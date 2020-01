Lenovo voorziet ThinkBook Plus-laptop van 10,8" E-Ink-scherm op buitenkant

Lenovo heeft op de CES 2020 de ThinkBook Plus geïntroduceerd, een 13,3"-laptop met een E-Ink-scherm als meest opvallende eigenschap. Dit scherm zit op de buitenkant van de laptop en is te gebruiken door het reguliere laptopscherm in te klappen.

De ThinkBook Plus wordt geleverd met de Precision Pen om bijvoorbeeld aantekeningen te maken op het E-Ink-scherm, waarbij synchronisatie via Microsoft OneNote wordt ondersteund. Lenovo heeft aan The Verge laten weten dat bepaalde kleine delen van het E-Ink-scherm in staat zijn om sneller te verversen dan het gehele scherm in een keer. Dat leidde volgens de redacteur van The Verge tot een ervaring waarbij het maken van notities vrij responsief aanvoelde. Er is ook ingebouwde integratie met de Windows Kindle-app, zodat het scherm als e-reader is te gebruiken.

De laptop beschikt over een 1080p ips-paneel met ondersteuning voor Dolby Vision. In de knop om de laptop in te schakelen is een vingerafdrukscanner ingebouwd en verder is de aluminium behuizing voorzien van een usb-c-aansluiting, twee reguliere usb-aansluitingen en een hdmi-uitgang. De ThinkBook Pro is uit te rusten met een Intel i7-cpu van de tiende generatie, komt met Windows 10 en een ssd, waarbij een Optane-ssd van Intel ook een optie is.

De Lenovo ThinkBook Pro komt naar verwachting vanaf maart beschikbaar voor een prijs die begint bij 1199 dollar.