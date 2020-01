Samsung brengt 240Hz-Odyssey-gamingmonitoren van 49 inch uit

Samsung brengt tijdens de CES-beurs zijn eerste monitoren in de Odyssey-reeks uit. Het gaat onder andere om een 'curved' qled-monitor van 49 inch met een verversingssnelheid van 240Hz. Ook komen er twee kleinere displays uit van 27 en 32 inch groot met lagere resoluties.

Het zijn Samsungs eerste monitoren onder de merknaam Odyssey. De meest opvallende monitor is de G9. Die is 49 inch groot en is gebogen. Het apparaat heeft een dqhd-resolutie van 5120x1440 pixels en een verhouding van 32:9. De verversingssnelheid is 240Hz, en de responstijd 1ms. De maximale schermhelderheid is 1000cd/m². De monitor is gebogen in een kromming van 1000R. Samsung brengt daarnaast ook een goedkopere monitor uit met een iets minder goed display. De Odyssey G7 heeft dezelfde kromming en dezelfde verversingssnelheid van 240Hz, maar komt in uitvoeringen van 27 en 32 inch uit. De resolutie van die beeldschermen is met 2560x1440 en een verhouding van 16:9 een stuk lager. Ook de helderheid ligt lager op 600cd/m².

Alle nieuwe monitoren ondersteunen zowel AMD's FreeSync 2 als Nvidia's G-Sync. Prijzen van de monitoren zijn nog niet bekend. Wel zegt Samsung dat de apparaten in het tweede kwartaal van dit jaar uit komen.