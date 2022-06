Google gaat met update 5G SA-ondersteuning toevoegen aan Pixel 5

Google gaat ondersteuning voor standalone-5G-netwerken toevoegen aan de Pixel 5 en Pixel 4a 5G via een update volgend jaar. Op dit moment ondersteunen de telefoons alleen de non-standalone-versies van 5G-netwerken.

De update komt per provider vanaf volgend jaar, schrijft Android Police. Google heeft de ondersteuning voor standalone-netwerken gemeld bij keuringsinstantie FCC. Bij een standalone-netwerk hoeft een telefoon geen verbinding te krijgen met 4G om een 5G-verbinding met een mast op te zetten, iets dat bij de huidige non-standalone-netwerken nog wel noodzakelijk is. De radiotechnologie is 5G, maar signaling verloopt nog via 4G en de backbone is ook nog gebaseerd op 4G-technologie. Standalone-5G-netwerken zien we pas over een paar jaar.

Pixel 5

De voordelen van standalone-netwerken zijn legio. Een belangrijke factor is ping, een van de grote beloftes van 5G. De ping hangt nu nog deels af van de 4G-signaling en 4G-backbone, en dat zou dus sneller kunnen met een standalone-5G-netwerk. En je hebt nu nog altijd een 4G-verbinding nodig naast je 5G-verbinding.

Alle huidige Nederlandse en Belgische 5G-netwerken zijn non-standalone; bij een verbinding met 5G op de 700MHz-frequentie loopt signaling bijvoorbeeld via 4G op de 800MHz-band. Sommige 5G-telefoons ondersteunen al standalone-netwerken, waaronder modellen van Samsung, OnePlus, Huawei en Oppo. Andere modellen doen dat niet. Tweakers publiceert binnenkort een review van de Google Pixel 5.