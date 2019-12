Onderzoekers omzeilen beveiliging sexting-app van Telenet met ai

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben een tool ontwikkeld die met behulp van kunstmatige intelligentie de watermerkbeveiliging van Telenets .comdom-app ongedaan maakt. De onderzoekers maakten de tool in enkele dagen.

De onderzoekers betreuren het dat de veiligheid bij het uitwerken van de .comdom-app onvoldoende aandacht had bij Telenet. De provider bracht eind november zijn .comdom-app uit om het onderling sturen van pikante foto's te beveiligen. De app legt een watermerk met de gegevens van de ontvanger zoals naam en telefoonnummer over de afbeelding en maakt het gezicht van de verzender onherkenbaar. "Deze filter kan zelfs door de ervaren Photoshop-gebruiker niet zomaar verwijderd worden – of toch niet zonder de naaktfoto onherkenbaar te maken", schreef Telenet over zijn app. De app moet voorkomen dat ontvangers de pikante foto's verder verspreiden, omdat deze tot hen te herleiden zijn.

Onderzoekers Martijn Courteaux en Hannes Mareen van het onderzoeksteam IDLab-Media van UGent slaagden er echter in korte tijd in de watermerken geautomatiseerd ongedaan te maken. Volgens de makers kan hun software de originele foto 'bijna perfect reconstrueren', waarmee de gegevens van de ontvanger dus verwijderd zijn. De onderzoekers deden dit door te achterhalen hoe het watermerk precies opgebouwd wordt door de app, en door zelf duizenden foto's van zo'n watermerk te voorzien. Vervolgens trainden ze een neuraal netwerk op die collectie foto's en de originele varianten. Het getrainde algoritme was daarna in staat watermerken te herkennen en een foto op te bouwen zoals het origineel zou zijn.

Volgens de onderzoekers waren de eigenschappen van de watermerken te eenvoudig en was er bij de ontwikkeling geen rekening gehouden met de kracht van ai-algoritmes. Verder constateren ze dat de detectie van de app om gezichten onherkenbaar te maken niet altijd goed werkt en ook niet met meerdere gezichten functioneert.