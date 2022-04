Er verschijnen de laatste tijd regelmatig reviews van Lenovo-laptops en dat heeft als reden dat Lenovo een flink aantal van zijn laptops heeft uitgerust met de interessantste processor van dit moment: AMD's Ryzen 4000U. In deze review kijken we naar een inmiddels bekende cpu, de Ryzen 5 4500U, in een zakelijk jasje: die van de ThinkPad E15. De E15 is de opvolger van de E595, die nog voorzien is van een Ryzen 3500U-processor en die we begin 2020 in de Laptop Best Buy Guide hebben besproken. We vergelijken de E15 met de E595 en kijken of dit ook een potentiële Best Buy is.

De ThinkPad E-serie is het goedkoopste model uit de Lenovo's ThinkPad-serie en die laptops staan bekend om hun degelijkheid, de mogelijkheid tot upgraden en hun goede toetsenbord. De goede naam van de ThinkPad-serie is overigens geen garantie, zagen we een paar jaar geleden bij de E580, die de ThinkPad-naam wat ons betreft geen eer aandeed.

Als we deze ThinkPad E15 uit de doos halen, treffen we, zoals we al hoopten, een behoorlijk stevige laptop aan. Het is ook een laptop waarbij de fabrikant duidelijk weinig tijd en energie heeft gestoken in het zo dun mogelijk maken van de schermranden en dat zijn we ook gewend van de ThinkPad E-serie. We weten niet zeker of het door die bredere randen of de aluminium achterkant komt, maar de schermconstructie voelt stevig aan en als je het scherm openklapt, geeft het scharnier de nodige weerstand, waardoor het scherm niet wiebelt nadat je het onder de juiste hoek hebt gezet. In de bovenste schermrand zit de webcam die nu ook gezichtsherkenning heeft, waardoor je snel kunt inloggen in Windows. Je kunt daarvoor overigens ook de eveneens nieuwe vingerafdrukscanner gebruiken, die in de aan-uitknop is weggewerkt.

De achterkant van het scherm is dus van aluminium gemaakt, maar de rest van de laptop is gewoon van abs-plastic. De laptop is behoorlijk stevig, al geeft de behuizing wel mee als je er stevig op drukt. We hebben het idee dat de ThinkPad E-serie enkele jaren geleden steviger aanvoelde, maar dat is niet te controleren.

Wat aansluitingen betreft lijkt de E15 op het eerste gezicht op de E595, maar er zijn ook wel wat verschillen. Aan de linkerkant is de laptop voorzien van USB-C en dat is ook meteen de poort waarmee de accu geladen kan worden door middel van de bijgeleverde lader. Wil je een 4k-scherm met 60Hz aansluiten, dan zal dat, via een dockje, ook via deze aansluiting moeten verlopen, want de HDMI-aansluiting ondersteunt maximaal het 1.4-protocol. Het is jammer dat 4k via HDMI niet ondersteund wordt, want de specificatie gaat al sinds 2013 mee en er worden zelfs al televisies met HDMI 2.1 geleverd. Verder zijn er aan de linkerkant een mini-jackaansluiting en een enkele USB-A-aansluiting op 5Gbit/s aanwezig. Bij de E595 waren er nog twee USB-A-aansluitingen te vinden, maar daarvan is er dus op de E15 een wegbezuinigd.

Aan de rechterkant heeft Lenovo vervolgens ook bezuinigd en is de microSD-kaartlezer verdwenen. Daardoor heeft de E15 helemaal geen kaartlezer meer. De USB-poort aan die kant is van de 2.0-generatie en heeft dus een maximale overdrachtssnelheid van 480Mbit/s. Het zakelijke karakter van de E15 blijkt uit de gigabit-ethernetaansluiting, want die is wel weer aanwezig.

Toetsenbord en touchpad

Kenmerkend voor ThinkPad-laptops is het toetsenbord dat voorzien is van een trackpoint tussen de G-, H- en B-toetsen. Zo ook op de E15 en daarbij heeft Lenovo ervoor gekozen om de laptop ook van een numeriek toetsenblok te voorzien. Voor Excel-gebruikers zijn daarboven de )-en (-toetsen toegevoegd om gemakkelijk formules op te kunnen stellen, samen met een extra backspacetoets. Verder heeft Lenovo sneltoetsen toegevoegd om snel de balk met meldingen in Windows te openen met F9 en een gesprek op te nemen of af te breken met de F10- en F11-toetsen. Of je daar veel aan hebt, is de vraag, want alleen Skype for Business en Teams worden ondersteund.

Het toetsenbord zelf tikt erg prettig doordat de toetsen een kuiltje hebben, dat je vinger naar het midden van de toets geleidt. Er is bovendien veel travel aanwezig en de toetsen geven een duidelijke feedback. De achtergrondverlichting is in twee niveaus in te stellen met behulp van de Fn-toets en de spatiebalk. Kun je niet wennen aan de Fn-toets helemaal linksonder, dan kun je in de Lenovo Vantage-software de functionaliteit van de toetsen omwisselen.

De trackpoint komen we zelden tegen op consumentenlaptops, maar wel af en toe op een zakelijk model zoals de ThinkPad E15. De trackpoint reageert snel en precies op aanrakingen, maar het is moeilijk om er een oordeel over te vellen, omdat we zo weinig trackpoints tegenkomen en als dat het geval is, is het er vaak een van Lenovo.

De touchpad heeft een plastic oppervlak dat net even ruwer is dan de rest van de behuizing en dat geeft het gevoel dat je er met goede precisie mee kunt werken. Uiteraard is het een Precision Touchpad dat een goede integratie met Windows biedt. Een klik op de touchpad geeft een duidelijk en enigszins gedempt klikje, waardoor de laptop niet goedkoop aanvoelt.