'Tesla verhoogt laadvermogen Model 3 SR+ naar 170kW met software-update' -update

De Tesla Model 3 Standard Range+ krijgt een verhoogd laadvermogen via een software-update. Het laadvermogen wordt verhoogd naar 170kW. Voorheen kon de auto opladen met een vermogen van maximaal 100 tot 120kW.

Tesla laat aan Tweakers weten dat de update momenteel nog niet in Nederland beschikbaar is. Het is nog onbekend wanneer de distributie van de software-update in de Benelux begint.

In de releasenotes van de update staat: "Je Model 3 kan nu opladen met een verhoogd piekvermogen tot 170kW." Voor het opladen met dit vermogen moet wel gebruik worden gemaakt van het Tesla V3 Supercharger-netwerk. Dit netwerk heeft onder ideale omstandigheden een maximaal vermogen van 250kW, wat bereikt kan worden in combinatie met duurdere modellen, waaronder de Model 3 Dual Motor of het Performance-model van de Model 3. Auto's met een kleinere accu, zoals de Tesla Model 3 SR+, konden voorheen enkel opladen met een lager vermogen, meestal tussen de 100 tot 120kW.

Dergelijke V3-laadpalen zijn nog niet beschikbaar in Nederland en België. Tesla laat aan Tweakers weten dat het hogere piekvermogen 'gerealiseerd wordt met V3'. Volgens het bedrijf begint het uitrollen V3-supercharging in het vierde kwartaal van 2019, maar het is nog niet bekend wanneer we deze laadpalen in Nederland en België mogen verwachten.

Een Reddit-gebruiker, die de update ontdekte, meldt dat de accu voorheen met maximaal 740 kilometer per uur opgeladen kon worden. Dit was met een vermogen van ongeveer 100kW. De Model 3 SR+ heeft overigens een actieradius van 410 kilometer. Na de update zouden gebruikers dus een laadsnelheid van 1247 kilometer per uur kunnen verwachten bij 170kW.

Update, 14:45: Tesla heeft laten weten dat het 'de hogere laadsnelheden met V3[-laadpalen] gaat realiseren'. Het artikel is hierop aangepast.