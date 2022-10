Micron investeert 100 miljard dollar in nieuwe fabriek in de staat New York

Chipfabrikant Micron maakt bekend dat het een grote chipfabriek gaat bouwen in de Amerikaanse staat New York. Het bedrijf wil 100 miljard dollar investeren in de fabriek, verspreid over de komende twintig jaar.

De nieuwe fabriek komt te staan in Central New York en moet 50.000 banen creëren volgens Micron. De megafabriek moet over een periode van twintig jaar gerealiseerd worden, waarin de eerste bouwfase eind dit decennium afgerond moet zijn. Micron verwacht in 2024 te kunnen starten met de bouw van de fabriek.

Eerder kondigde de chipfabrikant al aan te willen investeren in nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten. Afgelopen maand maakte Micron nog bekend dat het 15 miljard dollar investeert in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Idaho.

De investeringen zijn onderdeel van een door de overheid gesteund plan om meer chips op eigen bodem te produceren. De Amerikaanse regering maakt met een nieuwe wet meer dan 50 miljard dollar vrij voor subsidies aan chipfabrikanten die in de Verenigde Staten investeren in nieuwe fabrieken. Op deze manier wil de VS minder afhankelijk zijn van andere landen als het gaat om chipproductie.