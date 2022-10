Fox-IT maakt eigen toolset voor incident response open source beschikbaar

Beveiligingsbedrijf Fox-IT maakt een van zijn belangrijkste tools voor incident response open source beschikbaar. Dissect bestaat uit een reeks tools en parsers die het beveiligingsbedrijf intern gebruikt. Die kan iedereen gaan gebruiken.

Fox-IT maakte intern al langer gebruik van Dissect bij incident response, een van de onderdelen van het bedrijf. De 'digitale brandweer'-afdeling gebruikt daarvoor verschillende tools met verschillende functies, zoals een parser voor schijfanalyse en een andere tool die Windows log-events kan analyseren. Die worden nu gebundeld tot een tool die netwerken in kaart kan brengen bij bijvoorbeeld een ransomwareaanval. Fox-IT zegt dat bestaande opensourcetools of commerciële software vaak niet voldeed aan de eisen, met name waar het gaat om snelheid. Daarom besloot het Dissect te bouwen, waarin bijvoorbeeld parsers zijn opgenomen die Fox-IT zelf bouwt. De tool werkt sneller en kan meer werk automatiseren. Het bedrijf heeft de broncode en documentatie daarvan nu op GitHub gezet.

De tool is met name geschikt voor het snel in kaart brengen van een compleet netwerk. Met name bij onderzoek naar zogenaamde advanced persistent threats, zoals aanvallen van geheime diensten van landen, is het belangrijk dat onderzoekers zichzelf niet laten zien. Daarvoor moeten ze vaak eerst een forensische kopie maken van een heel netwerk. Dat kost vaak veel tijd. "Bij een klein onderzoek van vijf systemen lukt dat nog wel. Maar bij grote netwerken duurt dat veel te lang om efficiënt onderzoek te doen", zegt Erik Schamper, analist bij het bedrijf tegen Tweakers. Dissect is bedoeld om in 'enkele uren' analyses te kunnen maken van zo'n netwerk. Dat is vooral interessant bij geavanceerde aanvallen, bijvoorbeeld van statelijke actoren.

Dissect bestaat uit een reeks aan parsers die Fox-IT voor eerdere specifieke onderzoeken heeft gebouwd. Die zijn opgedeeld in categorieën; ze zijn voor containers, bestandssystemen, besturingssystemen en volumes. Daarnaast kunnen er plug-ins worden geïnstalleerd om bijvoorbeeld browsergeschiedenis te onderzoeken. Fox-IT maakt de tool voornamelijk beschikbaar voor andere securitybedrijven en -experts. Het bedrijf hoopt dat andere experts gaan bijdragen aan de tool.