Google werkt aan e2e-versleuteling voor Authenticator-2fa-back-upcodes

De 2fa-back-upcodes die Googles Authenticator-app sinds deze week kan aanmaken, worden niet eind-tot-eindversleuteld. Dat bevestigt Google na ontdekking van privacyonderzoekers Mysk. Google zegt wel aan de eind-tot-eindversleuteling te werken.

Data wordt tijdens het versturen en tijdens rust versleuteld opgeslagen, zegt Christiaan Brand, Group Product Manager bij Google. Deze versleuteling is echter niet eind-tot-eind. Google zegt hiervoor te hebben gekozen omdat eind-tot-eindversleuteling als risico heeft dat de gebruiker buitengesloten wordt van zijn of haar data. De huidige implementatie zou daarom een 'juiste balans' zijn tussen veiligheid en gebruiksgemak, zegt Brand.

Het bedrijf is echter wel van plan om deze eind-tot-eindversleuteling uit te brengen, al zegt Brand niet wanneer dit zou zijn. Met het toevoegen van de eind-tot-eindversleuteling zou Google ervoor willen zorgen dat gebruikers 'alle opties tot hun beschikking hebben'. Brand wijst er ook op dat gebruikers de cloudback-upcodes uit kunnen schakelen en daarmee de app offline kunnen gebruiken.

De tweets van Brand zijn een reactie op ontdekkingen van twee privacyonderzoekers die zich hebben verenigd onder de naam Mysk. Deze onderzoekers kwamen op basis van het netwerkverkeer erachter dat de secrets om een 2fa-code aan te kunnen maken, niet met eind-tot-eindversleuteling worden verstuurd. Google of iemand met toegang tot Googles data zou zo de secrets kunnen inzien, stellen de onderzoekers. Het bedrijf bracht de cloudback-upfunctie eerder deze week uit.

(3/4) To make sure we’re offering users a full set of options, we’ve started rolling out optional E2E encryption in some of our products, and we have plans to offer E2EE for Google Authenticator down the line.