Sony toont 60fps-modus van Spider-Man Remastered voor PlayStation 5

Sony heeft meer details bekendgemaakt over de remaster van Marvel's Spider-Man die voor de PlayStation 5 verschijnt. Ook toont de uitgever beelden van de Performance Mode, waarin het spel op 60fps draait. Spider-Man lijkt in de remaster meer op acteur Tom Holland.

Sony toont een korte gameplayvideo op zijn PlayStation-blog, waarin de Performance Mode van Spider-Man Remastered te zien is. In deze modus draait de game op 60fps. Het is nog niet bekend wat de exacte resolutie is en wat het verschil is met de modus die op de beste beeldkwaliteit is gericht.

Ontwikkelaar Insomniac maakte eerder al bekend dat Spider-Man: Miles Morales ook een optionele 60fps-modus krijgt. Tot nu toe getoonde beelden van die game zijn gemaakt in de 30fps-modus, waarbij de nadruk ligt op de beste beeldkwaliteit.

Volgens Sony heeft Spider-Man Remastered op de PlayStation 5 vrijwel geen laadtijden. Ook wordt er 3d-audio toegevoegd, wat zal werken met headsets die daar compatibel mee zijn. Verder wordt het spel aangepast zodat er gebruik wordt gemaakt van de haptische feedback en adaptive triggers van de DualSense-controller. De remaster bevat ook de fotomodus die voor Miles Morales is ontwikkeld, daarin kunnen spelers lichtbronnen in de omgeving plaatsen en de out-fit van Spider-Man aanpassen tijdens het maken van de foto.

Personages zijn volgens Sony veel gedetailleerder in de PlayStation 5-versie. Dat zou te zien moeten zijn in de weergave van de huid, ogen, tanden, en individueel gerenderde haren. Peter Parker krijgt een compleet nieuw gezicht in de PS5-versie: dat van acteur Ben Jordan. Bij de PS4-versie van de game is het gezicht van John Bubniak gebruikt. Sony stelt dat het nieuwe gezicht beter aansluit bij de captures die gemaakt zijn. Het nieuwe gezicht lijkt ook meer op Tom Holland, de acteur die in recente Spider-Man films de rol van Peter Parker op zich neemt.

Volgens ontwikkelaar Insomniac was het nodig om een nieuw model voor het gezicht te gebruiken om 'next-genprestaties' te tonen. Het gezicht van de nieuwe acteur zou beter aansluiten bij dat van Yuri Lowenthal. Dat is de acteur die de daadwerkelijke motion capture-opnames voor de game heeft verzorgd.

Spider-Man Remastered verschijnt op 19 november, gelijktijdig met de release van de PlayStation 5. De heruitgave is alleen te koop als onderdeel van Spider-Man: Miles Morales. Die nieuwe game kost 60 euro. Bezitters van dat spel kunnen voor 20 euro de remaster erbij kopen. Ook brengt Sony een Ultimate Edition uit van Spider-Man: Miles Morales. Die kost 80 euro en bevat zowel de nieuwe game als de remaster.

Spelers die Spider-Man al voor de PlayStation 4 hebben gekocht, krijgen geen gratis upgrade. Het is wel mogelijk om Miles Morales voor de PS4 aan te schaffen en later gratis te updaten naar de PS5-versie.