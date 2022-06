Voor gamers is het goed nieuws dat er ineens wat van die mooie PlayStation-exclusives naar het pc-platform komen. Een maand geleden was er al de pc-versie van Death Stranding en inmiddels kun je ook zijn 'voorganger' Horizon Zero Dawn op je pc spelen. 'Voorganger'? Uiteraard gaat het om twee flink verschillende games, maar ze zijn gebaseerd op dezelfde technologie. Beide zijn gemaakt met de engine van het Amsterdamse Guerrilla Games, die inmiddels de Decima Engine is gedoopt. De versie die nu voor pc is verschenen, heet de Horizon Zero Dawn Complete Edition, voornamelijk omdat je niet alleen de oorspronkelijke game krijgt, maar ook uitbreiding The Frozen Wilds. Bovendien heeft de game nu New Game+ en een Ultra-Hard mode. Speel je geen consolegames of heb je een Xbox One, dan is dit de kans om Horizon Zero Dawn te spelen. Je betaalt er 50 euro voor, en voor een uitgebreide en mooie game is dat een goede deal.

Aloy

Horizon Zero Dawn is het verhaal van Aloy, een jonge vrouw die behoort tot de Nora-stam, al is haar band met deze stam wat ingewikkeld. Ze is wees en moest buiten de omheining van de nederzetting van de stam opgroeien. Sterker nog, stamleden mochten niet eens met haar praten. Na de eerste paar uur in de game word je echter als volwaardig lid in de stam opgenomen, al is niet iedereen daar even blij mee. Het is de opmaat naar een verhaal waarin de zoektocht naar je eigen verleden, maar ook naar het verleden van de spelwereld, centraal staat.

Horizon Zero Dawn speelt zich ver in de toekomst af, maar als je Aloy ziet opgroeien zou je dat niet zeggen. Ze leert om met speer en boog op konijnen en wilde zwijnen te jagen en gaat gekleed in kleding van ruwe stoffen en leren lappen. Dat is het gevolg van het feit dat een hoogstaande beschaving verloren is gegaan, al zul je nog veel sporen van die beschaving tegenkomen. De belangrijkste daarvan zijn de vele mechanische beesten die in de grote, geheel open spelwereld rondlopen. Het zijn beesten die in veel gevallen wel wat weghebben van bestaande dieren. De Strider is een soort mechanische koe, de Snapmaw is net een krokodil, de Longleg net een struisvogel en de Sawtooth net een grote sabeltandtijger. Daarnaast zijn er echter ook beesten die louter uit de fantasie van de ontwikkelaar zijn ontsproten, zoals de snelle Watchers en de enorme Tallnecks die, zo hoog als een flatgebouw, door een bepaalde zone patrouilleren.