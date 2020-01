Lenovo kondigt nieuwe ThinkPad-laptops en ThinkCentre-pc aan met privacyschermen

Lenovo heeft in aanloop naar de CES-beurs zijn ThinkPad X1-laptops van een upgrade voorzien. De laptops draaien voortaan op Intels Comet Lake-processors, en zijn optioneel met privacyscherm te krijgen. De fabrikant heeft ook een nieuwe ThinkCentre all-in-one aangekondigd.

Lenovo heeft zowel de ThinkPad X1 Carbon als de duurdere X1 Yoga voorzien van betere specificaties. De laptops krijgen een tiende generatie Comet Lake-i5 of -i7-processor van Intel, en tot aan 16GB aan ram. Beide laptops zijn te upgraden naar een opslagruimte van 2TB. Het belangrijkste verschil met de vorige generatie ThinkPads zit echter in het nieuwe 1080p-display van 500 nits. Die schermen zijn optioneel uit te rusten met Lenovo's eigen ThinkPad PrivacyGuard-technologie. Dat is een ingebouwd privacyscreen dat softwarematig kan worden in- en uitgeschakeld zodat alleen de gebruiker die recht voor de laptop zit op het scherm kan kijken. Het toetsenbord heeft een nieuwe functierij met daarin knoppen om direct VoIP-gespreken te starten en te bedienen, en de laptop moet net als de vorige versie van het model 18,5 uur meegaan op een volle accu. De laptops krijgen allebei ondersteuning voor Wi-Fi 6. De laptops zijn 'later in 2020' verkrijgbaar. De X1 Carbon begint bij 1499 dollar of 1340 euro, de X1 Yoga is honderd dollar duurder.

Naast nieuwe ThinkPads heeft Lenovo ook een all-in-one-pc aangekondigd. De ThinkCentre M90a AIO kan worden geconfigureerd met een tiende generatie Intel i7 Comet Lake met vPro. De computer heeft een 23,8"-display met full-hd-resolutie. Het model is te koop met maximaal 32GB aan werkgeheugen, een 2TB harde schijf en een ssd van een terabyte. Ook op dit model is het mogelijk privacyfeatures op het scherm in te stellen. Zo kan het scherm automatisch een blur krijgen zodra het via de webcam in de gaten krijgt dat er geen gebruiker achter zit. Net als in de nieuwe ThinkPads is het mogelijk op de ThinkCentre een PrivacyGuard-screen te nemen. De computer is 541x492,2x46mm groot en weegt 7,51 kilo. Aan de achterkant zitten zes usb 3.1 type-a-usb-poorten waarvan twee van de tweede generatie, een usb-c-poort, een kaartlezer en een hoofdtelefoonaansluiting. De kabels zijn weg te werken via de voet. De computer is vanaf juni 2020 verkrijgbaar vanaf 1099 dollar, of 985 euro.