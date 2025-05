Samsung boekt recordverlies in chipsector en kleinste totale winst sinds 2009

Samsung heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. De winst van het bedrijf daalde met 95 procent ten opzichte van een jaar eerder en is het laagst sinds 14 jaar. Dat valt voornamelijk aan de chipsector te wijten, die het afgelopen kwartaal een recordverlies leed.

Samsungs Device Solution-divisie, die verantwoordelijk is voor de productie van chips, boekte het afgelopen jaar 4,58 biljoen won verlies, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 3,10 miljard euro. Dat zijn volgens Reuters de grootste verliezen die Samsung ooit heeft geleden in deze sector. In het eerste kwartaal van 2022 werd er in die tak nog omgerekend 5,7 miljard euro winst gemaakt.

Samsung wijt deze daling aan het feit dat consumenten en bedrijven minder uitgeven door de huidige onzekere, economische tijd. Eerder deze maand kondigde de Zuid-Koreaanse fabrikant hierdoor al aan dat het de productie van geheugenchips gaat verlagen 'tot een zinvol niveau'. Samsung verwacht dat de vraag in het tweede kwartaal weer iets zal groeien.

Er werd het afgelopen kwartaal in totaal 10,7 biljoen won aan investeringen gedaan. Dat is de hoogste hoeveelheid die Samsung in een kwartaal heeft geïnvesteerd, aldus Reuters. 9,8 biljoen daarvan was voor de markt van halfgeleiders. Het bedrijf wist een winst van 3,94 biljoen won te behalen in de mobiele sector, hetgeen Samsung aan het succes van de S23-serie dankt. Dat is een kleine groei ten opzichte van een jaar eerder, toen er met deze tak 3,82 biljoen won winst werd geboekt. In totaal wist Samsung het afgelopen kwartaal 638 miljard won, of 431 miljoen euro, winst te behalen, en omgerekend 43 miljard euro omzet.