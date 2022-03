Google One krijgt abonnementsoptie met 5TB cloudopslag voor 25 euro per maand

Google voegt een abonnementsoptie met 5TB cloudopslag toe aan zijn One-dienst. Het bedrijf vraagt hiervoor 25 euro per maand of 250 euro per jaar. Deze 5TB-optie is gepositioneerd tussen de bestaande 2TB- en 10TB-abonnementen.

Google heeft het 5TB-abonnement zonder officiële aankondiging toegevoegd aan zijn One-aanbod, merkte 9to5Google op. De 5TB-optie is alleen te zien voor bestaande Google One-leden; nieuwe abonnees kunnen maximaal kiezen voor 2TB opslag, en kunnen pas na het afsluiten van een One-abonnement upgraden naar 5TB opslag of meer.

De 5TB-optie volgt Googles beslissing om te stoppen met het aanbieden van onbeperkte opslagruimte voor foto's. Dat ging op 1 juni in. Daardoor moesten Google Drive-gebruikers een One-abonnement afsluiten wanneer ze meer dan 15GB cloudopslag nodig hadden voor hun afbeeldingen. Het bedrijf biedt onder andere abonnementen met 100GB, 200GB en 2TB opslag, respectievelijk voor 2, 3 en 10 euro per maand.

Gebruikers die meer dan 2TB opslag nodig hadden, moesten voorheen echter direct voor een 10TB-abonnement van 50 euro per maand kiezen. Met het 5TB-abonnement introduceert Google een middenweg. Deze optie biedt ook de aanvullende voordelen die het 2TB-abonnement van Google One biedt, zoals Googles vpn-dienst voor Android.