Het belangrijkste CES-nieuws op een rij

De CES zit er inmiddels weer op, de beursvloer is dicht en onze redacteuren zijn weer naar huis. De afgelopen week is er zóveel aangekondigd, dat het lastig was alles bij te houden. Daarom publiceren we een overzicht met enkele highlights van de Consumer Electronics Show 2020.

Televisies

De oprolbare oled-tv van LG

De afgelopen week hebben fabrikanten een hele reeks aan nieuwe televisies geïntroduceerd. Zo toont LG zijn oledtelevisies voor 2020, waaronder een goedkoper 48"-model, een stel 8k-televisies en, net als vorig jaar, een oprolbaar scherm. Samsung introduceerde op zijn beurt een 8k-televisie met nagenoeg geen schermranden. Verder toonden andere fabrikanten ook nieuwe oledtelevisies, waaronder Sony met een 48"-model en Panasonic met zijn HZ2000 die volgens de fabrikant ook overdag goed en helder beeld moet bieden.

Processors

De NUC 9 Extreme

Tijdens de CES zijn er een hoop nieuwe laptopprocessors aangekondigd voor 2020. Zo komt AMD met zijn Ryzen 4000-serie voor laptops, die zijn gemaakt op een 7nm-procedé en met maximaal acht cores geleverd worden. Ook toont Intel zijn nieuwe Tiger Lake-processors met een geïntegreerde Xe-gpu en start het binnenkort met de levering van Core H-octacores waarvan de krachtigste modellen op meer dan 5GHz kunnen draaien. AMD brengt in februari zijn Threadripper 3990X-cpu met 64 cores en 128 threads uit.

Laptops

De vouwbare ThinkPad X1

Op laptopgebied was er veel te zien in Vegas; Lenovo toonde bijvoorbeeld een Yoga-laptop met ARM-soc van Qualcomm en een ThinkPad met vouwbaar oledscherm. Ook Intel en Dell gingen aan de haal met vouwbare panelen. Verder werden er enkele laptops met nieuwe Ryzen-cpu's getoond, en waren er enkele fabrikanten die laptopschermen met hoge aspectratio's aankondigden.

Videokaarten

De Intel DG1-gpu

Dit jaar werden er tijdens de CES niet zoveel videokaarten getoond. Wel kwam AMD met een RX 5600XT, die gebaseerd is op de duurdere RX 5700-videokaart, maar minder geheugen en lagere kloksnelheden biedt. Ook heeft Intel een prototype van zijn DG1-videokaart getoond; dit was de eerste blik op één van de eerste discrete Intel-gpu's. Verder bevestigt AMD dat er een high-end Navi-gpu op komst is, en toonde EVGA een goedkopere RTX 2060.

Smartphones

De OnePlus Concept One

Motorola bood dit jaar een blik op zijn vouwbare Razr-telefoon, Samsung introduceerde zijn wat verwarrende Galaxy S10- en Note 10 Lite, en OnePlus onthulde zijn visie voor de smartphone van de toekomst. Daarnaast werden er nieuwe ontwikkelingen omtrent 5g-smartphones gedeeld, en demonstreerde HiSense een smartphone met gekleurd E Ink-scherm.

Monitoren

De ROG Swift 360 met 360Hz-paneel

Vorig jaar werden tijdens de CES de enkele schermen met miniledbacklight getoond, en dit jaar zijn dergelijke schermen opnieuw in de schijnwerpers gezet. Onder andere Asus en Dell kwamen met miniledmonitoren, beide met met hoge DisplayHDR-certificeringen. Ook komen fabrikanten met overwegend grote monitoren, en kondigde Asus een scherm met verversingssnelheid van 360Hz aan. AMD nam zijn FreeSync-standaard op de schop en Cooler Master maakte zijn debuut op de monitormarkt.

Computerspul

De Alienware UFO-console

Zoals vaak tijdens de CES waren er de nodige aankondigingen die wat lastiger in een categorie te stoppen zijn. Alienware toonde bijvoorbeeld een Nintendo Switch-achtige Windows 10-handheld. Daarnaast werden de eerste nextgen pci-e 4.0-ssd's getoond met snelheden die de 7GB/s-grens naderden of zelfs overschreden en werden er behuizingen en desktops op basis van Intel NUC 9 Compute Element-kaarten aangekondigd. Dit zijn pci-e-kaarten met processor, chipset, geheugen en i/o. Daarnaast kwamen fabrikanten met nieuwe voedingen, behuizingen en processorkoelers.

Netwerk en smarthome

Philips Hue-lampen van Signify

De CES 2020 stond op netwerkgebied grotendeels in het teken van wifi 6 met de aankondiging van meerdere 802.11ax-routers of meshrouters. Ondertussen zijn de eerste fabrikanten overigens al bezig met een uitbreiding op wifi 6: Broadcom toonde zijn eerste chipsets voor wifi 6e, waarmee draadloos internet op de 6GHz-frequentie in zicht is. Daarnaast toonde bedrijven nieuwe smarthome-apparatuur, waaronder nieuwe slimme verlichting van LIFX en Signify.

Automotive

De Sony Vision S-auto

Tijdens de CES zijn er meerdere ontwikkelingen getoond op het gebied van automotive. Zo toonde Sony een prototype van een elektrische auto, al komt deze Vision S-auto niet daadwerkelijk op de markt. Ook introduceerde Bosch een relatief betaalbare lidar voor zelfrijdende auto's. Qualcomm gaat eveneens aan de gang met autonome voertuigen; het bedrijf werkt aan een platform voor dergelijke auto's. Verder introduceert Aston Martin een nieuwe binnenspiegel waarop drie camerafeeds weergegeven kunnen worden.

Overig

De Nikon D780

Uiteraard was er nog veel meer te zien op de CES in Las Vegas. Zo bleken spiegelreflexcamera's nog springlevend met nieuwe high-end modellen van Nikon en Canon. Ook toonde Panasonic een vr-bril met oledschermen en hdr-ondersteuning, die geen screen-door-effect zou hebben.

