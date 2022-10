Europees Parlement stemt voor verplichte USB-C-aansluiting op kleine elektronica

Het Europees Parlement heeft gestemd voor de verplichting van USB-C-aansluitingen op nieuwe smartphones, tablets, camera's en andere kleine apparaten in de EU. De wet gaat eind 2024 in en gaat op de lange termijn ook gelden voor laptops.

De stemming in het Parlement heeft dinsdag plaatsgevonden. Er waren 602 stemmen voor de wet, 13 tegen de wet en 8 onthoudingen, meldt het Europees Parlement. De nieuwe wet gaat vanaf het najaar van 2024 aanvankelijk gelden voor nieuwe smartphones, tablets en camera's. Vanaf 2026 moeten laptops ook een USB-C-poort hebben. Daarbij geldt het alleen voor apparaten die een laadpoort hebben. Apparaten die alleen draadloos op te laden zijn, hoeven geen USB-C-poort te hebben. Met de stemming in het parlement is de regelgeving definitief geworden.

Eerder dit jaar bereikte de EU-raad en het Europees Parlement een akkoord over de wet. De regels omvatten momenteel 'kleine en middelgrote draagbare elektronische apparaten' die bedraad worden opgeladen, ongeacht de fabrikant. Daaronder vallen bijvoorbeeld smartphones en tablets, waaronder toekomstige iPhones van Apple, die al jaren Apples eigen Lightning-aansluiting gebruiken. De wet geldt ook voor digitale camera's, e-readers, oordoppen, koptelefoons, headsets, toetsenborden en muizen, handheldconsoles, navigatiesystemen en draagbare speakers.

De EU wil er met de nieuwe regels voor zorgen dat gebruikers alle mobiele apparaten kunnen opladen met dezelfde adapter, wat tot minder afval moet leiden. Weggegooide en ongebruikte adapters en laadkabels zorgen voor 11.000 ton elektronisch afval per jaar in de EU, zegt het Parlement. De wet moet het tevens makkelijker maken voor consumenten om hun apparaten op te laden zonder dat ze daarvoor verschillende soorten opladers en kabels moeten gebruiken. Daarnaast moeten consumenten de keuze krijgen of ze een nieuw apparaat met of zonder meegeleverde oplader willen aanschaffen.