van de leverancier blijft totdat deze afgeroepen wordt door de fabriek.
field33P @TWCRay12 maart 2023 12:51
Was dit niet eerder om boekhoudkundige redenen, waarbij de voorraden soms zelfs in hetzelfde fabrieksgebouw liggen met een (pro forma) huurcontract van de leverancier voor die ruimte?
TWCRay @field33P12 maart 2023 13:02
De redenen kunnen eindeloos zijn, je hebt technisch geen voorraad als OEM maar wel altijd de voorraad tot je beschikking, lange route tot aanlevering vanuit de leverancier etc.
Groningerkoek @TWCRay12 maart 2023 17:20
Wij deden dit met sommige cruciale doch dure onderdelen, maar wel met een aantal andere afnemers tegelijk. Als je iets nodig had dan hoefde het niet eerst uit Japan te komen maar lag het "om de hoek" maar het kost wel geld en het kan theoretisch voorkomen dat je naast grijpt omdat een ander het een paar uur eerder al had afgenomen (maar in elk geval is een ander exemplaar dan al onderweg), wilde je 100% zekerheid dat het op voorraad lag dan betaal je zoveel meer dat je het beter in eigen beheer kan opslaan.
Blokker_1999
@Viper_Core12 maart 2023 12:41
De wagen die in brand gevlogen is stond nog op het parkeerterrein van de fabriek. Men heeft toen onmiddelijk alle uitleveringen stopgezet totdat de oorzaak bekend was. De kans is dus zeer groot dat alle trucks die geproduceerd zijn met mogelijks slechte batterijen dus nog gewoon niet waren uitgeleverd aan klanten, op die 18 stuks na.
Atlantis1995 @Viper_Core12 maart 2023 19:15
Twee voorbeelden.

Let op met de video's: En de consumenten hebben een behoorlijke haar tegen dealers. Die konden een auto bestellen en in de maanden voor levering als ook voor het moment werd er 10.000 USD bovenop gezet door de dealers (1e url 03:00). Dit omdat een dealer dat mag!

Ten tweede is de F-150 20k USD duurder dan de normaler F-150 en die vinden ze te duur. Ook de Amerikanen moeten aan het einde van de dag alle rekening betalen. En dan wordt die onder de streep te duur.

https://www.youtube.com/watch?v=aH1eoQz9g14
https://www.youtube.com/watch?v=sjh-AwCBut0
Franky Boy @Atlantis199513 maart 2023 09:11
Amerikanen financieren de nieuwe auto bijna altijd, de rekening komt dan pas later ;)
20k dollar is best veel, een normale F150 kost daar bijna geen drol.
uiltje @ultimasnake12 maart 2023 15:34
Die batterij cellen zijn over het algemeen een standaard formaat. Er wordt niet eens gezegd dat Ford de enige afnemer is.
wildhagen 12 maart 2023 11:51
Toch is de F-150 Lightning gewoon in Nederland te koop hoor.

Maar hij is primair vooral gericht op de Noord-Amerikaanse markt (VS en Canada dus), daarbuiten zal hij minder te zien zijn, net als de 'gewone' F-150.

Edit: dit was bedoel als reactie op @Verwijderd (Verwijderd in 'Ford roept achttien F-150-trucks terug en hervat maandag productie')

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 16:04]

TheVivaldi @wildhagen12 maart 2023 12:13
Ik zie anders met enige regelmaat pick-ups rijden in Nederland, inclusief de F-150. Een aantal daarvan wonen/werken hier zelfs in de buurt, en nee, ik woon niet bij een bedrijventerrein of zo. Ook de statistieken laten zien dat er steeds meer mensen in rijden.
Andros @TheVivaldi12 maart 2023 12:48
Een jaar of tien, vijftien geleden waren er veel zelfstandigen en bedrijfseigenaren die ineens allemaal een Dodge RAM ding gingen rijden. Import uit de VS door de toen goedkope dollar, gastank erin en grijs kenteken er op. Daar keken er ook veel raar van op maar schijnbaar mag het en sommigen rijden blijkbaar graag zo'n groot ding. En zolang je niet in de binnenstad komt valt het met dat parkeren nog best mee.
hulseman @Andros12 maart 2023 14:03
Die parkeer mythe blijft maar terugkomen. Ik rijd een f150 raptor en die is extra breed. Zelden problemen met parkeren. Zelfs parkeergarages vaak geen probleem mits geen haarspeldbochten.

Mensen moeten gewoon leren autorijden. Zelfs een grote fors transit parkeer je zonder problemen in een gemiddeld parkeervak.
Gronaldo @hulseman12 maart 2023 14:15
Waarom staan dit soort auto’s dan vaak zo beroerd geparkeerd?
field33P @Gronaldo12 maart 2023 14:19
Is dat ook niet deels het gevolg van het soort mensen wat een bepaalde auto trekt?
Verwijderd @Gronaldo12 maart 2023 14:27
Genoeg auto';s die beroerd geparkeerd staan. Voor mijn gevoel vooral VW's, maar dat zal ook wel weer door de aantallen van die dingen komen :)
bouwfraude @hulseman12 maart 2023 14:14
Nou bij de supermarkt staat wel eens een F150 of RAM1500 maar die is toch wat langer dan het parkeervakje.
harley @hulseman12 maart 2023 17:27
2 Jaar met een RAM2500 ( verhoogde versie dat wel) gereden.
Maar parkeren is wel een crime. de parkeergarage's zijn te laag. De parkeervakken zijn te kort, hij stak toch vrij regelmatig een stuk uit.
StefanJanssen @hulseman12 maart 2023 17:44
Toch zie ik altijd dat het die grote Amerikaanse monstertrucks zijn die een meter uitsteken.
mensoc @hulseman12 maart 2023 18:59
Klopt helemaal.
Ik rij en parkeer al heel lang Amerikaanse SUV's, geen probleem.
Ik rij nu zelf in een Lincoln Navigator, mijn vriendin in een GMC Yukon en woon en werk in adam.
Als parkeren een probleem is, is dat voor zo'n dinky toy uit europa vaak ook een probleem.
Oftewel, mensen moeten inderdaad eens leren autorijden en vooral leren parkeren.
Franky Boy @hulseman13 maart 2023 09:14
Als ik mijn Ford Smax al lastig binnen de stippellijnen krijg, lukt fysiek gewoon nauwelijks, dan is dat met een F150 nog lastiger. Veel parkeervakken zijn qua maat blijven hangen in de jaren 70.
En ja gewoon je auto kennen en weten hoe groot ie is scheelt enorm, maar ergens houdt het op.
Ik ken ook genoeg oude parkeergarages waar de F150 qua hoogte niet eens inpast, schat ik in. Ik ken de hoogte niet exact.
S.McDuck @wildhagen12 maart 2023 17:06
Ik ga zelf ook kijken of deze kan aanschaffen. Ondanks dat Nederland niet ingericht is op deze auto heb ik ook niet heel veel keus. Ik heb een gezin van 5 en wil graag dat de kids normaal kunnen zitten. Op dit moment heb ik een Ford Galaxy maar is er niks vergelijkbaars meer op de markt. In EV al helemaal niet. Het is naar mijn weten ook de enigste optie op dit moment om een normale gezinsauto te kopen.

Serieus -1
Wat triest }:O

[Reactie gewijzigd door S.McDuck op 22 juli 2024 16:04]

CyberFly @S.McDuck12 maart 2023 17:57
Trucks hebben een flinke dode hoek aan de voorkant van het voertuig. Zo rij je zonder het te zien over van alles en nog wat heen. Ook je eigen kinderen.

https://www.kidsandcars.org/how-kids-get-hurt/frontovers/
S.McDuck @CyberFly12 maart 2023 19:01
Vrachtwagens ook, caravans zie je ook geen drol wat is je punt?
CyberFly @S.McDuck13 maart 2023 08:59
Het punt is dat trucks zoals de F150 bijzonder onveilig zijn voor iedereen die niet in de truck zit. De neus is zo hoog dat aanrijdingen met personen dodelijker zijn. Ook bestuurders in normale autos delven het onderspit.

Een mini van heeft bovenstaande problemen niet en beschikt over voldoende capaciteit. Waarom zou je bewust voor een onveilige truck kiezen?
Franky Boy @S.McDuck13 maart 2023 09:20
Gewoon een Galaxy of Smax kopen en invoeren. Dat ze hier in NL niet meer geleverd worden, betekend niet dat ze niet meer bestaan. De reden dat ze niet meer bestaan is vaak de absurde prijs (incl. BPM).
natural colour 12 maart 2023 11:46
Maar 18 stuks terug, zó weinig? meestal gaat het om duizenden...
Ik lees ook "zouden accucellen bevatten van een vier weken durende productieperiode die eind vorig jaar begon"
Blokker_1999
@natural colour12 maart 2023 12:39
Omdat de meeste van de wagens die een getroffen batterijpakket hadden nog niet waren uitgeleverd aan klanten.
Roel1966 12 maart 2023 19:15
Buiten dan de kans dat accucellen in brand vliegen schijnt die F150 Lightning ook niet bepaald een succes te zijn zoals Hoovie heeft kunnen ervaren. Als truck is die al niet te gebruiken omdat de accu het dan maar heel kort volhoud. En zelfs bij normaal gebruik schijnt die F150 maar een heel korte accutijd te hebben dus tja dan is het meer een prestige object.
Harm_H 12 maart 2023 12:05
Dat is dus elke verkochte elektrische EV van Ford?
wildhagen @Harm_H12 maart 2023 12:09
Euh, hoe kom je daarbij. Ford heeft alleen al ruim 15.600 electrische F-150 Lightings verkocht, in totaal verkocht Ford in 2022 ruim 61.500 electrische voertuigen. Dat is dus alleen de VS, de rest van de wereld komt daar nog bij.

Dan is 18 verkochte auto's met mogelijk een probleem verwaarloosbaar qua percentage.
Smultie 12 maart 2023 16:27
Wat is er met die toegevoegde foto's van 120 bij 80 pixels 😅
Dark Angel 58 13 maart 2023 10:45
Ik vind wel grappig want ik dacht eerst F-150 Lightning straaljager was, maar nadat ik trucks ook had gelezen en ik dacht opnieuw dat ze vrachtvliegtuigen zijn... vanwege lage getal 18 :') :') :')

Sorry Ford... ik vind naam F-150 Lightning niet geschikt voor automarkt.

"Ik heb F-150 Lightning gekocht"
"wat leuk... Wat is zijn vliegsnelheid?"
"vliegsnelheid??? Het is een auto!!!"
dan raak je in de war... vanwege F-150 naam"

Dat bedoel ik :')
PinusRigida 13 maart 2023 17:35
Misschien ligt het aan mij maar het verbaast me wel dat ze zo'n rijdende inloopdressing elektrificeren. Even de aerodynamica van een dubbelhoge pallet snelbouwstenen daargelaten: het doelpubliek is toch totaal niet geïnteresseerd in 'groene mobiliteit'?!

Ok, ik chargeer, sorry... Tuurlijk wil Ford ook gewoon mee zijn met de e-volutie van hun modellen, uiteindelijk geldt ook voor hen het uitfaseren van ICE motoren. En vermits de F150 blijkbaar hun bestverkochte model is (Yeehaw freedom) kunnen ze het uiteraard niet maken om exact dit model over te slaan... al blijf ik het absurd vinden en vraag ik me idd. ook een beetje af waar die àndere evolutie heen gaat, "bigger, better(?), stronger", vinden we het binnen een paar jaar normaal om met auto's zo groot als gevechtstanks te rijden?!

Tuurlijk weet ik ook dat ontiegelijk grote pick-up trucks een bepaald nut hebben: voor een ontzettend beperkte groep: de zelfstandige daklegger/gevelrenoveerder/tuinman/klusjesman... die sowieso een nogal beperkte keuze hebben tussen een dertien-in-een-dozijn lelijke generische bestelbus, of een stoere (maar ondertussen ook al dertien-in-een-dozijn) VS pick-up truck die -nu nog- 'vrooooaaaaaarrrrr' zegt. Maar eerlijk: over welk percentage gaat het eigenlijk, die het ook daadwerkelijk gebruiken voor de functionaliteit dat het biedt, en niet 1x/jaar ofzo?

Ook: waarom dan geen Hilux? exact hetzelfde praktische nut... maar dan niet zo breed als een vrachtwagen, donders goeie wagen met échte off-road capaciteiten (I tested it), en vooral: miljard x betrouwbaarder. Maar goed, een Toyota schreeuwt niet "échte manskerel hier"

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 16:04]


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