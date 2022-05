LG-monitor met 27"-4k-ips-paneel en responstijd van 1ms verschijnt in augustus

LG brengt zijn UltraGear 27GN950-monitor in augustus uit. Het scherm heeft een 27"-ips-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels en een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms. Ook heeft de monitor een DisplayHDR 600-certificering.

Volgens LG is de UltraGear 27GN950 de eerste monitor die een 4k-ips-paneel heeft met zo'n snelle responstijd. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz en is Nvidia G-Sync Compatible. Het 10bit-paneel kan 98 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en heeft een helderheid van 400cd/m². De maximale piekhelderheid noemt LG niet, maar die zal minimaal 600cd/m² bedragen, want de monitor heeft een DisplayHDR 600-certificering, waarvoor een dergelijke helderheid vereist is.

De monitor staat op een in hoogte verstelbare voet en aan de achterkant zit een ring met rgb-leds. Het scherm heeft twee hdmi-poorten en één displayportaansluiting. Het scherm gebruikt VESA's Display Stream Compression om 4k-beelden met 10bit op 144Hz weer te geven via een displayport 1.4-aansluiting.

LG kondigde de UltraGear 27GN950-monitor eind vorig jaar al aan, maar het scherm was tot nu toe nog niet te koop. Volgens LG is de monitor vanaf dinsdag te koop in een aantal landen. In de Pricewatch staan twee winkels die de monitor hun assortiment hebben, maar het scherm is nog niet leverbaar. De winkels noemen verschijningsdata in augustus en een prijs van 899 euro.