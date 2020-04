'Horizon: Zero Dawn krijgt sequel met co-opmodus en wordt PS5-exclusive'

Er komt een opvolger van Horizon: Zero Dawn, met een co-opmodus. Bronnen vertellen aan VideogamesChronicle dat de plannen voor het origineel worden doorgezet in de sequel. De tweede Horizon-game zou bovendien een PS5-exclusive worden.

Ontwikkelaar Guerilla zou toestemming hebben gekregen van Sony om meer Horizon-games te mogen maken, zeggen bronnen tegen VideogameChronicles. De game zou ook een co-opmodus krijgen. Het is niet duidelijk of dat een losstaande modus wordt of dat die wordt geïntegreerd in het verhaal. Volgens de bronnen van VGC had Guerilla ooit het plan om een lostaande co-opmodus te maken waarvan de gameprogressie zou overgaan naar de uiteindelijke volledige Horizon-game. De bronnen weten niet of dat plan wordt doorgezet.

Al in 2014 waren er plannen om co-op in de originele Horizon-game te integreren, maar uiteindelijk ging dat niet door vanwege tijdsdruk voor de titel. Concept art uit die tijd duidde erop dat spelers het samen tegen de mechanische monsters uit de game konden opnemen.

De ontwikkeling van de game zou volgens de bronnen ook volledig gericht zijn op de PlayStation 5. Aanvankelijk zou de Horizon-sequel ook uit moeten komen voor de PS4, maar de bronnen van VGC zeggen dat 'de ontwikkeling zich volledig richt op Sony's next-gen-console'.

Zowel het Nederlandse Guerilla Games als Sony heeft officieel nog niets bekend gemaakt over een opvolger van de populaire game uit 2017. Dat spel werd meer dan tien miljoen keer verkocht. Er zijn wel aanwijzingen dat er gewerkt wordt aan een vervolg.