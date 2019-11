Vacature bij Guerrilla Games spreekt van werk aan Horizon-franchise

Het Amsterdamse Guerrilla Games heeft een vacature online gezet waarin staat dat het zoekt naar een technical vegetation artist om te werken aan de omgevingen van Horizon. De laatste inhoud voor Horizon Zero Dawn kwam in 2017 uit, dus het gaat hier mogelijk om een vervolg.

Verdere informatie over de game waar deze technical vegetation artist aan zou werken, wordt niet gegeven. Het is onduidelijk waar Guerrilla Games sinds het dlc-pakket Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds aan werkt. De game was exclusief voor de PlayStation 4 en volgend jaar met de feestdagen komt de opvolger van de Japanse console op de markt. Wellicht dat een nieuwe Horizon-game tegelijk met de nieuwe generatie van deze spelcomputer uitkomt en dat er meer van de game onthuld wordt bij aankondigingen voor de PS5.

Eerder dit jaar tweette Darren Randall, principal animator bij Guerrilla, dat hij bij een motion capture-studio in Stockholm was voor zijn werk. De tweet is inmiddels verwijderd, wat er wellicht op duidt dat hij iets te veel had prijsgegeven. Het zou kunnen dat de studio werkt aan een aankondigingstrailer voor het spel. Ook stemactrice Janina Gavankar praatte haar mond voorbij over het bestaan van een script voor HZD2. De vacature is echter het eerste concrete teken vanuit de gamestudio zelf over verder werk aan Horizon Zero Dawn.

Het Amsterdamse Guerrilla Games is vooral bekend van zijn Killzone-spellen, maar kwam in 2017 voor het eerst sinds 2004 met een non-Killzone-titel: Horizon Zero Dawn. Tweakers heeft van de openwereld-action/adventure-rpg destijds een review gepubliceerd.