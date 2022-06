Google brengt eigen vpn-dienst uit in Google One-app

Google brengt een eigen vpn-dienst uit. Die is verkrijgbaar met een Google One-abonnement, de betaalde opslagdienst van het bedrijf. Voorlopig is de vpn alleen op Android te gebruiken, en alleen voor Amerikaanse gebruikers.

De dienst heet VPN for Google One. De vpn is alleen beschikbaar voor gebruikers van die betaalde opslagservice en alleen bij een abonnement waarbij minimaal 2TB wordt afgenomen. De vpn is ingebouwd in de Google One-app en kan van daaruit aan en uit worden gezet. Al het verkeer op het toestel, ook van buiten de One-app, wordt dan versleuteld.

Google zegt dat de vpn geen logs bijhoudt, zoals dns-queries, verbindingtimestamps en ip-adressen. Wel wordt geaggregeerde data verzameld die volgens het bedrijf niet te linken is aan individuele gebruikers. Google heeft de libraries van de vpn opensource gemaakt. Ergens in 2021 wil het bedrijf de eind-tot-eindencryptie in een onafhankelijke audit laten testen.

Voorlopig is de dienst alleen beschikbaar op Android. Een iOS- en Windows-versie volgen later, maar het is niet bekend wanneer. Ook kunnen nu alleen Amerikaanse gebruikers er nog gebruik van maken. Dat wordt in de toekomst uitgebreid naar andere landen.