Fox-IT-oprichter Ronald Prins begint nieuw securitybedrijf

Ronald Prins, de oprichter van het bekende securitybedrijf Fox-IT en voormalig lid van de toezichtcommissie voor de inlichtingendiensten, begint een eigen beveiligingsbedrijf. In het bedrijf gaan ook tien oud-Fox-IT-medewerkers aan de slag.

Prins' nieuwe bedrijf Hunt & Hackett gaat zich vooral richten op bedreigingen van 'statelijke actoren', vertelt Prins aan RTL Nieuws. Het bedrijf verdedigt naar eigen zeggen anderen tegen aanvallen van landen zoals Rusland, China en Iran. "Ik wil vooral bezig zijn met serieuze spionage en heftige ransomware", zegt Prins. Volgens de oprichter zijn klanten vooral bedrijven die risico lopen om hun data kwijt te raken, zoals de maritieme sector of bedrijven die aan veel onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën doen.

Zulke bedrijven lopen volgens Prins niet alleen kans om bespioneerd te worden, maar ook om het slachtoffer te worden van gerichte ransomwareaanvallen. Prins zegt tegen RTL dat er inmiddels een kentering bij bedrijven plaatsvindt. Ze zouden zich bewuster zijn dat ze moeten investeren tegen dergelijke aanvallen. "Ze hebben een gevoel van: dit kan niet langer", zegt hij. Er zijn volgens Prins veel Nederlandse bedrijven die het losgeld voor ransomware betalen, maar dat niet publiek vertellen.

Bij het nieuwe bedrijf van Prins gaan tien oud-medewerkers van Fox-IT aan de slag. Een daarvan werkt nu nog bij dat bedrijf. Prins wil daarnaast samenwerken met universiteiten. Als voorbeeld noemt hij algoritmes die studenten uitvinden, die ze kunnen uittesten op datasets van Hunt & Hackett.

Ronald Prins is een bekende naam in de Nederlandse en internationale beveiligingswereld. Hij richtte in 1999 Fox-IT op, dat snel uitgroeide tot het grootste en een van de bekendste beveiligingsbedrijven van Nederland. Fox-IT beveiligt onder andere systemen van de Rijksoverheid. In 2015 werd het bedrijf verkocht aan een Brits concern.

In 2017 ging Prins aan de slag bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. De TIB houdt toezicht op de naleving van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de AIVD en MIVD. In juni kondigde hij daar zijn vertrek aan. "Ik kan mijn kracht beter inzetten om Nederland via een bedrijf veiliger te maken dan dat ik dan via de overheidszijde kon", zegt hij tegen RTL.