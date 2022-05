Pc-spelers klagen over prijsverhogingen Horizon Zero Dawn als gevolg vpn-gebruik

Spelers geïnteresseerd in Horizon Zero Dawn voor de pc klagen dat in een dozijn landen de prijzen van de game fors verhoogd zijn op Steam. Dat zou het gevolg zijn van spelers uit andere landen die een vpn-verbinding gebruiken om het spel veel goedkoper aan te schaffen.

Onder meer op Reddit, het forum van Steam en Resetera klagen spelers over de situatie. Volgens een speler gaat het in sommige gevallen om aanzienlijke prijsverhogingen waarbij de prijs meerdere keren over de kop gaat. Zo is er een speler die aangeeft dat het spel ten tijde van het openen van de pre-orders van de pc-versie van Horizon Zero Dawn een prijs van 539 peso's had, ongeveer 7 euro. Dat zou inmiddels op een prijsniveau van 2100 liggen, ofwel 26 euro.

Het zou gaan om de prijzen in Steam voor spelers in onder meer de volgende landen: Argentinië, Turkije, Rusland, Zuid-Afrika, Colombia, Brazilië, China, Oekraïne, Het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Daarbij gaat het met name in een aantal minder welvarende landen uit dat rijtje om forse prijsverhogingen van soms meer dan 300 procent. De europrijs zit nog altijd onveranderd op 50 euro en de prijzen in de Epic Games Store zijn naar verluidt niet aangepast, waardoor in sommige gevallen de aanschaf van het spel via de Epic Games Store goedkoper kan uitvallen in vergelijking met een aankoop via Steam.

Allerlei spelers geven aan dat deze prijsverhogingen het gevolg zijn van het gedrag van gamers uit overwegend rijkere landen, of in ieder geval uit andere landen. De prijsverhogingen zouden het gevolg zijn van het inzetten van een vpn-verbinding om op Steam gebruik te kunnen maken van de relatief veel lagere prijzen in sommige andere landen. Deze praktijk is overigens niet in overeenstemming met de regels van Steam.

Als in dit geval Sony of Valve ziet dat Horizon Zero Dawn onrealistisch veel wordt verkocht in een bepaald land met een relatief lage prijs, die samenhangt met de lagere levensstandaard aldaar, kan er een verdenking ontstaan dat dat te maken heeft met spelers uit andere landen die een vpn gebruiken om zodoende stukken minder voor het spel te hoeven betalen. Een dergelijke handelswijze waarbij het prijsniveau van bijvoorbeeld Argentinië wordt misbruikt, komt wel vaker voor, zoals blijkt uit een reactie van een ontwikkelaar inzake een vergelijkbare kwestie die eind vorig jaar speelde bij de game Budget Cuts 2: Mission Insolvency.

Het Nederlandse Guerilla Games en Sony hebben onlangs bekendgemaakt dat Horizon Zero Dawn Complete Edition op 7 augustus op de pc uitkomt. Het spel is al vooruit te bestellen op Steam en in de Epic Games Store. Tot nu toe is de game exclusief op de PlayStation 4 beschikbaar.