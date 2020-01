Damon Motorcycles gaat BlackBerry QNX gebruiken in elektrische motoren

Damon Motorcycles gaat een elektrische motor òp de markt brengen waarbij gebruikgemaakt wordt van BlackBerry QNX. De software wordt ingezet voor het 360-graden-waarschuwingssysteem, dat de naam CoPilot draagt.

De elektrische motorfiets heeft de naam Hypersport Pro, en wordt tijdens de CES-beurs, die volgende week van start gaat, getoond. Dan worden ook meer details vrijgegeven van het voertuig. Voor nu laat Damon Motorcycles alleen weten dat er gebruikgemaakt wordt van software van BlackBerry.

Het gaat daarbij om QNX, het besturingssysteem dat het Canadese bedrijf voorheen als basis voor zijn BlackBerry 10-smartphones gebruikte, maar tegenwoordig met name dienst doet in auto's en industriële apparaten. Damon Motorcycles zet QNX in voor CoPilot, een veiligheidssysteem dat de situatie rondom de motorfiets in de gaten kan houden.

Met CoPilot moet onder andere gewaarschuwd kunnen worden voor botsingen, onder andere door gebruik te maken van radar en camera's. Geïnteresseerden kunnen dus op de CES kijken hoe dit werkt, maar er wordt geen live-demonstratie gegeven; de functionaliteit wordt getoond op een stationaire motor waarbij de mogelijkheden via vr worden gedemonstreerd. Wanneer de Hypersport Pro moet uitkomen is nog niet bekend.