Google: Soli-radar uit Pixel 4 komt in de toekomst terug in andere producten

De Soli-radar uit de Pixel 4 komt in de toekomst terug in andere producten. Dat zegt Google-hardwaredirecteur Rick Osterloh. Het is onbekend of de 3d-gezichtsherkenning uit die telefoon ook terug zal keren.

Soli op Pixel 4

Google presenteerde woensdagavond de Pixel 5 zonder Soli-radar en 3d-gezichtsherkenning. In plaats daarvan zit bovenin het scherm een gat voor de frontcamera, terwijl biometrische authenticatie loopt via een vingerafdrukscanner op de achterkant. Osterloh zegt tegen The Verge dat de Soli-radar in de toekomst zal terugkeren op andere producten.

Dat hoeven niet per se telefoons te zijn. Vorige maand was een nieuwe Nest-thermostaat te zien in een FCC-keuring en Droid-Life schreef toen al dat de documentatie laat zien dat er een 60GHz-zender en -ontvanger op zit. Dat is de frequentie die Google gebruikt voor Soli.

De Soli-radar werkt met radiogolven, in het geval van Soli tussen 57 en 64GHz. Google maakt daarbij gebruik van twee modulatiearchitecturen: frequency modulated continuous wave en direct-sequence spread spectrum. De radiosignalen echoën terug van een object of, zoals bij de Pixels de bedoeling is, je hoofd of hand. Het is onbekend of de technologie voor 3d-gezichtsherkenning, vergelijkbaar met Apples Face ID, terug zal keren op andere Google-producten.

Pixel 5

Google heeft verder laten weten dat het standpunt over het uitbrengen van de Pixel 5 in de Benelux niet veranderd is. In antwoord op de vraag waarom de nieuwe Google-telefoons niet in de Benelux uitkomen, verwijst Google-woordvoerder Rachid Finge naar een NRC-interview van enige tijd geleden. Daarin zegt Osterloh. "Met de Pixel-telefoons richten we ons op een paar gebieden, en pas als we volwassen genoeg zijn breiden we uit. We zijn nog erg nieuw op dit gebied van consumentenelektronica, dus moeten we het aantal landen beperken."

Ook is inmiddels duidelijk waarom de Amerikaanse versie met 699 dollar duurder is dan de Europese, die voor 629 euro in de winkels ligt. Een prijs van 699 dollar zou normaalgesproken een prijs betekenen van 699 euro of meer in Europa. De versie voor de VS heeft standaard antennes aan boord voor 5G via mmWave, iets dat Verizon in de VS gebruikt. In Europa gebruiken providers die techniek niet, waardoor de antennes er niet in hoeven te zitten, wat de kostprijs fors verlaagt.