Microsoft wil tweestapsverificatietool Authenticator integreren in Outlook-app

Microsoft wil de Outlook-app op iOS en Android gaan gebruiken als tweestapsverificatiemethode. Hierdoor moet het mogelijk worden om in te loggen op accounts die 2fa vereisen, zonder daarvoor een aparte app te downloaden.

Microsoft noemt de functie op zijn Microsoft 365-roadmap 'Authenticator Lite'. Hoewel Microsoft zelf een losstaande 2fa-app heeft, zegt deze de functionaliteit nu ook in te willen bouwen in diens Outlook-app. Dit zou hiermee de eerste functie van die app zijn die niet betrekking heeft op e-mails. Volgens de techgigant moet de functie in maart al voor het algemene publiek beschikbaar komen.

Microsoft lijkt het hiermee toegankelijker te willen maken voor gebruikers om tweefactorauthenticatie via een app in te schakelen. Microsofts Authenticator-app heeft in de Google Play Store zo'n 50 miljoen downloads, terwijl de Outlook-app 500 miljoen keer gedownload is. Microsoft heeft in het verleden gebruikers al opgeroepen om geen 2fa via sms meer te gebruiken, omdat deze methode minder veilig zou zijn dan authenticatieapps.