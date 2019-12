LG presenteert drie ips-monitoren met hdr en 160Hz-verversingssnelheid

LG presenteert monitoren voor het volgende jaar, die in ieder geval deels op de aankomende CES-beurs te zien zullen zijn. Daaronder bevinden zich onder meer drie UltraGear-gamemonitoren met een DisplayHDR-certificering en een verversingssnelheid van 160Hz.

LG onthult in de UltraGear-reeks van gamemonitoren allereerst de 27GN950, een 27"-ips-monitor met een 4k-resolutie en een 144Hz-verversingssnelheid, die naar 160Hz is te overklokken. Volgens de fabrikant biedt dit scherm hardwarekalibratie. Ook ondersteunt het scherm Adaptive Sync en krijgt de monitor het G-Sync Compatible-certificaat. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de 34GN850 en de 38GN950. Dit zijn grotere ips-schermen met een 160Hz-verversingssnelheid. De 27GN950 en de 38GN950 hebben een certificatie voor DisplayHDR 600, waar de 34GN850 het DisplayHDR 400-label draagt. De drie monitoren hebben volgens LG allemaal een 1ms-reactietijd.

Verder komt de fabrikant met de 38" 38WN95C, een gebogen monitor met een resolutie van 3840 x 1600 pixels, een reactietijd van 1ms en een 144Hz-verversingssnelheid. Dit scherm is volgens LG gevalideerd als Nvidia G-Sync Compatible, ondersteunt Adaptive-Sync en heeft een Thunderbolt 3-aansluiting. De monitor is in staat om 98 procent van de dci-p3-kleurruimte weer te geven. Ook dit exemplaar ondersteunt een hdr-weergave en heeft daartoe een DisplayHDR 600-certificering gekregen, wat betekent dat het scherm een piekhelderheid van 600cd/m² haalt.

LG presenteert ook alvast het UltraFine Ergo-scherm, een 32" 4k-monitor met modelnaam 32UN880. Dit scherm zit via een verstelbare arm gemonteerd aan een poot die aan het bureau is te klemmen. Dit maakt het mogelijk om de monitor horizontaal 280 graden te draaien of 25 graden verticaal te kantelen. Deze 4k-monitor heeft een diagonaal van 31,5", een usb-c-aansluiting, een reactietijd van 5ms, een verversingssnelheid van 60Hz en kan 95 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Alleen AMD's FreeSync wordt ondersteund en de fabrikant maakt melding van hdr10-ondersteuning, al haalt het scherm een helderheid van ongeveer 350 cd/m², wat te laag is voor een DisplayHDR-certificering van VESA.