Lenovo brengt nieuwe Chromebook en laptop voor scholieren uit

Lenovo heeft een nieuwe Chromebook voor scholieren uitgebracht. Ook komt het bedrijf met een nieuwe ThinkPad Yoga-laptop met Windows, en vernieuwt het bedrijf een aantal bestaande laptops en Chromebooks.

De meest opvallende Chromebook die het bedrijf introduceert is de Lenovo 10e-tablet. Specificaties maakt Lenovo niet bekend. Het bedrijf zegt dat het gaat om een tablet die met een toetsenbord kan worden uitgebreid tot laptop. Dat toetsenbord is waterafstotend, maar heeft geen ip-rating. De 10e onderscheidt zich met name door het feit dat hij een stevige behuizing heeft, met extra stevig Dragontrail Pro-glas. Het apparaat zou draaien op 'een MediaTek-processor', maar welke dat is zegt het bedrijf niet. Het apparaat is vanaf maart verkrijgbaar vanaf 269 dollar, of 242 euro.

Lenovo komt daarnaast met een nieuwe ThinkPad 11e Yoga, een laptop die net als de 10e een stevige behuizing heeft. Het verschil is dat de ThinkPad 11e Yoga gebruik maakt van een Intel-processor en Cornings Gorilla Glass heeft. Zowel de 10e als de 11e werken met een stylus. Lenovo zegt dat de computers in ieder geval de komende acht jaar gegarandeerd beveiligingsupdates krijgen. De 11e Yoga komt voor 699 dollar of 630 euro op de markt vanaf februari.

Lenovo zegt dat het naast de nieuwe apparaten ook een aantal bestaande apparaten vernieuwt. De 100e-, 300e-, en 500e-Chromebooks en de 100e- en 300e-laptops met Windows van de tweede generatie krijgen 'nieuwe processors'. Welke dat precies zijn maakt Lenovo niet bekend. De Chromebooks zijn per direct verkrijgbaar voor respectievelijk 192, 287 en 359 euro. De Windows-laptops gaan 269 en 314 euro kosten.