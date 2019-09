LG introduceert ips-monitor van 27" met verversingssnelheid van 240Hz

LG heeft een nieuwe 1080p-gamemonitor met een verversingssnelheid van 240Hz aangekondigd. De monitor zal een ips-paneel met een beelddiagonaal van 27" bevatten en behaalt volgens LG een reactiesnelheid van 1ms. Het scherm gaat in het vierde kwartaal van dit jaar in de verkoop.

De LG 27GN750 is een ips-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De verversingssnelheid van 240Hz maakt dit scherm vooral interessant voor fervente gamers. De eigenschap is een voordeel bij games met hoge framerates, maar niet bij films bijvoorbeeld, aangezien die vaak op 24 of 30 beelden per seconden worden weergegeven.

Bovendien is de 27GN750 Nvidia G-Sync Compatible. Dit betekent dat dit scherm VESA Adaptive Sync ondersteunt, dat beter bekendstaat als FreeSync van AMD. Adaptive Sync zorgt ervoor dat het scherm zich aanpast aan de framerate die dankzij de gpu in een game wordt behaald. Dit leidt tot minder flickering en beeldartefacten. LG geeft niet aan binnen welk bereik het scherm zich aan de behaalde framerates kan aanpassen.

De 27GN750 kan 99 procent van de srgb-kleurruimte weergeven. De monitor ondersteunt ook hdr10 en heeft een helderheid van 400cd/m². Verder bevat hij twee hdmi-aansluitingen en één displayportaansluiting.

De 27GN750 maakt deel uit van de Ultragear-serie van LG. Eerder dit jaar introduceerde LG al twee monitoren in deze serie. In het vierde kwartaal van dit jaar gaat de 27GN750 in de verkoop. De prijs is nog onbekend.