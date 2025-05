Samsung gaat minder geheugenchips maken om prijsdaling te remmen

Samsung Semiconductor zegt de productie van geheugenchips te verlagen 'tot een zinvol niveau' om de voorraden van het bedrijf te verkleinen en de dalende prijzen te remmen. De chiptak van Samsung draaide het afgelopen kwartaal vermoedelijk een verlies, voor het eerst in ruim 10 jaar.

Concurrenten als Micron en SK Hynix hebben het afgelopen jaar al de productie van dram- en nand-geheugenchips teruggeschroefd omdat er meer aanbod dan vraag was, maar Samsung bleef de productie op peil houden. Samsung zegt volgens Bloomberg nu genoeg voorraad te hebben opgebouwd 'om te kunnen reageren op toekomstige vraagveranderingen', waardoor het bedrijf nu wel de productie terug kan schroeven. Het bedrijf blijft echter investeren in de geheugenmarkt, omdat het verwacht dat de vraag op de langere termijn weer zal stijgen.

De vraag naar geheugenchips is gedaald omdat consumenten en zakelijke klanten minder nieuwe producten kopen, vanwege de huidige economische omstandigheden. Omdat geheugenchipfabrikanten de productie niet snel genoeg verlaagden, daalde de prijs van deze chips. Samsung zegt niet met hoeveel het de productie gaat terugschroeven. Het bedrijf denkt dat de Semiconductor-tak in het eerste kwartaal van 2023 een verlies had van 2,8 miljard euro, meldt Sammobile. De laatste keer dat Samsungs chiptak verlies draaide, was in het eerste kwartaal van 2009. In het voorgaande kwartaal had deze chiptak nog een nettowinst van 202 miljoen euro.

Ondanks het verlies bij de Semiconductor-tak, verwacht Samsung het afgelopen kwartaal nog wel een operationele winst van rond de 417 miljoen euro te hebben behaald. De omzet was naar verwachting rond de 43,8 miljard euro. Een jaar eerder had Samsung nog een operationele winst van 9,8 miljard euro, op een omzet van 54,0 miljard euro. Die winstgevendheid in het afgelopen kwartaal komt door een goed kwartaal bij de smartphonetak, dat een operationele winst van zo'n 2,29 miljard euro had. Samsung komt later deze maand met de definitieve kwartaalcijfers.