Tesla noteert sterke groei in aantal geleverde auto's

Tesla heeft 2019 afgesloten met een sterke groei in het aantal geleverde auto's. In totaal werden er 367.500 stuks geleverd, en dat zijn er meer dan in de afgelopen twee jaar samen. Vooral de Model 3 zorgde voor de sterke groei.

De cijfers werden geopenbaard via een persbericht, waarbij Tesla meldt dat er in het afgelopen kwartaal 112.000 auto's zijn geleverd, en er bijna net zoveel zijn geproduceerd. Het overgrote deel van de leveringen bestaat uit de Model 3. Daarmee noteert de autofabrikant een goed slot van 2019, aangezien er in het gehele jaar dus in totaal 367.500 auto's zijn geleverd. Dat betekent een groei van 50 procent ten opzichte van vorig jaar.

Tesla profiteert waarschijnlijk onder meer van de toegenomen populariteit van elektrische auto's. Zo bleek onlangs dat in Nederland de zes populairste modellen elektrisch aangedreven zijn. Daarbij moet overigens worden aangetekend dat voor de jaarwisseling nog een groot aantal elektrische leaseauto's op kenteken zijn gezet vanwege de veranderende financiële regels. Overigens is er nog niets bekend over de financiële cijfers van Tesla in het afgelopen kwartaal, en over heel 2019. Die maakt Tesla later nog bekend.

Inmiddels is Tesla ook begonnen met het verkopen van auto's in China. Inmiddels zijn daar ook de leveringen begonnen; Tesla maakt in zijn fabriek in Shanghai de Model 3, en verwacht hiermee de verkoopaantallen flink te kunnen opkrikken vanwege de grote Chinese markt. Tot nu toe zijn er 1000 auto's geproduceerd en moet het mogelijk zijn om in de fabriek meer dan 3000 auto's per week van de band te laten rollen.